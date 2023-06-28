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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 чер, 2023 12:13
vitaliian написав: Чукча2 написав:
и цены кусаться
это после венских то? за их чашеку кофе в атб можно корзинку комбикорма купить.
airmax78 написав:
Я не по ресторанах гудіти їду. Працювати треба. Країну перебудовувати
понятно, значит цены будут как в Австрии. пока что любая реформа только этим и заканчивалась.
Спочатку доведемо ВВП на душу населення до рівня Австрії. Далі - подивимось.
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Додано: Вів 27 чер, 2023 15:06
rjkz написав: airmax78 написав:
Я не по ресторанах гудіти їду. Працювати треба. Країну перебудовувати
Чукча2 написав:
Ну чего, это ж не пустой Киев как 12 марта я увидел.
Если хорошо отдохнул, отсиделся… не все так плохо.
Народ гудит, рестораны работают, жизнь идет .
Будут пугать только работа ПВО, сирены, ну и цены кусаться
Все будет хорошо
.
Давно мне так стращно не было за Украину.
Релакс (Инглиш, A1). Вам тепер за Нью-Йоркщіну треба турбуватись, а АППС Люкс себе вже 843 рази окупив - то його можна списати.
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Додано: Вів 27 чер, 2023 17:18
airmax78 написав:
.........
Спочатку доведемо ВВП на душу населення до рівня Австрії. Далі - подивимось.
Какие люди!
Гигант мысли, отец русской (ой, украинской!) демократии!
Сроки не назовёте? Верю в Ваши силы! Если Вы лично возьмётесь...
Год? два? Надеюсь мои дети доживут? Или хотя бы внуки?
Правда, смущает Ваше отношение к "автентичним індусам". Чьими руками будете доводить ВВП? Западу без них не удалось.
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Додано: Вів 27 чер, 2023 18:37
andrijk777 ЛАД написав:
Требовать Вы, конечно, можете. Но и они могут вежливо проигнорировать Ваши требования.
Я(поки-що) не володію таким авторитетом щоб до моїх вимог прислухався Європейський Союз.
Але мені приємно що ви так високо мене оцінюєте.
Вы же сами написали:
Так, буду трєбовать.
Но, вообще, я имел ввиду Украину и наши вероятные требования.
Хотя всё это по сути может быть только в виде просьб. Никаких оснований для требований у нас, в общем-то, нет. Они нам ничем не обязаны. Вполне могут ответить: "Мы вам помогли выстоять в войне, скажите спасибо. А теперь, пожалуйста, сами".
Очень надеюсь, что такого не будет. Но для это нам не стоит рассказывать, в частности, о "панах-нацистах" и "Які ж огидні автентичні індуси".
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Додано: Вів 27 чер, 2023 20:41
rjkz написав: Wisznia2021 написав: rjkz написав:
Тю... А люди розглядають іміграцію, як де "більше грошей перепаде"- цинічно? Чи патріотично?
У Вас в Германии все так-же как в Украине, только "больше грошей"?
Разницы никакой?
В Україні війна.
Больше разницы никакой?
ЗЫ: Я возможно ошибаюсь, но Ваша информированность дает основания полагать, что Вы в Германии не в первый раз/не только во время войны.[/quote]
Ви праві: перший раз в Німеччині була 45 хвилин в 2010 році в аеропорту Дюса була пересадка на літак в Париж. Другий раз в 2015 році їхали поступати в уні, посольство дало візу точнісінько на 4 дні під квитки туди- назад. І третій раз була перед Ковідом- на той час( з фото і розмов дочки я вже зрозуміла, що Німеччина неймовірно гарна країна і дуже недооцінена з туристичної точки зору. Тоді ми об'їздили багато міст на півночі країни, десь днів 10 чи 14 була.
В Німеччині мені не вистачає теплого моря, тому улюблена країна Іспанія, бо там є і природа, і архітектура, і шоппінг, і мистецтво дуже іноді...несподіване. і Іспанія теж дуже різна в залежності від регіону. А взагалі, я багато де була( писала про це неодноразово), але багато де і не була( але стараюсь бути)
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Додано: Вів 27 чер, 2023 20:54
Shaman написав:
про відкриття Колумбом Америки всі знають. громадянин якої країни? а там вже й Кортеси з поплічниками підтягнулися.
Іспанія, Франція, Великобританія знаю, що допомагають громадянам своїх колишніх колоній: дають внж, освіта безкоштовна, соціал. Як компенсація того, що вони там свого часу наробили.
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Додано: Вів 27 чер, 2023 22:02
Wisznia2021 написав:
перший раз в Німеччині була 45 хвилин в 2010 році в аеропорту Дюса була пересадка на літак в Париж. Другий раз в 2015 році їхали поступати в уні, посольство дало візу точнісінько на 4 дні під квитки туди- назад. І третій раз була перед Ковідом- на той час( з фото і розмов дочки я вже зрозуміла, що Німеччина неймовірно гарна країна
і дуже недооцінена з туристичної точки зору
. Тоді ми об'їздили багато міст на півночі країни, десь днів 10 чи 14 була.
В Німеччині мені не вистачає теплого моря, тому улюблена країна Іспанія, бо там є і природа, і архітектура, і шоппінг, і мистецтво
дуже іноді...несподіване. і Іспанія теж дуже різна в залежності від регіону. А взагалі, я багато де була( писала про це неодноразово), але багато де і не була( але стараюсь бути)
Не плутайте туризм з еміграцією (тобто робота + постійне проживання).
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Додано: Сер 28 чер, 2023 12:05
Тему ксенофобії закрили і не повертаємося!
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Ірина_
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Додано: Сер 28 чер, 2023 12:21
Помоему в мире давно придумана сегрегация по деньгам. Живи в дорогом районе, ходи в частные больнички, кушай в дорогих ресторанах, летай бизнес классом и окружение будет хорошее. Съэкономил и снял самую дешевую квартиру, пошел в ближайшую самую дешевую закусочную, полетел лоукостом - сам выбрал себе соседей. Национальность тут влияет на 5%.
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Додано: Сер 28 чер, 2023 12:39
Ірина_ написав:Тему ксенофобії закрили і не повертаємося!
Понятно.
Ирина, я вчера просил - можно опубликовать перечень тем, не подлежащих обсуждению?
Очень упростило бы ситуацию.
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