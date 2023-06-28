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#<1 ... 862863864865 Додано: Сер 28 чер, 2023 02:00 cherchiltank написав: rjkz написав: у меня обращение к модераторам.

Открытое. Чтобы не только модераторы были в курсе, но и те, ктот тут пишет.

НЕкоторое время назад. Может лет уже как 7-8, было исследование, по результату которого в Сенате США был представлен доклад на тему о ситуации с антисемитизмом в Украине и Польше (исследование объединенное было).

Под докладом подписалось около десятка сенаторов, недавно одного из них с индийскими корнями видел в новостях.

Доклад был нелицеприятный.

Я не знаю какими путями они (не сенаторы, а те, кто готовил доклад) собирали информацию, но, думаю, и материалы из СМИ тоже анализировались.

Думаю, что наличие форума Финанс не такая уж тайна.

И где как ни на форуме, где все "анонимно", проявляется не самая лучшая сторона людей.

Подумайте, что чей-то пост о неприятии людей по цвету кожи, национальности, языку коммуницирования или иным признакам, может лечь в контекст некоего доклада, который покажет огромную разницу между декларированными Западом ценностей и тем, что в головах украинцев.

Я не хотел-бы чтобы Украину еще десятилетия мариновали на пути в ЕС.

Конечно, в идеале, дискриминации и ксенофобии не должно быть в головах форумчан, а не только на страницах нашего Форума. у меня обращение к модераторам.Открытое. Чтобы не только модераторы были в курсе, но и те, ктот тут пишет.НЕкоторое время назад. Может лет уже как 7-8, было исследование, по результату которого в Сенате США был представлен доклад на тему о ситуации с антисемитизмом в Украине и Польше (исследование объединенное было).Под докладом подписалось около десятка сенаторов, недавно одного из них с индийскими корнями видел в новостях.Доклад был нелицеприятный.Я не знаю какими путями они (не сенаторы, а те, кто готовил доклад) собирали информацию, но, думаю, и материалы из СМИ тоже анализировались.Думаю, что наличие форума Финанс не такая уж тайна.И где как ни на форуме, где все "анонимно", проявляется не самая лучшая сторона людей.Подумайте, что чей-то пост о неприятии людей по цвету кожи, национальности, языку коммуницирования или иным признакам, может лечь в контекст некоего доклада, который покажет огромную разницу между декларированными Западом ценностей и тем, что в головах украинцев.Я не хотел-бы чтобы Украину еще десятилетия мариновали на пути в ЕС.Конечно, в идеале, дискриминации и ксенофобии не должно быть в головах форумчан, а не только на страницах нашего Форума.

Доклад робили якісь прокацапскі дебіли- який в Україні останні 30 років антисемітизм? Щодо національності і мови - кацапи - не люди, а мова їх - лайно - але у нас вона не заборонена у побутовому спілкуванні) Доклад робили якісь прокацапскі дебіли- який в Україні останні 30 років антисемітизм? Щодо національності і мови - кацапи - не люди, а мова їх - лайно - але у нас вона не заборонена у побутовому спілкуванні)



А Вы найдите это письмо, там подписи сенаторов, напишите им на и-мейл все что Вы о них думаете.

Эти-же сенаторы сейчас поддерживают помощь Украине.

Насчет отсутствия антисемитизма 30 лет в Украине - очень сомневаюсь. Как совок развалился так прямо с утра и нет?

На моей памяти тут на форуме несколько таких типов было. А Вы найдите это письмо, там подписи сенаторов, напишите им на и-мейл все что Вы о них думаете.Эти-же сенаторы сейчас поддерживают помощь Украине.Насчет отсутствия антисемитизма 30 лет в Украине - очень сомневаюсь. Как совок развалился так прямо с утра и нет?На моей памяти тут на форуме несколько таких типов было. rjkz

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