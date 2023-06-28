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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 861862863864
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 12:46

  ЛАД написав:
  Ірина_ написав:Тему ксенофобії закрили і не повертаємося!

Понятно.
Ирина, я вчера просил - можно опубликовать перечень тем, не подлежащих обсуждению?
Очень упростило бы ситуацию.

Та немає такого списку, просто ведіть себе як цивілізовані люди.
Тоді ніхто нічого видаляти не буде. Розвели тут срач :evil:
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 14:31

  Ірина_ написав:
  ЛАД написав:
  Ірина_ написав:Тему ксенофобії закрили і не повертаємося!

Понятно.
Ирина, я вчера просил - можно опубликовать перечень тем, не подлежащих обсуждению?
Очень упростило бы ситуацию.

Та немає такого списку, просто ведіть себе як цивілізовані люди.
Тоді ніхто нічого видаляти не буде. Розвели тут срач :evil:

БОльшая часть постов на тему ксенофобии была вполне цивилизованной.
Так же, как и неделю назад на другой ветке. Тем не менее, я получил бан, а мои (не только мои) посты были полностью удалены.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 15:01

  Ірина_ написав:Тему ксенофобії закрили і не повертаємося!


Сделаем вид, что ее не существует.
Здорово! :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 15:11

  slonomag написав:Помоему в мире давно придумана сегрегация по деньгам. Живи в дорогом районе, ходи в частные больнички, кушай в дорогих ресторанах, летай бизнес классом и окружение будет хорошее. Съэкономил и снял самую дешевую квартиру, пошел в ближайшую самую дешевую закусочную, полетел лоукостом - сам выбрал себе соседей. Национальность тут влияет на 5%.


Насчет лоукостов, ябы не был так категоричен.
У них бизнес-модель (наверное не у всех, но у Райанэйр, читал) построена таким образом, что они покупают бренднью борт, ухайдокивают его за несколько лет и продают НЕ лоукостам как почти новый.
Эксплуатация реально в режиме посадка-взлет-посадка-взлет, только успевают экипажи менять.
А потом МАУ рассказывают, что у них - очень молодой парк.
Если-бы это сказали в Свисс-эйр, то это подразумевало, что компания купила новый борт и не долго его эксплуатировала.

Насчет ксенофобии тут, я так понимаю, предлагается на нее закрыть глаза.
Но Вам все-таки отвечу.
Она есть и самая разнообразная.
Если Вы думаете, что расизм - это когда белые пушат черных или желтых или красных, но спешу Вас заверить, что бывает и наоборот. Когда черные пушат белых - это тоже расизм. И это тоже имеет место быть на планете.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 15:13

  Ірина_ написав:
  ЛАД написав:
  Ірина_ написав:Тему ксенофобії закрили і не повертаємося!

Понятно.
Ирина, я вчера просил - можно опубликовать перечень тем, не подлежащих обсуждению?
Очень упростило бы ситуацию.

Та немає такого списку, просто ведіть себе як цивілізовані люди.
Тоді ніхто нічого видаляти не буде. Розвели тут срач :evil:


Вот-вот, я и призываю, чтобы все были ЦИВИЛИЗОВАННЫМИ.
Но, если по Ващему - это "срач" и это надо удалить с форума, то не буду-же я спорить с МОДЕРАТОРОМ.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 15:13

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Когда черные пушат белых - это тоже расизм. И это тоже имеет место быть на планете.

Яскраво було видно в США з 2020
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 15:16

  Faceless написав:
  rjkz написав:Когда черные пушат белых - это тоже расизм. И это тоже имеет место быть на планете.

Яскраво було видно в США з 2020


Да.
И это тоже расизм. И не только в США.
rjkz
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  #<1 ... 861862863864
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