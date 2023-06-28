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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 чер, 2023 02:00
cherchiltank написав: rjkz написав:
у меня обращение к модераторам.
Открытое. Чтобы не только модераторы были в курсе, но и те, ктот тут пишет.
НЕкоторое время назад. Может лет уже как 7-8, было исследование, по результату которого в Сенате США был представлен доклад на тему о ситуации с антисемитизмом в Украине и Польше (исследование объединенное было).
Под докладом подписалось около десятка сенаторов, недавно одного из них с индийскими корнями видел в новостях.
Доклад был нелицеприятный.
Я не знаю какими путями они (не сенаторы, а те, кто готовил доклад) собирали информацию, но, думаю, и материалы из СМИ тоже анализировались.
Думаю, что наличие форума Финанс не такая уж тайна.
И где как ни на форуме, где все "анонимно", проявляется не самая лучшая сторона людей.
Подумайте, что чей-то пост о неприятии людей по цвету кожи, национальности, языку коммуницирования или иным признакам, может лечь в контекст некоего доклада, который покажет огромную разницу между декларированными Западом ценностей и тем, что в головах украинцев.
Я не хотел-бы чтобы Украину еще десятилетия мариновали на пути в ЕС.
Конечно, в идеале, дискриминации и ксенофобии не должно быть в головах форумчан, а не только на страницах нашего Форума.
Доклад робили якісь прокацапскі дебіли- який в Україні останні 30 років антисемітизм? Щодо національності і мови - кацапи - не люди, а мова їх - лайно - але у нас вона не заборонена у побутовому спілкуванні)
А Вы найдите это письмо, там подписи сенаторов, напишите им на и-мейл все что Вы о них думаете.
Эти-же сенаторы сейчас поддерживают помощь Украине.
Насчет отсутствия антисемитизма 30 лет в Украине - очень сомневаюсь. Как совок развалился так прямо с утра и нет?
На моей памяти тут на форуме несколько таких типов было.
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Додано: Сер 28 чер, 2023 07:14
Я чогось думав, що ця гілка - про еміграцію та заробітчанство.
Принаймні саме такий набір букв є в назві гілки Фінансового форуму України.
А тут про «єврейське питання».
Мешти Ейнштейна вже обговорили.
Зараз жваво йде обговорення тез книги Йосефа Ринго «Еврейский вопрос в его историческом контексте и предложения по его решению» видання 1917 року.
Прикольно.
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 28 чер, 2023 07:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 28 чер, 2023 07:17
akurt написав:
Я чогось думав, що ця гілка - про еміграцію та заробітчанство.
А тут про «єврейське питання».
евреи первые придумали эмиграцию. или цыгане, тут мнения историков расходятся.
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Додано: Сер 28 чер, 2023 08:10
ЛАД написав: cherchiltank написав:
.........
Доклад робили якісь прокацапскі дебіли
- який в Україні останні 30 років антисемітизм? Щодо національності і мови - кацапи - не люди, а мова їх - лайно - але у нас вона не заборонена у побутовому спілкуванні)
Примитивненько.
Ксенофобия и антисемитизм у нас, конечно, есть. Другое дело, что больше на бытовом уровне и достаточно редко доходит до физических проявлений. Возможно, даже реже, чем в Европе.
Но "жид", "черножопый", "кацапы" и аналогичное встречается достаточно часто. Сегодняшнее заявление airmax78
об индийцах из той же серии. Всплеск антисемитских проявлений был в середине нулевых благодаря МАУП.
"Кацапы" и Вы употребили. Сегодня, в условиях войны это понятно. Но "кацапи - не люди, а мова їх - лайно" це вже занадто. Сильно подозреваю, что Вы так считали и до войны.
Не хочу развивать эту тему, но если хотите, поищите сами в гугле, найдёте достаточно.
Ну дійсно - кацапи просто няшки, нє всє так однозначно, і там єсть харошиє люді, мабуть такі ж харошіє люді вчора вбили та покалічили людей у Краматорську? Я був в кацапії багато разів до війни і можу точно сказати , що всі кацапи - лайно собаче - і завжди такими були, ще до 2014, а ви зі своїми ліберальними поглядами можете звертатися до ООН чи ще куди небудь)
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Додано: Сер 28 чер, 2023 08:12
rjkz написав: cherchiltank написав: rjkz написав:
у меня обращение к модераторам.
Открытое. Чтобы не только модераторы были в курсе, но и те, ктот тут пишет.
НЕкоторое время назад. Может лет уже как 7-8, было исследование, по результату которого в Сенате США был представлен доклад на тему о ситуации с антисемитизмом в Украине и Польше (исследование объединенное было).
Под докладом подписалось около десятка сенаторов, недавно одного из них с индийскими корнями видел в новостях.
Доклад был нелицеприятный.
Я не знаю какими путями они (не сенаторы, а те, кто готовил доклад) собирали информацию, но, думаю, и материалы из СМИ тоже анализировались.
Думаю, что наличие форума Финанс не такая уж тайна.
И где как ни на форуме, где все "анонимно", проявляется не самая лучшая сторона людей.
Подумайте, что чей-то пост о неприятии людей по цвету кожи, национальности, языку коммуницирования или иным признакам, может лечь в контекст некоего доклада, который покажет огромную разницу между декларированными Западом ценностей и тем, что в головах украинцев.
Я не хотел-бы чтобы Украину еще десятилетия мариновали на пути в ЕС.
Конечно, в идеале, дискриминации и ксенофобии не должно быть в головах форумчан, а не только на страницах нашего Форума.
Доклад робили якісь прокацапскі дебіли- який в Україні останні 30 років антисемітизм? Щодо національності і мови - кацапи - не люди, а мова їх - лайно - але у нас вона не заборонена у побутовому спілкуванні)
А Вы найдите это письмо, там подписи сенаторов, напишите им на и-мейл все что Вы о них думаете.
Эти-же сенаторы сейчас поддерживают помощь Украине.
Насчет отсутствия антисемитизма 30 лет в Украине - очень сомневаюсь. Как совок развалился так прямо с утра и нет?
На моей памяти тут на форуме несколько таких типов было.
Скільки євреїв було вбито або покалічено за 30 років на грунті антисемітизму?
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Додано: Сер 28 чер, 2023 08:28
BIGor написав: nekefer написав:
Сразу видно кто прогуливал
Википедия пишет обтекаемо
Так-так, російська Вікіпедія навіть про Київську Русь не знає, почитайте Шевченка, про москалів дуже багато неприємного написано, прочитайте "Катерину" хоча б.
вообще цитата была из украинской Вики и первого издания Кобзаря, уж оригинальнее некуда
а что касается Катерины, то мотив испокон вечный, наивная сельская девушка и разбалованный городской самец, вот как это не менее трагично происходит в наши эмигрантские дни, поэмы не будет:
За даними слідства, 15 червня 2023 року в с. Терешківка Сумського району собаки принесли на подвірʼя місцевого мешканця понівечений труп немовляти. Про вказаний факт чоловік невідкладно повідомив у поліцію. Під час проведення слідчо-оперативних заходів на одній із вулиць цього ж села правоохоронці виявили іще один понівечений тваринами труп немовляти. У ході слідства співробітники поліції під процесуальним керівництвом прокуратури встановили, що 8 червня 2023 року 40-річна місцева жителька в господарській будівлі на території власного приватного будинку народила двійню та залишила їх там. Жінка пояснила, що завагітніла, перебуваючи за кордоном, коли повернулась в Україну, свій стан приховала від чоловіка та оточуючих.
Наразі жінка перебуває в реанімації. Вирішується питання щодо вручення їй повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.
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Додано: Сер 28 чер, 2023 08:48
Щось обговорювати проблеми ксенофобії в Ірані, Китаї чи кацапстані бажаючих мало а ось в Україні ця тема багатьом болить - дивно, і да наші військові кацапів називають виключно підарами - наша толерантна діаспора може звернутися в ООН з приводу такого неподобства)
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Додано: Сер 28 чер, 2023 09:19
cherchiltank написав:
І нафіга ти це притягнув на форум?
смотрю на Ваш профиль и вижу что Вы ни разу никого не поблагодарили на этом форуме, а моя последняя цитата к эмиграции имеет самое прямое отношение
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Додано: Сер 28 чер, 2023 09:37
nekefer написав: cherchiltank написав:
І нафіга ти це притягнув на форум?
смотрю на Ваш профиль и вижу что Вы ни разу никого не поблагодарили на этом форуме, а моя последняя цитата к эмиграции имеет самое прямое отношение
І яке ж ето прямої отношеніє? Те що ти з мільйонів українських мігрантів знайшов якийсь трешовий випадок та притягнув його на форум? Чи тенденцію вималював? Благодаріть - це ваша кацапська традиція - ось ставайте на коліна і благодарітє кого хочете
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Додано: Сер 28 чер, 2023 09:40
І да з приводу антисемітизму - я 20 років прожив на Подолі недалеко від синагоги - щось не памʼятаю ніяких антисемітів - хоча семітів там майже порівну з іншими національностями, ще й ортодоксів - дивно правда?)
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