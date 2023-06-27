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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 чер, 2023 22:02
Wisznia2021 написав:
перший раз в Німеччині була 45 хвилин в 2010 році в аеропорту Дюса була пересадка на літак в Париж. Другий раз в 2015 році їхали поступати в уні, посольство дало візу точнісінько на 4 дні під квитки туди- назад. І третій раз була перед Ковідом- на той час( з фото і розмов дочки я вже зрозуміла, що Німеччина неймовірно гарна країна
і дуже недооцінена з туристичної точки зору
. Тоді ми об'їздили багато міст на півночі країни, десь днів 10 чи 14 була.
В Німеччині мені не вистачає теплого моря, тому улюблена країна Іспанія, бо там є і природа, і архітектура, і шоппінг, і мистецтво
дуже іноді...несподіване. і Іспанія теж дуже різна в залежності від регіону. А взагалі, я багато де була( писала про це неодноразово), але багато де і не була( але стараюсь бути)
Не плутайте туризм з еміграцією (тобто робота + постійне проживання).
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Додано: Вів 27 чер, 2023 22:06
nekefer написав: rjkz написав:
ксенофобии не должно быть в головах форумчан, а не только на страницах нашего Форума
не вздумайте им Кобзарь показать, ато Тарас Григорович там так поливает
То ж про москалів.
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Додано: Вів 27 чер, 2023 22:17
BIGor написав: nekefer написав: rjkz написав:
ксенофобии не должно быть в головах форумчан, а не только на страницах нашего Форума
не вздумайте им Кобзарь показать, ато Тарас Григорович там так поливает
То ж про москалів.
Сразу видно кто прогуливал
Википедия пишет обтекаемо
На думку шевченкознавця Олександра Бороня, попри наявність у Шевченка певних побутових упереджень, характерних для його часу,
ну тобто как все, поэтому можно
Выростають не хрещени
Козацкіи диты,
Кохаютця не винчани,
Безъ попа ховають,
Запродана жыдамъ вира,
Въ церкву не пускають!...
и другим тоже как сейчас бы назвали призывы к насилию по этнической принадлежности:
Де наши панують?
Де панують, бенкетують?
Де вы забарылысь?..
Вернітеся! — Дывитеся,
Жыта похылылысь,
Де паслыся ваши кони,
Де тырса шумила,
Де кровь Ляха, Татарына
Моремъ червонила —
Вернітеся!» —
история она такая
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Додано: Вів 27 чер, 2023 22:53
rjkz написав:
у меня обращение к модераторам.
Открытое. Чтобы не только модераторы были в курсе, но и те, ктот тут пишет.
НЕкоторое время назад. Может лет уже как 7-8, было исследование, по результату которого в Сенате США был представлен доклад на тему о ситуации с антисемитизмом в Украине и Польше (исследование объединенное было).
Под докладом подписалось около десятка сенаторов, недавно одного из них с индийскими корнями видел в новостях.
Доклад был нелицеприятный.
Я не знаю какими путями они (не сенаторы, а те, кто готовил доклад) собирали информацию, но, думаю, и материалы из СМИ тоже анализировались.
Думаю, что наличие форума Финанс не такая уж тайна.
И где как ни на форуме, где все "анонимно", проявляется не самая лучшая сторона людей.
Подумайте, что чей-то пост о неприятии людей по цвету кожи, национальности, языку коммуницирования или иным признакам, может лечь в контекст некоего доклада, который покажет огромную разницу между декларированными Западом ценностей и тем, что в головах украинцев.
Я не хотел-бы чтобы Украину еще десятилетия мариновали на пути в ЕС.
Конечно, в идеале, дискриминации и ксенофобии не должно быть в головах форумчан, а не только на страницах нашего Форума.
Доклад робили якісь прокацапскі дебіли- який в Україні останні 30 років антисемітизм? Щодо національності і мови - кацапи - не люди, а мова їх - лайно - але у нас вона не заборонена у побутовому спілкуванні)
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Додано: Вів 27 чер, 2023 22:55
rjkz написав:у меня обращение к модераторам.
Открытое. Чтобы не только модераторы были в курсе, но и те, ктот тут пишет.
НЕкоторое время назад. Может лет уже как 7-8, было исследование, по результату которого в Сенате США был представлен доклад на тему о ситуации с антисемитизмом в Украине и Польше (исследование объединенное было).
Под докладом подписалось около десятка сенаторов, недавно одного из них с индийскими корнями видел в новостях.
Доклад был нелицеприятный.
Я не знаю какими путями они (не сенаторы, а те, кто готовил доклад) собирали информацию, но, думаю, и материалы из СМИ тоже анализировались.
Думаю, что наличие форума Финанс не такая уж тайна.
И где как ни на форуме, где все "анонимно", проявляется не самая лучшая сторона людей.
Подумайте, что чей-то пост о неприятии людей по цвету кожи, национальности, языку коммуницирования или иным признакам, может лечь в контекст некоего доклада, который покажет огромную разницу между декларированными Западом ценностей и тем, что в головах украинцев.
Я не хотел-бы чтобы Украину еще десятилетия мариновали на пути в ЕС.
Конечно, в идеале, дискриминации и ксенофобии не должно быть в головах форумчан, а не только на страницах нашего Форума.
Все мінімально необхідне з цього питання вже зафіксовано в правилах форуму. Модерація зокрема стежить за проявами явної ксенофобії чи дискримінації (нажаль, дійсно трапляється).
Але водночас є практика підміни понять, і навіть всілякі звіти таким страждають. А саме - не варто плутати дискримінацію чи ксенофобію з культурним несприйняттям, різницею менталітетів і конфліктами на цьому ґрунті. Бо можна докотитися до того, що злочинців просто дискримінують на ідеологічній основі, а грабунки і вбивства - то просто їхня ідеологія.
Так от, варто розрізняти - дискримінація умовного індійця, бо він якийсь інший, чи небажання цих інших асимілюватися й приймати культурні норми суспільства, де вони перебувають, а не випорожнятися прямо на тротуарі, як звикли на батьківщині (приклад умовний).
Те саме, наприклад, і з циганами(ромами). Дискримінація за національністю це одне, а несприйняття того, що окремі групи представників цієї національності не асимілюватися в суспільстві і є носіями своїх, специфічних, цінностей, що захочують грабунки, шахрайство і інші активності, в більшості протизаконні, проти інших членів суспільства - це інше.
Туди ж і оцінка діяльності "біженців" в Європі, що не асимілюватися, а навпаки, утворили закриті громади і паразитують на суспільстві, що їх прийняло. Це ксенофобія чи дискримінація? Ні, хіба що зі зворотньої сторони.
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Додано: Вів 27 чер, 2023 22:59
nekefer написав:
Сразу видно кто прогуливал
Википедия пишет обтекаемо
Так-так, російська Вікіпедія навіть про Київську Русь не знає, почитайте Шевченка, про москалів дуже багато неприємного написано, прочитайте "Катерину" хоча б.
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