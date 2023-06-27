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#<1 ... 861862863864 Додано: Вів 27 чер, 2023 22:02 Re: Еміграція, заробітчанство Wisznia2021 написав: перший раз в Німеччині була 45 хвилин в 2010 році в аеропорту Дюса була пересадка на літак в Париж. Другий раз в 2015 році їхали поступати в уні, посольство дало візу точнісінько на 4 дні під квитки туди- назад. І третій раз була перед Ковідом- на той час( з фото і розмов дочки я вже зрозуміла, що Німеччина неймовірно гарна країна і дуже недооцінена з туристичної точки зору. Тоді ми об'їздили багато міст на півночі країни, десь днів 10 чи 14 була.

В Німеччині мені не вистачає теплого моря, тому улюблена країна Іспанія, бо там є і природа, і архітектура, і шоппінг, і мистецтво дуже іноді...несподіване. і Іспанія теж дуже різна в залежності від регіону. А взагалі, я багато де була( писала про це неодноразово), але багато де і не була( але стараюсь бути) перший раз в Німеччині була 45 хвилин в 2010 році в аеропорту Дюса була пересадка на літак в Париж. Другий раз в 2015 році їхали поступати в уні, посольство дало візу точнісінько на 4 дні під квитки туди- назад. І третій раз була перед Ковідом- на той час( з фото і розмов дочки я вже зрозуміла, що Німеччина неймовірноі дуже недооцінена з. Тоді ми об'їздили багато міст на півночі країни, десь днів 10 чи 14 була.В Німеччині мені не вистачає теплого моря, тому улюблена країна Іспанія, бо там є ідуже іноді...несподіване. і Іспанія теж дуже різна в залежності від регіону. А взагалі, я багато де була( писала про це неодноразово), але багато де і не була( але стараюсь бути)

Не плутайте туризм з еміграцією (тобто робота + постійне проживання). Не плутайте туризм з еміграцією (тобто робота + постійне проживання). BIGor

Повідомлень: 7786 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1181 раз. Подякували: 1601 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 22:06 nekefer написав: rjkz написав: ксенофобии не должно быть в головах форумчан, а не только на страницах нашего Форума ксенофобии не должно быть в головах форумчан, а не только на страницах нашего Форума

не вздумайте им Кобзарь показать, ато Тарас Григорович там так поливает не вздумайте им Кобзарь показать, ато Тарас Григорович там так поливает

То ж про москалів. То ж про москалів. BIGor

Повідомлень: 7786 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1181 раз. Подякували: 1601 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 22:17 BIGor написав: nekefer написав: rjkz написав: ксенофобии не должно быть в головах форумчан, а не только на страницах нашего Форума ксенофобии не должно быть в головах форумчан, а не только на страницах нашего Форума

не вздумайте им Кобзарь показать, ато Тарас Григорович там так поливает не вздумайте им Кобзарь показать, ато Тарас Григорович там так поливает

То ж про москалів. То ж про москалів.

Сразу видно кто прогуливал

Википедия пишет обтекаемо На думку шевченкознавця Олександра Бороня, попри наявність у Шевченка певних побутових упереджень, характерних для його часу, ну тобто как все, поэтому можно

Выростають не хрещени

Козацкіи диты,

Кохаютця не винчани,

Безъ попа ховають,

Запродана жыдамъ вира,

Въ церкву не пускають!...

и другим тоже как сейчас бы назвали призывы к насилию по этнической принадлежности:



Де наши панують?

Де панують, бенкетують?

Де вы забарылысь?..

Вернітеся! — Дывитеся,

Жыта похылылысь,

Де паслыся ваши кони,

Де тырса шумила,

Де кровь Ляха, Татарына

Моремъ червонила —

Вернітеся!» —

история она такая Сразу видно кто прогуливалВикипедия пишет обтекаемону тобто как все, поэтому можнои другим тоже как сейчас бы назвали призывы к насилию по этнической принадлежности:история она такая nekefer

Повідомлень: 527 З нами з: 24.10.14 Подякував: 39 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 22:53 rjkz написав: у меня обращение к модераторам.

Открытое. Чтобы не только модераторы были в курсе, но и те, ктот тут пишет.

НЕкоторое время назад. Может лет уже как 7-8, было исследование, по результату которого в Сенате США был представлен доклад на тему о ситуации с антисемитизмом в Украине и Польше (исследование объединенное было).

Под докладом подписалось около десятка сенаторов, недавно одного из них с индийскими корнями видел в новостях.

Доклад был нелицеприятный.

Я не знаю какими путями они (не сенаторы, а те, кто готовил доклад) собирали информацию, но, думаю, и материалы из СМИ тоже анализировались.

Думаю, что наличие форума Финанс не такая уж тайна.

И где как ни на форуме, где все "анонимно", проявляется не самая лучшая сторона людей.

Подумайте, что чей-то пост о неприятии людей по цвету кожи, национальности, языку коммуницирования или иным признакам, может лечь в контекст некоего доклада, который покажет огромную разницу между декларированными Западом ценностей и тем, что в головах украинцев.

Я не хотел-бы чтобы Украину еще десятилетия мариновали на пути в ЕС.

Конечно, в идеале, дискриминации и ксенофобии не должно быть в головах форумчан, а не только на страницах нашего Форума. у меня обращение к модераторам.Открытое. Чтобы не только модераторы были в курсе, но и те, ктот тут пишет.НЕкоторое время назад. Может лет уже как 7-8, было исследование, по результату которого в Сенате США был представлен доклад на тему о ситуации с антисемитизмом в Украине и Польше (исследование объединенное было).Под докладом подписалось около десятка сенаторов, недавно одного из них с индийскими корнями видел в новостях.Доклад был нелицеприятный.Я не знаю какими путями они (не сенаторы, а те, кто готовил доклад) собирали информацию, но, думаю, и материалы из СМИ тоже анализировались.Думаю, что наличие форума Финанс не такая уж тайна.И где как ни на форуме, где все "анонимно", проявляется не самая лучшая сторона людей.Подумайте, что чей-то пост о неприятии людей по цвету кожи, национальности, языку коммуницирования или иным признакам, может лечь в контекст некоего доклада, который покажет огромную разницу между декларированными Западом ценностей и тем, что в головах украинцев.Я не хотел-бы чтобы Украину еще десятилетия мариновали на пути в ЕС.Конечно, в идеале, дискриминации и ксенофобии не должно быть в головах форумчан, а не только на страницах нашего Форума.

Доклад робили якісь прокацапскі дебіли- який в Україні останні 30 років антисемітизм? Щодо національності і мови - кацапи - не люди, а мова їх - лайно - але у нас вона не заборонена у побутовому спілкуванні) Доклад робили якісь прокацапскі дебіли- який в Україні останні 30 років антисемітизм? Щодо національності і мови - кацапи - не люди, а мова їх - лайно - але у нас вона не заборонена у побутовому спілкуванні) cherchiltank

Повідомлень: 293 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 90 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 22:55 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: у меня обращение к модераторам.

Открытое. Чтобы не только модераторы были в курсе, но и те, ктот тут пишет.

НЕкоторое время назад. Может лет уже как 7-8, было исследование, по результату которого в Сенате США был представлен доклад на тему о ситуации с антисемитизмом в Украине и Польше (исследование объединенное было).

Под докладом подписалось около десятка сенаторов, недавно одного из них с индийскими корнями видел в новостях.

Доклад был нелицеприятный.

Я не знаю какими путями они (не сенаторы, а те, кто готовил доклад) собирали информацию, но, думаю, и материалы из СМИ тоже анализировались.

Думаю, что наличие форума Финанс не такая уж тайна.

И где как ни на форуме, где все "анонимно", проявляется не самая лучшая сторона людей.

Подумайте, что чей-то пост о неприятии людей по цвету кожи, национальности, языку коммуницирования или иным признакам, может лечь в контекст некоего доклада, который покажет огромную разницу между декларированными Западом ценностей и тем, что в головах украинцев.

Я не хотел-бы чтобы Украину еще десятилетия мариновали на пути в ЕС.

Конечно, в идеале, дискриминации и ксенофобии не должно быть в головах форумчан, а не только на страницах нашего Форума. Все мінімально необхідне з цього питання вже зафіксовано в правилах форуму. Модерація зокрема стежить за проявами явної ксенофобії чи дискримінації (нажаль, дійсно трапляється).

Але водночас є практика підміни понять, і навіть всілякі звіти таким страждають. А саме - не варто плутати дискримінацію чи ксенофобію з культурним несприйняттям, різницею менталітетів і конфліктами на цьому ґрунті. Бо можна докотитися до того, що злочинців просто дискримінують на ідеологічній основі, а грабунки і вбивства - то просто їхня ідеологія.

Так от, варто розрізняти - дискримінація умовного індійця, бо він якийсь інший, чи небажання цих інших асимілюватися й приймати культурні норми суспільства, де вони перебувають, а не випорожнятися прямо на тротуарі, як звикли на батьківщині (приклад умовний).

Те саме, наприклад, і з циганами(ромами). Дискримінація за національністю це одне, а несприйняття того, що окремі групи представників цієї національності не асимілюватися в суспільстві і є носіями своїх, специфічних, цінностей, що захочують грабунки, шахрайство і інші активності, в більшості протизаконні, проти інших членів суспільства - це інше.

Туди ж і оцінка діяльності "біженців" в Європі, що не асимілюватися, а навпаки, утворили закриті громади і паразитують на суспільстві, що їх прийняло. Це ксенофобія чи дискримінація? Ні, хіба що зі зворотньої сторони. Все мінімально необхідне з цього питання вже зафіксовано в правилах форуму. Модерація зокрема стежить за проявами явної ксенофобії чи дискримінації (нажаль, дійсно трапляється).Але водночас є практика підміни понять, і навіть всілякі звіти таким страждають. А саме - не варто плутати дискримінацію чи ксенофобію з культурним несприйняттям, різницею менталітетів і конфліктами на цьому ґрунті. Бо можна докотитися до того, що злочинців просто дискримінують на ідеологічній основі, а грабунки і вбивства - то просто їхня ідеологія.Так от, варто розрізняти - дискримінація умовного індійця, бо він якийсь інший, чи небажання цих інших асимілюватися й приймати культурні норми суспільства, де вони перебувають, а не випорожнятися прямо на тротуарі, як звикли на батьківщині (приклад умовний).Те саме, наприклад, і з циганами(ромами). Дискримінація за національністю це одне, а несприйняття того, що окремі групи представників цієї національності не асимілюватися в суспільстві і є носіями своїх, специфічних, цінностей, що захочують грабунки, шахрайство і інші активності, в більшості протизаконні, проти інших членів суспільства - це інше.Туди ж і оцінка діяльності "біженців" в Європі, що не асимілюватися, а навпаки, утворили закриті громади і паразитують на суспільстві, що їх прийняло. Це ксенофобія чи дискримінація? Ні, хіба що зі зворотньої сторони. Faceless

Модератор Повідомлень: 33199 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7750 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 22:59 Re: Еміграція, заробітчанство nekefer написав: Сразу видно кто прогуливал

Википедия пишет обтекаемо Сразу видно кто прогуливалВикипедия пишет обтекаемо

Так-так, російська Вікіпедія навіть про Київську Русь не знає, почитайте Шевченка, про москалів дуже багато неприємного написано, прочитайте "Катерину" хоча б. Так-так, російська Вікіпедія навіть про Київську Русь не знає, почитайте Шевченка, про москалів дуже багато неприємного написано, прочитайте "Катерину" хоча б. BIGor

Повідомлень: 7786 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1181 раз. Подякували: 1601 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 861862863864 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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