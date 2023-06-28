cherchiltank написав:rjkz написав:у меня обращение к модераторам.
Открытое. Чтобы не только модераторы были в курсе, но и те, ктот тут пишет.
НЕкоторое время назад. Может лет уже как 7-8, было исследование, по результату которого в Сенате США был представлен доклад на тему о ситуации с антисемитизмом в Украине и Польше (исследование объединенное было).
Под докладом подписалось около десятка сенаторов, недавно одного из них с индийскими корнями видел в новостях.
Доклад был нелицеприятный.
Я не знаю какими путями они (не сенаторы, а те, кто готовил доклад) собирали информацию, но, думаю, и материалы из СМИ тоже анализировались.
Думаю, что наличие форума Финанс не такая уж тайна.
И где как ни на форуме, где все "анонимно", проявляется не самая лучшая сторона людей.
Подумайте, что чей-то пост о неприятии людей по цвету кожи, национальности, языку коммуницирования или иным признакам, может лечь в контекст некоего доклада, который покажет огромную разницу между декларированными Западом ценностей и тем, что в головах украинцев.
Я не хотел-бы чтобы Украину еще десятилетия мариновали на пути в ЕС.
Конечно, в идеале, дискриминации и ксенофобии не должно быть в головах форумчан, а не только на страницах нашего Форума.
Доклад робили якісь прокацапскі дебіли- який в Україні останні 30 років антисемітизм? Щодо національності і мови - кацапи - не люди, а мова їх - лайно - але у нас вона не заборонена у побутовому спілкуванні)
А Вы найдите это письмо, там подписи сенаторов, напишите им на и-мейл все что Вы о них думаете.
Эти-же сенаторы сейчас поддерживают помощь Украине.
Насчет отсутствия антисемитизма 30 лет в Украине - очень сомневаюсь. Как совок развалился так прямо с утра и нет?
На моей памяти тут на форуме несколько таких типов было.