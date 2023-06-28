Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 861862863864 Додано: Сер 28 чер, 2023 12:46 ЛАД написав: Ірина_ написав: Тему ксенофобії закрили і не повертаємося!

Понятно.

Ирина, я вчера просил - можно опубликовать перечень тем, не подлежащих обсуждению?

Очень упростило бы ситуацию. Понятно.Ирина, я вчера просил - можно опубликовать перечень тем, не подлежащих обсуждению?Очень упростило бы ситуацию.



Тоді ніхто нічого видаляти не буде. Розвели тут срач Та немає такого списку, просто ведіть себе як цивілізовані люди.Тоді ніхто нічого видаляти не буде. Розвели тут срач Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 3659 З нами з: 14.09.13 Подякував: 929 раз. Подякували: 1913 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 чер, 2023 14:31 Ірина_ написав: ЛАД написав: Ірина_ написав: Тему ксенофобії закрили і не повертаємося!

Понятно.

Ирина, я вчера просил - можно опубликовать перечень тем, не подлежащих обсуждению?

Очень упростило бы ситуацию. Понятно.Ирина, я вчера просил - можно опубликовать перечень тем, не подлежащих обсуждению?Очень упростило бы ситуацию.



Тоді ніхто нічого видаляти не буде. Розвели тут срач Та немає такого списку, просто ведіть себе як цивілізовані люди.Тоді ніхто нічого видаляти не буде. Розвели тут срач

БОльшая часть постов на тему ксенофобии была вполне цивилизованной.

Так же, как и неделю назад на другой ветке. Тем не менее, я получил бан, а мои (не только мои) посты были полностью удалены. БОльшая часть постов на тему ксенофобии была вполне цивилизованной.Так же, как и неделю назад на другой ветке. Тем не менее, я получил бан, а мои (не только мои) посты были полностью удалены. ЛАД 2 Повідомлень: 24811 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5062 раз. Подякували: 4709 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 чер, 2023 15:01 Ірина_ написав: Тему ксенофобії закрили і не повертаємося!



Сделаем вид, что ее не существует.

Здорово! Сделаем вид, что ее не существует.Здорово! rjkz

Повідомлень: 14882 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7746 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 чер, 2023 15:11 slonomag написав: Помоему в мире давно придумана сегрегация по деньгам. Живи в дорогом районе, ходи в частные больнички, кушай в дорогих ресторанах, летай бизнес классом и окружение будет хорошее. Съэкономил и снял самую дешевую квартиру, пошел в ближайшую самую дешевую закусочную, полетел лоукостом - сам выбрал себе соседей. Национальность тут влияет на 5%. Помоему в мире давно придумана сегрегация по деньгам. Живи в дорогом районе, ходи в частные больнички, кушай в дорогих ресторанах, летай бизнес классом и окружение будет хорошее. Съэкономил и снял самую дешевую квартиру, пошел в ближайшую самую дешевую закусочную, полетел лоукостом - сам выбрал себе соседей. Национальность тут влияет на 5%.



Насчет лоукостов, ябы не был так категоричен.

У них бизнес-модель (наверное не у всех, но у Райанэйр, читал) построена таким образом, что они покупают бренднью борт, ухайдокивают его за несколько лет и продают НЕ лоукостам как почти новый.

Эксплуатация реально в режиме посадка-взлет-посадка-взлет, только успевают экипажи менять.

А потом МАУ рассказывают, что у них - очень молодой парк.

Если-бы это сказали в Свисс-эйр, то это подразумевало, что компания купила новый борт и не долго его эксплуатировала.



Насчет ксенофобии тут, я так понимаю, предлагается на нее закрыть глаза.

Но Вам все-таки отвечу.

Она есть и самая разнообразная.

Если Вы думаете, что расизм - это когда белые пушат черных или желтых или красных, но спешу Вас заверить, что бывает и наоборот. Когда черные пушат белых - это тоже расизм. И это тоже имеет место быть на планете. Насчет лоукостов, ябы не был так категоричен.У них бизнес-модель (наверное не у всех, но у Райанэйр, читал) построена таким образом, что они покупают бренднью борт, ухайдокивают его за несколько лет и продают НЕ лоукостам как почти новый.Эксплуатация реально в режиме посадка-взлет-посадка-взлет, только успевают экипажи менять.А потом МАУ рассказывают, что у них - очень молодой парк.Если-бы это сказали в Свисс-эйр, то это подразумевало, что компания купила новый борт и не долго его эксплуатировала.Насчет ксенофобии тут, я так понимаю, предлагается на нее закрыть глаза.Но Вам все-таки отвечу.Она есть и самая разнообразная.Если Вы думаете, что расизм - это когда белые пушат черных или желтых или красных, но спешу Вас заверить, что бывает и наоборот. Когда черные пушат белых - это тоже расизм. И это тоже имеет место быть на планете. rjkz

Повідомлень: 14882 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7746 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 чер, 2023 15:13 Ірина_ написав: ЛАД написав: Ірина_ написав: Тему ксенофобії закрили і не повертаємося!

Понятно.

Ирина, я вчера просил - можно опубликовать перечень тем, не подлежащих обсуждению?

Очень упростило бы ситуацию. Понятно.Ирина, я вчера просил - можно опубликовать перечень тем, не подлежащих обсуждению?Очень упростило бы ситуацию.



Тоді ніхто нічого видаляти не буде. Розвели тут срач Та немає такого списку, просто ведіть себе як цивілізовані люди.Тоді ніхто нічого видаляти не буде. Розвели тут срач



Вот-вот, я и призываю, чтобы все были ЦИВИЛИЗОВАННЫМИ.

Но, если по Ващему - это "срач" и это надо удалить с форума, то не буду-же я спорить с МОДЕРАТОРОМ. Вот-вот, я и призываю, чтобы все были ЦИВИЛИЗОВАННЫМИ.Но, если по Ващему - это "срач" и это надо удалить с форума, то не буду-же я спорить с МОДЕРАТОРОМ. rjkz

Повідомлень: 14882 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7746 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 чер, 2023 15:13 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Когда черные пушат белых - это тоже расизм. И это тоже имеет место быть на планете. Когда черные пушат белых - это тоже расизм. И это тоже имеет место быть на планете.

Яскраво було видно в США з 2020 Яскраво було видно в США з 2020 Faceless

Модератор Повідомлень: 33204 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7750 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 чер, 2023 15:16 Faceless написав: rjkz написав: Когда черные пушат белых - это тоже расизм. И это тоже имеет место быть на планете. Когда черные пушат белых - это тоже расизм. И это тоже имеет место быть на планете.

Яскраво було видно в США з 2020 Яскраво було видно в США з 2020



Да.

И это тоже расизм. И не только в США. Да.И это тоже расизм. И не только в США. rjkz

Повідомлень: 14882 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7746 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 861862863864 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Denik , Google [Bot], vitaliian і 3 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор