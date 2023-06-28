Та немає такого списку, просто ведіть себе як цивілізовані люди.
Тоді ніхто нічого видаляти не буде. Розвели тут срач
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 чер, 2023 12:46
Та немає такого списку, просто ведіть себе як цивілізовані люди.
Тоді ніхто нічого видаляти не буде. Розвели тут срач
Зараз переглядають цей форум: Ltava і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|