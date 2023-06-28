Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 862863864865 Додано: Сер 28 чер, 2023 02:00 cherchiltank написав: rjkz написав: у меня обращение к модераторам.

Открытое. Чтобы не только модераторы были в курсе, но и те, ктот тут пишет.

НЕкоторое время назад. Может лет уже как 7-8, было исследование, по результату которого в Сенате США был представлен доклад на тему о ситуации с антисемитизмом в Украине и Польше (исследование объединенное было).

Под докладом подписалось около десятка сенаторов, недавно одного из них с индийскими корнями видел в новостях.

Доклад был нелицеприятный.

Я не знаю какими путями они (не сенаторы, а те, кто готовил доклад) собирали информацию, но, думаю, и материалы из СМИ тоже анализировались.

Думаю, что наличие форума Финанс не такая уж тайна.

И где как ни на форуме, где все "анонимно", проявляется не самая лучшая сторона людей.

Подумайте, что чей-то пост о неприятии людей по цвету кожи, национальности, языку коммуницирования или иным признакам, может лечь в контекст некоего доклада, который покажет огромную разницу между декларированными Западом ценностей и тем, что в головах украинцев.

Я не хотел-бы чтобы Украину еще десятилетия мариновали на пути в ЕС.

Конечно, в идеале, дискриминации и ксенофобии не должно быть в головах форумчан, а не только на страницах нашего Форума. у меня обращение к модераторам.Открытое. Чтобы не только модераторы были в курсе, но и те, ктот тут пишет.НЕкоторое время назад. Может лет уже как 7-8, было исследование, по результату которого в Сенате США был представлен доклад на тему о ситуации с антисемитизмом в Украине и Польше (исследование объединенное было).Под докладом подписалось около десятка сенаторов, недавно одного из них с индийскими корнями видел в новостях.Доклад был нелицеприятный.Я не знаю какими путями они (не сенаторы, а те, кто готовил доклад) собирали информацию, но, думаю, и материалы из СМИ тоже анализировались.Думаю, что наличие форума Финанс не такая уж тайна.И где как ни на форуме, где все "анонимно", проявляется не самая лучшая сторона людей.Подумайте, что чей-то пост о неприятии людей по цвету кожи, национальности, языку коммуницирования или иным признакам, может лечь в контекст некоего доклада, который покажет огромную разницу между декларированными Западом ценностей и тем, что в головах украинцев.Я не хотел-бы чтобы Украину еще десятилетия мариновали на пути в ЕС.Конечно, в идеале, дискриминации и ксенофобии не должно быть в головах форумчан, а не только на страницах нашего Форума.

Доклад робили якісь прокацапскі дебіли- який в Україні останні 30 років антисемітизм? Щодо національності і мови - кацапи - не люди, а мова їх - лайно - але у нас вона не заборонена у побутовому спілкуванні) Доклад робили якісь прокацапскі дебіли- який в Україні останні 30 років антисемітизм? Щодо національності і мови - кацапи - не люди, а мова їх - лайно - але у нас вона не заборонена у побутовому спілкуванні)



А Вы найдите это письмо, там подписи сенаторов, напишите им на и-мейл все что Вы о них думаете.

Эти-же сенаторы сейчас поддерживают помощь Украине.

Насчет отсутствия антисемитизма 30 лет в Украине - очень сомневаюсь. Как совок развалился так прямо с утра и нет?

На моей памяти тут на форуме несколько таких типов было. А Вы найдите это письмо, там подписи сенаторов, напишите им на и-мейл все что Вы о них думаете.Эти-же сенаторы сейчас поддерживают помощь Украине.Насчет отсутствия антисемитизма 30 лет в Украине - очень сомневаюсь. Как совок развалился так прямо с утра и нет?На моей памяти тут на форуме несколько таких типов было. rjkz

Повідомлень: 14881 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7746 раз. Подякували: 4736 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 чер, 2023 07:14 Я чогось думав, що ця гілка - про еміграцію та заробітчанство.

Принаймні саме такий набір букв є в назві гілки Фінансового форуму України.

А тут про «єврейське питання».

Мешти Ейнштейна вже обговорили.

Зараз жваво йде обговорення тез книги Йосефа Ринго «Еврейский вопрос в его историческом контексте и предложения по его решению» видання 1917 року.

Прикольно. Востаннє редагувалось akurt в Сер 28 чер, 2023 07:23, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 7838 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3148 раз. Подякували: 1064 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 чер, 2023 07:17 akurt написав: Я чогось думав, що ця гілка - про еміграцію та заробітчанство.

А тут про «єврейське питання». Я чогось думав, що ця гілка - про еміграцію та заробітчанство.А тут про «єврейське питання». евреи первые придумали эмиграцию. или цыгане, тут мнения историков расходятся. евреи первые придумали эмиграцию. или цыгане, тут мнения историков расходятся. vitaliian

Повідомлень: 18098 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2161 раз. Подякували: 3091 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 чер, 2023 08:10 ЛАД написав: cherchiltank написав: .........

Доклад робили якісь прокацапскі дебіли - який в Україні останні 30 років антисемітизм? Щодо національності і мови - кацапи - не люди, а мова їх - лайно - але у нас вона не заборонена у побутовому спілкуванні) .........Доклад робили якісь- який в Україні останні 30 років антисемітизм? Щодо національності і мови - кацапи - не люди, а мова їх - лайно - але у нас вона не заборонена у побутовому спілкуванні)

Примитивненько.

Ксенофобия и антисемитизм у нас, конечно, есть. Другое дело, что больше на бытовом уровне и достаточно редко доходит до физических проявлений. Возможно, даже реже, чем в Европе.

Но "жид", "черножопый", "кацапы" и аналогичное встречается достаточно часто. Сегодняшнее заявление airmax78 об индийцах из той же серии. Всплеск антисемитских проявлений был в середине нулевых благодаря МАУП.

"Кацапы" и Вы употребили. Сегодня, в условиях войны это понятно. Но "кацапи - не люди, а мова їх - лайно" це вже занадто. Сильно подозреваю, что Вы так считали и до войны.

Не хочу развивать эту тему, но если хотите, поищите сами в гугле, найдёте достаточно. Примитивненько.Ксенофобия и антисемитизм у нас, конечно, есть. Другое дело, что больше на бытовом уровне и достаточно редко доходит до физических проявлений. Возможно, даже реже, чем в Европе.Но "жид", "черножопый", "кацапы" и аналогичное встречается достаточно часто. Сегодняшнее заявлениеоб индийцах из той же серии. Всплеск антисемитских проявлений был в середине нулевых благодаря МАУП."Кацапы" и Вы употребили. Сегодня, в условиях войны это понятно. Но "кацапи - не люди, а мова їх - лайно" це вже занадто. Сильно подозреваю, что Вы так считали и до войны.Не хочу развивать эту тему, но если хотите, поищите сами в гугле, найдёте достаточно.

Ну дійсно - кацапи просто няшки, нє всє так однозначно, і там єсть харошиє люді, мабуть такі ж харошіє люді вчора вбили та покалічили людей у Краматорську? Я був в кацапії багато разів до війни і можу точно сказати , що всі кацапи - лайно собаче - і завжди такими були, ще до 2014, а ви зі своїми ліберальними поглядами можете звертатися до ООН чи ще куди небудь) Ну дійсно - кацапи просто няшки, нє всє так однозначно, і там єсть харошиє люді, мабуть такі ж харошіє люді вчора вбили та покалічили людей у Краматорську? Я був в кацапії багато разів до війни і можу точно сказати , що всі кацапи - лайно собаче - і завжди такими були, ще до 2014, а ви зі своїми ліберальними поглядами можете звертатися до ООН чи ще куди небудь) cherchiltank

Повідомлень: 298 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 90 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 чер, 2023 08:12 rjkz написав: cherchiltank написав: rjkz написав: у меня обращение к модераторам.

Открытое. Чтобы не только модераторы были в курсе, но и те, ктот тут пишет.

НЕкоторое время назад. Может лет уже как 7-8, было исследование, по результату которого в Сенате США был представлен доклад на тему о ситуации с антисемитизмом в Украине и Польше (исследование объединенное было).

Под докладом подписалось около десятка сенаторов, недавно одного из них с индийскими корнями видел в новостях.

Доклад был нелицеприятный.

Я не знаю какими путями они (не сенаторы, а те, кто готовил доклад) собирали информацию, но, думаю, и материалы из СМИ тоже анализировались.

Думаю, что наличие форума Финанс не такая уж тайна.

И где как ни на форуме, где все "анонимно", проявляется не самая лучшая сторона людей.

Подумайте, что чей-то пост о неприятии людей по цвету кожи, национальности, языку коммуницирования или иным признакам, может лечь в контекст некоего доклада, который покажет огромную разницу между декларированными Западом ценностей и тем, что в головах украинцев.

Я не хотел-бы чтобы Украину еще десятилетия мариновали на пути в ЕС.

Конечно, в идеале, дискриминации и ксенофобии не должно быть в головах форумчан, а не только на страницах нашего Форума. у меня обращение к модераторам.Открытое. Чтобы не только модераторы были в курсе, но и те, ктот тут пишет.НЕкоторое время назад. Может лет уже как 7-8, было исследование, по результату которого в Сенате США был представлен доклад на тему о ситуации с антисемитизмом в Украине и Польше (исследование объединенное было).Под докладом подписалось около десятка сенаторов, недавно одного из них с индийскими корнями видел в новостях.Доклад был нелицеприятный.Я не знаю какими путями они (не сенаторы, а те, кто готовил доклад) собирали информацию, но, думаю, и материалы из СМИ тоже анализировались.Думаю, что наличие форума Финанс не такая уж тайна.И где как ни на форуме, где все "анонимно", проявляется не самая лучшая сторона людей.Подумайте, что чей-то пост о неприятии людей по цвету кожи, национальности, языку коммуницирования или иным признакам, может лечь в контекст некоего доклада, который покажет огромную разницу между декларированными Западом ценностей и тем, что в головах украинцев.Я не хотел-бы чтобы Украину еще десятилетия мариновали на пути в ЕС.Конечно, в идеале, дискриминации и ксенофобии не должно быть в головах форумчан, а не только на страницах нашего Форума.

Доклад робили якісь прокацапскі дебіли- який в Україні останні 30 років антисемітизм? Щодо національності і мови - кацапи - не люди, а мова їх - лайно - але у нас вона не заборонена у побутовому спілкуванні) Доклад робили якісь прокацапскі дебіли- який в Україні останні 30 років антисемітизм? Щодо національності і мови - кацапи - не люди, а мова їх - лайно - але у нас вона не заборонена у побутовому спілкуванні)



А Вы найдите это письмо, там подписи сенаторов, напишите им на и-мейл все что Вы о них думаете.

Эти-же сенаторы сейчас поддерживают помощь Украине.

Насчет отсутствия антисемитизма 30 лет в Украине - очень сомневаюсь. Как совок развалился так прямо с утра и нет?

На моей памяти тут на форуме несколько таких типов было. А Вы найдите это письмо, там подписи сенаторов, напишите им на и-мейл все что Вы о них думаете.Эти-же сенаторы сейчас поддерживают помощь Украине.Насчет отсутствия антисемитизма 30 лет в Украине - очень сомневаюсь. Как совок развалился так прямо с утра и нет?На моей памяти тут на форуме несколько таких типов было.

Скільки євреїв було вбито або покалічено за 30 років на грунті антисемітизму? Скільки євреїв було вбито або покалічено за 30 років на грунті антисемітизму? cherchiltank

Повідомлень: 298 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 90 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 чер, 2023 08:28 BIGor написав: nekefer написав: Сразу видно кто прогуливал

Википедия пишет обтекаемо Сразу видно кто прогуливалВикипедия пишет обтекаемо

Так-так, російська Вікіпедія навіть про Київську Русь не знає, почитайте Шевченка, про москалів дуже багато неприємного написано, прочитайте "Катерину" хоча б. Так-так, російська Вікіпедія навіть про Київську Русь не знає, почитайте Шевченка, про москалів дуже багато неприємного написано, прочитайте "Катерину" хоча б.

вообще цитата была из украинской Вики и первого издания Кобзаря, уж оригинальнее некуда

а что касается Катерины, то мотив испокон вечный, наивная сельская девушка и разбалованный городской самец, вот как это не менее трагично происходит в наши эмигрантские дни, поэмы не будет:



За даними слідства, 15 червня 2023 року в с. Терешківка Сумського району собаки принесли на подвірʼя місцевого мешканця понівечений труп немовляти. Про вказаний факт чоловік невідкладно повідомив у поліцію. Під час проведення слідчо-оперативних заходів на одній із вулиць цього ж села правоохоронці виявили іще один понівечений тваринами труп немовляти. У ході слідства співробітники поліції під процесуальним керівництвом прокуратури встановили, що 8 червня 2023 року 40-річна місцева жителька в господарській будівлі на території власного приватного будинку народила двійню та залишила їх там. Жінка пояснила, що завагітніла, перебуваючи за кордоном, коли повернулась в Україну, свій стан приховала від чоловіка та оточуючих.



Наразі жінка перебуває в реанімації. Вирішується питання щодо вручення їй повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

вообще цитата была из украинской Вики и первого издания Кобзаря, уж оригинальнее некудаа что касается Катерины, то мотив испокон вечный, наивная сельская девушка и разбалованный городской самец, вот как это не менее трагично происходит в наши эмигрантские дни, поэмы не будет: nekefer

Повідомлень: 530 З нами з: 24.10.14 Подякував: 39 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 чер, 2023 08:48 Re: Еміграція, заробітчанство Щось обговорювати проблеми ксенофобії в Ірані, Китаї чи кацапстані бажаючих мало а ось в Україні ця тема багатьом болить - дивно, і да наші військові кацапів називають виключно підарами - наша толерантна діаспора може звернутися в ООН з приводу такого неподобства) cherchiltank

Повідомлень: 298 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 90 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 чер, 2023 09:19 cherchiltank написав: І нафіга ти це притягнув на форум? І нафіга ти це притягнув на форум?

смотрю на Ваш профиль и вижу что Вы ни разу никого не поблагодарили на этом форуме, а моя последняя цитата к эмиграции имеет самое прямое отношение смотрю на Ваш профиль и вижу что Вы ни разу никого не поблагодарили на этом форуме, а моя последняя цитата к эмиграции имеет самое прямое отношение nekefer

Повідомлень: 530 З нами з: 24.10.14 Подякував: 39 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 чер, 2023 09:37 nekefer написав: cherchiltank написав: І нафіга ти це притягнув на форум? І нафіга ти це притягнув на форум?

смотрю на Ваш профиль и вижу что Вы ни разу никого не поблагодарили на этом форуме, а моя последняя цитата к эмиграции имеет самое прямое отношение смотрю на Ваш профиль и вижу что Вы ни разу никого не поблагодарили на этом форуме, а моя последняя цитата к эмиграции имеет самое прямое отношение

І яке ж ето прямої отношеніє? Те що ти з мільйонів українських мігрантів знайшов якийсь трешовий випадок та притягнув його на форум? Чи тенденцію вималював? Благодаріть - це ваша кацапська традиція - ось ставайте на коліна і благодарітє кого хочете І яке ж ето прямої отношеніє? Те що ти з мільйонів українських мігрантів знайшов якийсь трешовий випадок та притягнув його на форум? Чи тенденцію вималював? Благодаріть - це ваша кацапська традиція - ось ставайте на коліна і благодарітє кого хочете cherchiltank

Повідомлень: 298 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 90 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 чер, 2023 09:40 Re: Еміграція, заробітчанство І да з приводу антисемітизму - я 20 років прожив на Подолі недалеко від синагоги - щось не памʼятаю ніяких антисемітів - хоча семітів там майже порівну з іншими національностями, ще й ортодоксів - дивно правда?) cherchiltank

Повідомлень: 298 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 90 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 862863864865 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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