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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 861862863864> Додано: Вів 27 чер, 2023 12:13 vitaliian написав: Чукча2 написав: и цены кусаться и цены кусаться это после венских то? за их чашеку кофе в атб можно корзинку комбикорма купить. airmax78 написав: Я не по ресторанах гудіти їду. Працювати треба. Країну перебудовувати Я не по ресторанах гудіти їду. Працювати треба. Країну перебудовувати понятно, значит цены будут как в Австрии. пока что любая реформа только этим и заканчивалась. это после венских то? за их чашеку кофе в атб можно корзинку комбикорма купить.понятно, значит цены будут как в Австрии. пока что любая реформа только этим и заканчивалась.

Спочатку доведемо ВВП на душу населення до рівня Австрії. Далі - подивимось. Спочатку доведемо ВВП на душу населення до рівня Австрії. Далі - подивимось. airmax78 Заблокований Повідомлень: 42460 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5208 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 15:06 rjkz написав: airmax78 написав: Чукча2 написав: Ну чего, это ж не пустой Киев как 12 марта я увидел.

Если хорошо отдохнул, отсиделся… не все так плохо.

Народ гудит, рестораны работают, жизнь идет .

Будут пугать только работа ПВО, сирены, ну и цены кусаться

Все будет хорошо Ну чего, это ж не пустой Киев как 12 марта я увидел.Если хорошо отдохнул, отсиделся… не все так плохо.Народ гудит, рестораны работают, жизнь идет .Будут пугать только работа ПВО, сирены, ну и цены кусатьсяВсе будет хорошо

Я не по ресторанах гудіти їду. Працювати треба. Країну перебудовувати.



Давно мне так стращно не было за Украину. Давно мне так стращно не было за Украину.

Релакс (Инглиш, A1). Вам тепер за Нью-Йоркщіну треба турбуватись, а АППС Люкс себе вже 843 рази окупив - то його можна списати. Релакс (Инглиш, A1). Вам тепер за Нью-Йоркщіну треба турбуватись, а АППС Люкс себе вже 843 рази окупив - то його можна списати. airmax78 Заблокований Повідомлень: 42460 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5208 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 17:18 airmax78 написав: .........

Спочатку доведемо ВВП на душу населення до рівня Австрії. Далі - подивимось. .........Спочатку доведемо ВВП на душу населення до рівня Австрії. Далі - подивимось.

Какие люди!

Гигант мысли, отец русской (ой, украинской!) демократии!

Сроки не назовёте? Верю в Ваши силы! Если Вы лично возьмётесь...

Год? два? Надеюсь мои дети доживут? Или хотя бы внуки?

Правда, смущает Ваше отношение к "автентичним індусам". Чьими руками будете доводить ВВП? Западу без них не удалось. Какие люди!Гигант мысли, отец русской (ой, украинской!) демократии!Сроки не назовёте? Верю в Ваши силы! Если Вы лично возьмётесь...Год? два? Надеюсь мои дети доживут? Или хотя бы внуки?Правда, смущает Ваше отношение к "автентичним індусам". Чьими руками будете доводить ВВП? Западу без них не удалось. ЛАД 2 Повідомлень: 24809 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5062 раз. Подякували: 4709 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 18:37 andrijk777

ЛАД написав: Требовать Вы, конечно, можете. Но и они могут вежливо проигнорировать Ваши требования.

Требовать Вы, конечно, можете. Но и они могут вежливо проигнорировать Ваши требования.

Я(поки-що) не володію таким авторитетом щоб до моїх вимог прислухався Європейський Союз. Але мені приємно що ви так високо мене оцінюєте. Я(поки-що) не володію таким авторитетом щоб до моїх вимог прислухався Європейський Союз.Але мені приємно що ви так високо мене оцінюєте.

Вы же сами написали:

Так, буду трєбовать.



Но, вообще, я имел ввиду Украину и наши вероятные требования.

Хотя всё это по сути может быть только в виде просьб. Никаких оснований для требований у нас, в общем-то, нет. Они нам ничем не обязаны. Вполне могут ответить: "Мы вам помогли выстоять в войне, скажите спасибо. А теперь, пожалуйста, сами".

Очень надеюсь, что такого не будет. Но для это нам не стоит рассказывать, в частности, о "панах-нацистах" и "Які ж огидні автентичні індуси". Вы же сами написали:Но, вообще, я имел ввиду Украину и наши вероятные требования.Хотя всё это по сути может быть только в виде просьб. Никаких оснований для требований у нас, в общем-то, нет. Они нам ничем не обязаны. Вполне могут ответить: "Мы вам помогли выстоять в войне, скажите спасибо. А теперь, пожалуйста, сами".Очень надеюсь, что такого не будет. Но для это нам не стоит рассказывать, в частности, о "панах-нацистах" и "Які ж огидні автентичні індуси". ЛАД 2 Повідомлень: 24809 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5062 раз. Подякували: 4709 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 20:41 rjkz написав: Wisznia2021 написав: rjkz написав: Тю... А люди розглядають іміграцію, як де "більше грошей перепаде"- цинічно? Чи патріотично? Тю... А люди розглядають іміграцію, як де "більше грошей перепаде"- цинічно? Чи патріотично?



У Вас в Германии все так-же как в Украине, только "больше грошей"?

Разницы никакой? У Вас в Германии все так-же как в Украине, только "больше грошей"?Разницы никакой?

В Україні війна. В Україні війна.



Больше разницы никакой?



ЗЫ: Я возможно ошибаюсь, но Ваша информированность дает основания полагать, что Вы в Германии не в первый раз/не только во время войны.[/quote]





Ви праві: перший раз в Німеччині була 45 хвилин в 2010 році в аеропорту Дюса була пересадка на літак в Париж. Другий раз в 2015 році їхали поступати в уні, посольство дало візу точнісінько на 4 дні під квитки туди- назад. І третій раз була перед Ковідом- на той час( з фото і розмов дочки я вже зрозуміла, що Німеччина неймовірно гарна країна і дуже недооцінена з туристичної точки зору. Тоді ми об'їздили багато міст на півночі країни, десь днів 10 чи 14 була.

В Німеччині мені не вистачає теплого моря, тому улюблена країна Іспанія, бо там є і природа, і архітектура, і шоппінг, і мистецтво дуже іноді...несподіване. і Іспанія теж дуже різна в залежності від регіону. А взагалі, я багато де була( писала про це неодноразово), але багато де і не була( але стараюсь бути) Больше разницы никакой?ЗЫ: Я возможно ошибаюсь, но Ваша информированность дает основания полагать, что Вы в Германии не в первый раз/не только во время войны.[/quote]Ви праві: перший раз в Німеччині була 45 хвилин в 2010 році в аеропорту Дюса була пересадка на літак в Париж. Другий раз в 2015 році їхали поступати в уні, посольство дало візу точнісінько на 4 дні під квитки туди- назад. І третій раз була перед Ковідом- на той час( з фото і розмов дочки я вже зрозуміла, що Німеччина неймовірно гарна країна і дуже недооцінена з туристичної точки зору. Тоді ми об'їздили багато міст на півночі країни, десь днів 10 чи 14 була.В Німеччині мені не вистачає теплого моря, тому улюблена країна Іспанія, бо там є і природа, і архітектура, і шоппінг, і мистецтво дуже іноді...несподіване. і Іспанія теж дуже різна в залежності від регіону. А взагалі, я багато де була( писала про це неодноразово), але багато де і не була( але стараюсь бути) Wisznia2021 Повідомлень: 416 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 20:54 Shaman написав: про відкриття Колумбом Америки всі знають. громадянин якої країни? а там вже й Кортеси з поплічниками підтягнулися. про відкриття Колумбом Америки всі знають. громадянин якої країни? а там вже й Кортеси з поплічниками підтягнулися.

Іспанія, Франція, Великобританія знаю, що допомагають громадянам своїх колишніх колоній: дають внж, освіта безкоштовна, соціал. Як компенсація того, що вони там свого часу наробили. Іспанія, Франція, Великобританія знаю, що допомагають громадянам своїх колишніх колоній: дають внж, освіта безкоштовна, соціал. Як компенсація того, що вони там свого часу наробили. Wisznia2021 Повідомлень: 416 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 чер, 2023 22:02 Re: Еміграція, заробітчанство Wisznia2021 написав: перший раз в Німеччині була 45 хвилин в 2010 році в аеропорту Дюса була пересадка на літак в Париж. Другий раз в 2015 році їхали поступати в уні, посольство дало візу точнісінько на 4 дні під квитки туди- назад. І третій раз була перед Ковідом- на той час( з фото і розмов дочки я вже зрозуміла, що Німеччина неймовірно гарна країна і дуже недооцінена з туристичної точки зору. Тоді ми об'їздили багато міст на півночі країни, десь днів 10 чи 14 була.

В Німеччині мені не вистачає теплого моря, тому улюблена країна Іспанія, бо там є і природа, і архітектура, і шоппінг, і мистецтво дуже іноді...несподіване. і Іспанія теж дуже різна в залежності від регіону. А взагалі, я багато де була( писала про це неодноразово), але багато де і не була( але стараюсь бути) перший раз в Німеччині була 45 хвилин в 2010 році в аеропорту Дюса була пересадка на літак в Париж. Другий раз в 2015 році їхали поступати в уні, посольство дало візу точнісінько на 4 дні під квитки туди- назад. І третій раз була перед Ковідом- на той час( з фото і розмов дочки я вже зрозуміла, що Німеччина неймовірноі дуже недооцінена з. Тоді ми об'їздили багато міст на півночі країни, десь днів 10 чи 14 була.В Німеччині мені не вистачає теплого моря, тому улюблена країна Іспанія, бо там є ідуже іноді...несподіване. і Іспанія теж дуже різна в залежності від регіону. А взагалі, я багато де була( писала про це неодноразово), але багато де і не була( але стараюсь бути)

Не плутайте туризм з еміграцією (тобто робота + постійне проживання). Не плутайте туризм з еміграцією (тобто робота + постійне проживання). BIGor

Повідомлень: 7784 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1181 раз. Подякували: 1601 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 чер, 2023 12:05 Тему ксенофобії закрили і не повертаємося! Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 3659 З нами з: 14.09.13 Подякував: 929 раз. Подякували: 1913 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 чер, 2023 12:21 Re: Еміграція, заробітчанство Помоему в мире давно придумана сегрегация по деньгам. Живи в дорогом районе, ходи в частные больнички, кушай в дорогих ресторанах, летай бизнес классом и окружение будет хорошее. Съэкономил и снял самую дешевую квартиру, пошел в ближайшую самую дешевую закусочную, полетел лоукостом - сам выбрал себе соседей. Национальность тут влияет на 5%. slonomag Повідомлень: 294 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 чер, 2023 12:39 Ірина_ написав: Тему ксенофобії закрили і не повертаємося!

Понятно.

Ирина, я вчера просил - можно опубликовать перечень тем, не подлежащих обсуждению?

Очень упростило бы ситуацию. Понятно.Ирина, я вчера просил - можно опубликовать перечень тем, не подлежащих обсуждению?Очень упростило бы ситуацию. ЛАД 2 Повідомлень: 24809 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5062 раз. Подякували: 4709 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 861862863864> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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