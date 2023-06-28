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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 чер, 2023 14:31
Ірина_ написав:
Та немає такого списку, просто ведіть себе як цивілізовані люди.
ЛАД написав: Ірина_ написав:Тему ксенофобії закрили і не повертаємося!
Понятно.
Ирина, я вчера просил - можно опубликовать перечень тем, не подлежащих обсуждению?
Очень упростило бы ситуацию.
Тоді ніхто нічого видаляти не буде. Розвели тут срач
БОльшая часть постов на тему ксенофобии была вполне цивилизованной.
Так же, как и неделю назад на другой ветке. Тем не менее, я получил бан, а мои (не только мои) посты были полностью удалены.
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ЛАД
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Додано: Сер 28 чер, 2023 15:01
Ірина_ написав:Тему ксенофобії закрили і не повертаємося!
Сделаем вид, что ее не существует.
Здорово!
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rjkz
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Додано: Сер 28 чер, 2023 15:11
slonomag написав:
Помоему в мире давно придумана сегрегация по деньгам. Живи в дорогом районе, ходи в частные больнички, кушай в дорогих ресторанах, летай бизнес классом и окружение будет хорошее. Съэкономил и снял самую дешевую квартиру, пошел в ближайшую самую дешевую закусочную, полетел лоукостом - сам выбрал себе соседей. Национальность тут влияет на 5%.
Насчет лоукостов, ябы не был так категоричен.
У них бизнес-модель (наверное не у всех, но у Райанэйр, читал) построена таким образом, что они покупают бренднью борт, ухайдокивают его за несколько лет и продают НЕ лоукостам как почти новый.
Эксплуатация реально в режиме посадка-взлет-посадка-взлет, только успевают экипажи менять.
А потом МАУ рассказывают, что у них - очень молодой парк.
Если-бы это сказали в Свисс-эйр, то это подразумевало, что компания купила новый борт и не долго его эксплуатировала.
Насчет ксенофобии тут, я так понимаю, предлагается на нее закрыть глаза.
Но Вам все-таки отвечу.
Она есть и самая разнообразная.
Если Вы думаете, что расизм - это когда белые пушат черных или желтых или красных, но спешу Вас заверить, что бывает и наоборот. Когда черные пушат белых - это тоже расизм. И это тоже имеет место быть на планете.
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rjkz
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Додано: Сер 28 чер, 2023 15:13
Ірина_ написав:
Та немає такого списку, просто ведіть себе як цивілізовані люди.
ЛАД написав: Ірина_ написав:Тему ксенофобії закрили і не повертаємося!
Понятно.
Ирина, я вчера просил - можно опубликовать перечень тем, не подлежащих обсуждению?
Очень упростило бы ситуацию.
Тоді ніхто нічого видаляти не буде. Розвели тут срач
Вот-вот, я и призываю, чтобы все были ЦИВИЛИЗОВАННЫМИ.
Но, если по Ващему - это "срач" и это надо удалить с форума, то не буду-же я спорить с МОДЕРАТОРОМ.
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Додано: Сер 28 чер, 2023 15:13
rjkz написав:
Когда черные пушат белых - это тоже расизм. И это тоже имеет место быть на планете.
Яскраво було видно в США з 2020
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Faceless
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Додано: Сер 28 чер, 2023 15:16
Faceless написав: rjkz написав:
Когда черные пушат белых - это тоже расизм. И это тоже имеет место быть на планете.
Яскраво було видно в США з 2020
Да.
И это тоже расизм. И не только в США.
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rjkz
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Додано: Сер 28 чер, 2023 15:47
rjkz написав: slonomag написав:
Помоему в мире давно придумана сегрегация по деньгам. Живи в дорогом районе, ходи в частные больнички, кушай в дорогих ресторанах, летай бизнес классом и окружение будет хорошее. Съэкономил и снял самую дешевую квартиру, пошел в ближайшую самую дешевую закусочную, полетел лоукостом - сам выбрал себе соседей. Национальность тут влияет на 5%.
Насчет лоукостов, ябы не был так категоричен.
У них бизнес-модель (наверное не у всех, но у Райанэйр, читал) построена таким образом, что они покупают бренднью борт, ухайдокивают его за несколько лет и продают НЕ лоукостам как почти новый.
Эксплуатация реально в режиме посадка-взлет-посадка-взлет, только успевают экипажи менять.
А потом МАУ рассказывают, что у них - очень молодой парк.
Если-бы это сказали в Свисс-эйр, то это подразумевало, что компания купила новый борт и не долго его эксплуатировала.
На рахунок експуатації літаків - всі компанії їх так експлуатують, тут нічого нового.
Лоукости беруть іншим - перельоти без багажа, без вибору місця, зазвичай в далекі від агломерацій аеропорти. За додатковий багаж чи вибір місця - доплатіть. А суми там нормальні
І добирання до непопулярного аеропорту теж може зайняти час та додаткові гроші.
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BIGor
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Додано: Сер 28 чер, 2023 15:53
rjkz написав: slonomag написав:
Помоему в мире давно придумана сегрегация по деньгам. Живи в дорогом районе, ходи в частные больнички, кушай в дорогих ресторанах, летай бизнес классом и окружение будет хорошее. Съэкономил и снял самую дешевую квартиру, пошел в ближайшую самую дешевую закусочную, полетел лоукостом - сам выбрал себе соседей. Национальность тут влияет на 5%.
Насчет лоукостов, ябы не был так категоричен.
У них бизнес-модель (наверное не у всех, но у Райанэйр, читал) построена таким образом, что они покупают бренднью борт, ухайдокивают его за несколько лет и продают НЕ лоукостам как почти новый.
Эксплуатация реально в режиме посадка-взлет-посадка-взлет, только успевают экипажи менять.
А потом МАУ рассказывают, что у них - очень молодой парк.
Если-бы это сказали в Свисс-эйр, то это подразумевало, что компания купила новый борт и не долго его эксплуатировала.
Насчет ксенофобии тут, я так понимаю, предлагается на нее закрыть глаза.
Но Вам все-таки отвечу.
Она есть и самая разнообразная.
Если Вы думаете, что расизм - это когда белые пушат черных или желтых или красных, но спешу Вас заверить, что бывает и наоборот. Когда черные пушат белых - это тоже расизм. И это тоже имеет место быть на планете.
Не, я не о том. Я к тому что среди миллионеров больше культурных людей. Конечно и среди них есть какашки, но их в % соотношении меньше. Это чисто мое ИМХО на основе собственных наблюдений. Поэтому пользуясь услугами/посещая заведения где ценник х2 от обычного, вероятность попасть на некультурных людей ниже. И национальность людей тут не при чем. Лоукост то просто пример.
П.С. Чиновники-взяточники, некоторые судьи и тд этому правилу не подчиняются. Пишу на основе наблюдений в Испании. Где заведение побогаче/подороже, там и посетители цивильнее. Тоже касается жилья.
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slonomag
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Додано: Сер 28 чер, 2023 15:59
BIGor написав: Wisznia2021 написав:
перший раз в Німеччині була 45 хвилин в 2010 році в аеропорту Дюса була пересадка на літак в Париж. Другий раз в 2015 році їхали поступати в уні, посольство дало візу точнісінько на 4 дні під квитки туди- назад. І третій раз була перед Ковідом- на той час( з фото і розмов дочки я вже зрозуміла, що Німеччина неймовірно гарна країна
і дуже недооцінена з туристичної точки зору
. Тоді ми об'їздили багато міст на півночі країни, десь днів 10 чи 14 була.
В Німеччині мені не вистачає теплого моря, тому улюблена країна Іспанія, бо там є і природа, і архітектура, і шоппінг, і мистецтво
дуже іноді...несподіване. і Іспанія теж дуже різна в залежності від регіону. А взагалі, я багато де була( писала про це неодноразово), але багато де і не була( але стараюсь бути)
Не плутайте туризм з еміграцією (тобто робота + постійне проживання).
А хто плутає? Я писала стосовно чого? Напоминает цепочку: прочёл, что- то себе придумал, испугался/ изумился/возмутился. Впрочем, как всегда
)
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