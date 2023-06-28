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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 861862863864
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 12:46

  ЛАД написав:
  Ірина_ написав:Тему ксенофобії закрили і не повертаємося!

Понятно.
Ирина, я вчера просил - можно опубликовать перечень тем, не подлежащих обсуждению?
Очень упростило бы ситуацию.

Та немає такого списку, просто ведіть себе як цивілізовані люди.
Тоді ніхто нічого видаляти не буде. Розвели тут срач :evil:
Ірина_
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