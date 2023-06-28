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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 чер, 2023 22:02
Wisznia2021 написав:
перший раз в Німеччині була 45 хвилин в 2010 році в аеропорту Дюса була пересадка на літак в Париж. Другий раз в 2015 році їхали поступати в уні, посольство дало візу точнісінько на 4 дні під квитки туди- назад. І третій раз була перед Ковідом- на той час( з фото і розмов дочки я вже зрозуміла, що Німеччина неймовірно гарна країна
і дуже недооцінена з туристичної точки зору
. Тоді ми об'їздили багато міст на півночі країни, десь днів 10 чи 14 була.
В Німеччині мені не вистачає теплого моря, тому улюблена країна Іспанія, бо там є і природа, і архітектура, і шоппінг, і мистецтво
дуже іноді...несподіване. і Іспанія теж дуже різна в залежності від регіону. А взагалі, я багато де була( писала про це неодноразово), але багато де і не була( але стараюсь бути)
Не плутайте туризм з еміграцією (тобто робота + постійне проживання).
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Додано: Вів 27 чер, 2023 22:06
nekefer написав: rjkz написав:
ксенофобии не должно быть в головах форумчан, а не только на страницах нашего Форума
не вздумайте им Кобзарь показать, ато Тарас Григорович там так поливает
То ж про москалів.
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Додано: Вів 27 чер, 2023 22:17
BIGor написав: nekefer написав: rjkz написав:
ксенофобии не должно быть в головах форумчан, а не только на страницах нашего Форума
не вздумайте им Кобзарь показать, ато Тарас Григорович там так поливает
То ж про москалів.
Сразу видно кто прогуливал
Википедия пишет обтекаемо
На думку шевченкознавця Олександра Бороня, попри наявність у Шевченка певних побутових упереджень, характерних для його часу,
ну тобто как все, поэтому можно
Выростають не хрещени
Козацкіи диты,
Кохаютця не винчани,
Безъ попа ховають,
Запродана жыдамъ вира,
Въ церкву не пускають!...
и другим тоже как сейчас бы назвали призывы к насилию по этнической принадлежности:
Де наши панують?
Де панують, бенкетують?
Де вы забарылысь?..
Вернітеся! — Дывитеся,
Жыта похылылысь,
Де паслыся ваши кони,
Де тырса шумила,
Де кровь Ляха, Татарына
Моремъ червонила —
Вернітеся!» —
история она такая
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Додано: Вів 27 чер, 2023 22:53
rjkz написав:
у меня обращение к модераторам.
Открытое. Чтобы не только модераторы были в курсе, но и те, ктот тут пишет.
НЕкоторое время назад. Может лет уже как 7-8, было исследование, по результату которого в Сенате США был представлен доклад на тему о ситуации с антисемитизмом в Украине и Польше (исследование объединенное было).
Под докладом подписалось около десятка сенаторов, недавно одного из них с индийскими корнями видел в новостях.
Доклад был нелицеприятный.
Я не знаю какими путями они (не сенаторы, а те, кто готовил доклад) собирали информацию, но, думаю, и материалы из СМИ тоже анализировались.
Думаю, что наличие форума Финанс не такая уж тайна.
И где как ни на форуме, где все "анонимно", проявляется не самая лучшая сторона людей.
Подумайте, что чей-то пост о неприятии людей по цвету кожи, национальности, языку коммуницирования или иным признакам, может лечь в контекст некоего доклада, который покажет огромную разницу между декларированными Западом ценностей и тем, что в головах украинцев.
Я не хотел-бы чтобы Украину еще десятилетия мариновали на пути в ЕС.
Конечно, в идеале, дискриминации и ксенофобии не должно быть в головах форумчан, а не только на страницах нашего Форума.
Доклад робили якісь прокацапскі дебіли- який в Україні останні 30 років антисемітизм? Щодо національності і мови - кацапи - не люди, а мова їх - лайно - але у нас вона не заборонена у побутовому спілкуванні)
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cherchiltank
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Додано: Вів 27 чер, 2023 22:55
rjkz написав:у меня обращение к модераторам.
Открытое. Чтобы не только модераторы были в курсе, но и те, ктот тут пишет.
НЕкоторое время назад. Может лет уже как 7-8, было исследование, по результату которого в Сенате США был представлен доклад на тему о ситуации с антисемитизмом в Украине и Польше (исследование объединенное было).
Под докладом подписалось около десятка сенаторов, недавно одного из них с индийскими корнями видел в новостях.
Доклад был нелицеприятный.
Я не знаю какими путями они (не сенаторы, а те, кто готовил доклад) собирали информацию, но, думаю, и материалы из СМИ тоже анализировались.
Думаю, что наличие форума Финанс не такая уж тайна.
И где как ни на форуме, где все "анонимно", проявляется не самая лучшая сторона людей.
Подумайте, что чей-то пост о неприятии людей по цвету кожи, национальности, языку коммуницирования или иным признакам, может лечь в контекст некоего доклада, который покажет огромную разницу между декларированными Западом ценностей и тем, что в головах украинцев.
Я не хотел-бы чтобы Украину еще десятилетия мариновали на пути в ЕС.
Конечно, в идеале, дискриминации и ксенофобии не должно быть в головах форумчан, а не только на страницах нашего Форума.
Все мінімально необхідне з цього питання вже зафіксовано в правилах форуму. Модерація зокрема стежить за проявами явної ксенофобії чи дискримінації (нажаль, дійсно трапляється).
Але водночас є практика підміни понять, і навіть всілякі звіти таким страждають. А саме - не варто плутати дискримінацію чи ксенофобію з культурним несприйняттям, різницею менталітетів і конфліктами на цьому ґрунті. Бо можна докотитися до того, що злочинців просто дискримінують на ідеологічній основі, а грабунки і вбивства - то просто їхня ідеологія.
Так от, варто розрізняти - дискримінація умовного індійця, бо він якийсь інший, чи небажання цих інших асимілюватися й приймати культурні норми суспільства, де вони перебувають, а не випорожнятися прямо на тротуарі, як звикли на батьківщині (приклад умовний).
Те саме, наприклад, і з циганами(ромами). Дискримінація за національністю це одне, а несприйняття того, що окремі групи представників цієї національності не асимілюватися в суспільстві і є носіями своїх, специфічних, цінностей, що захочують грабунки, шахрайство і інші активності, в більшості протизаконні, проти інших членів суспільства - це інше.
Туди ж і оцінка діяльності "біженців" в Європі, що не асимілюватися, а навпаки, утворили закриті громади і паразитують на суспільстві, що їх прийняло. Це ксенофобія чи дискримінація? Ні, хіба що зі зворотньої сторони.
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Faceless
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Додано: Вів 27 чер, 2023 22:59
nekefer написав:
Сразу видно кто прогуливал
Википедия пишет обтекаемо
Так-так, російська Вікіпедія навіть про Київську Русь не знає, почитайте Шевченка, про москалів дуже багато неприємного написано, прочитайте "Катерину" хоча б.
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Додано: Сер 28 чер, 2023 01:10
rjkz написав:
у меня обращение к модераторам.
Открытое. Чтобы не только модераторы были в курсе, но и те, ктот тут пишет.
НЕкоторое время назад. Может лет уже как 7-8, было исследование, по результату которого в Сенате США был представлен доклад на тему о ситуации с антисемитизмом в Украине и Польше (исследование объединенное было).
Под докладом подписалось около десятка сенаторов, недавно одного из них с индийскими корнями видел в новостях.
Доклад был нелицеприятный.
Я не знаю какими путями они (не сенаторы, а те, кто готовил доклад) собирали информацию, но, думаю, и материалы из СМИ тоже анализировались.
Думаю, что наличие форума Финанс не такая уж тайна.
И где как ни на форуме, где все "анонимно", проявляется не самая лучшая сторона людей.
Подумайте, что чей-то пост о неприятии людей по цвету кожи, национальности, языку коммуницирования или иным признакам, может лечь в контекст некоего доклада, который покажет огромную разницу между декларированными Западом ценностей и тем, что в головах украинцев.
Я не хотел-бы чтобы Украину еще десятилетия мариновали на пути в ЕС.
Конечно, в идеале, дискриминации и ксенофобии не должно быть в головах форумчан, а не только на страницах нашего Форума.
В Украине, как всегда, всё плохо: еврейские погромы, негров линчуют, не разрешены однополые браки, не отмечают Rainbow month или как он там. Жить вообще невозможно.
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Додано: Сер 28 чер, 2023 01:39
Starikan написав:не отмечают Rainbow month или как он там. Жить вообще невозможно.
Сам був здивований, але деякі компанії навіть приєдналися
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Додано: Сер 28 чер, 2023 01:48
cherchiltank написав:
.........
Доклад робили якісь прокацапскі дебіли
- який в Україні останні 30 років антисемітизм? Щодо національності і мови - кацапи - не люди, а мова їх - лайно - але у нас вона не заборонена у побутовому спілкуванні)
Примитивненько.
Ксенофобия и антисемитизм у нас, конечно, есть. Другое дело, что больше на бытовом уровне и достаточно редко доходит до физических проявлений. Возможно, даже реже, чем в Европе.
Но "жид", "черножопый", "кацапы" и аналогичное встречается достаточно часто. Сегодняшнее заявление airmax78
об индийцах из той же серии. Всплеск антисемитских проявлений был в середине нулевых благодаря МАУП.
"Кацапы" и Вы употребили. Сегодня, в условиях войны это понятно. Но "кацапи - не люди, а мова їх - лайно" це вже занадто. Сильно подозреваю, что Вы так считали и до войны.
Не хочу развивать эту тему, но если хотите, поищите сами в гугле, найдёте достаточно.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 28 чер, 2023 01:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 28 чер, 2023 01:52
Faceless написав:
rjkz написав:у меня обращение к модераторам.
Открытое. Чтобы не только модераторы были в курсе, но и те, ктот тут пишет.
НЕкоторое время назад. Может лет уже как 7-8, было исследование, по результату которого в Сенате США был представлен доклад на тему о ситуации с антисемитизмом в Украине и Польше (исследование объединенное было).
Под докладом подписалось около десятка сенаторов, недавно одного из них с индийскими корнями видел в новостях.
Доклад был нелицеприятный.
Я не знаю какими путями они (не сенаторы, а те, кто готовил доклад) собирали информацию, но, думаю, и материалы из СМИ тоже анализировались.
Думаю, что наличие форума Финанс не такая уж тайна.
И где как ни на форуме, где все "анонимно", проявляется не самая лучшая сторона людей.
Подумайте, что чей-то пост о неприятии людей по цвету кожи, национальности, языку коммуницирования или иным признакам, может лечь в контекст некоего доклада, который покажет огромную разницу между декларированными Западом ценностей и тем, что в головах украинцев.
Я не хотел-бы чтобы Украину еще десятилетия мариновали на пути в ЕС.
Конечно, в идеале, дискриминации и ксенофобии не должно быть в головах форумчан, а не только на страницах нашего Форума.
Все мінімально необхідне з цього питання вже зафіксовано в правилах форуму. Модерація зокрема стежить за проявами явної ксенофобії чи дискримінації (нажаль, дійсно трапляється).
Але водночас є практика підміни понять, і навіть всілякі звіти таким страждають. А саме - не варто плутати дискримінацію чи ксенофобію з культурним несприйняттям, різницею менталітетів і конфліктами на цьому ґрунті. Бо можна докотитися до того, що злочинців просто дискримінують на ідеологічній основі, а грабунки і вбивства - то просто їхня ідеологія.
Так от, варто розрізняти - дискримінація умовного індійця, бо він якийсь інший, чи небажання цих інших асимілюватися й приймати культурні норми суспільства, де вони перебувають, а не випорожнятися прямо на тротуарі, як звикли на батьківщині (приклад умовний).
Те саме, наприклад, і з циганами(ромами). Дискримінація за національністю це одне, а несприйняття того, що окремі групи представників цієї національності не асимілюватися в суспільстві і є носіями своїх, специфічних, цінностей, що захочують грабунки, шахрайство і інші активності, в більшості протизаконні, проти інших членів суспільства - це інше.
Туди ж і оцінка діяльності "біженців" в Європі, що не асимілюватися, а навпаки, утворили закриті громади і паразитують на суспільстві, що їх прийняло. Це ксенофобія чи дискримінація? Ні, хіба що зі зворотньої сторони.
Смотрите, тут кое кто писал, что его раздражают лица определенной национальной группы в столице европейского государства.
Этот-же форумчанин высказал раздражение одеждой, запахом, фильмами своих соседей по транспорту и он пересел.
Если говорить о каких-то действиях, которые неприемлемы, то можно говорить о конкретных случаях.
Меня как в Киеве так и в НЙ раздражают люди, которые среди ночи едут с открытыми в автомобиле окнами и громко играющей музыкой.
И такое тут не редкость. Только я одинаково нетерпимо отношусь к такому явлению - едет это афроамериканец с рэпом, русский с шансоном, представитель среднеазиатских стран или украинец с "Ой, у лузи, червона калина".
Если кто-то мочится на тротуаре, то меня это возмущает. Вы думаете этим занимаются только представители каких-то конкретных национальностей или народностей? Увы. Этим занимаются конкретные люди с низкой культурой. Но вне зависимости от расы, национальности или языка общения.
Насчет ассимилироваться или нет.
Вот тут Вы не правы.
Так-же как украинцы имеют право сохранять свою культуру, круг общения, менталитет (здоровую его часть) так и никто не запрещает это делать другим нациям. Китайцы живут в Чайна-таунах, ходят в привычной им одежде, едят свою еду чоп-стиками, говорят на мандарин, у ультраортодоксальных евреев в Боро парке своя очень закрытая комьюнити, они, кроме того что свободно говорят помимо иврита на Инглище и используют доллары, можно сказать полностью неассимилированы.
В НЙ празднуют и католические праздники и мусульманские и еврейские на городском уровне.
Никто не запрещает людям жить так как им нравится и как они привыкли.
Есть одно общее правило - свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого.
Кого-то шокируют арабские женские одеяния?
Это их дело. Им нравится так одеваться? Имеют право.
Вам не нравится? Не одевайтесь как они, одевайтесь как вам нравится.
Все должны соблюдать Закон. Вне зависимости от расы, национальности,вероисповедания, гендера, возраста.
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