Та немає такого списку, просто ведіть себе як цивілізовані люди.
Тоді ніхто нічого видаляти не буде. Розвели тут срач
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Додано: Сер 28 чер, 2023 12:46
Та немає такого списку, просто ведіть себе як цивілізовані люди.
Тоді ніхто нічого видаляти не буде. Розвели тут срач
Додано: Сер 28 чер, 2023 14:31
БОльшая часть постов на тему ксенофобии была вполне цивилизованной.
Так же, как и неделю назад на другой ветке. Тем не менее, я получил бан, а мои (не только мои) посты были полностью удалены.
Додано: Сер 28 чер, 2023 15:01
Додано: Сер 28 чер, 2023 15:11
Насчет лоукостов, ябы не был так категоричен.
У них бизнес-модель (наверное не у всех, но у Райанэйр, читал) построена таким образом, что они покупают бренднью борт, ухайдокивают его за несколько лет и продают НЕ лоукостам как почти новый.
Эксплуатация реально в режиме посадка-взлет-посадка-взлет, только успевают экипажи менять.
А потом МАУ рассказывают, что у них - очень молодой парк.
Если-бы это сказали в Свисс-эйр, то это подразумевало, что компания купила новый борт и не долго его эксплуатировала.
Насчет ксенофобии тут, я так понимаю, предлагается на нее закрыть глаза.
Но Вам все-таки отвечу.
Она есть и самая разнообразная.
Если Вы думаете, что расизм - это когда белые пушат черных или желтых или красных, но спешу Вас заверить, что бывает и наоборот. Когда черные пушат белых - это тоже расизм. И это тоже имеет место быть на планете.
Додано: Сер 28 чер, 2023 15:13
Вот-вот, я и призываю, чтобы все были ЦИВИЛИЗОВАННЫМИ.
Но, если по Ващему - это "срач" и это надо удалить с форума, то не буду-же я спорить с МОДЕРАТОРОМ.
Додано: Сер 28 чер, 2023 15:13
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 28 чер, 2023 15:16
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