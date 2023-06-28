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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 862863864865 Додано: Сер 28 чер, 2023 15:59 rjkz написав: Faceless написав: rjkz написав: Когда черные пушат белых - это тоже расизм. И это тоже имеет место быть на планете. Когда черные пушат белых - это тоже расизм. И это тоже имеет место быть на планете.

Яскраво було видно в США з 2020 Яскраво було видно в США з 2020



Да.

И это тоже расизм. И не только в США. Да.И это тоже расизм. И не только в США.

Ну ось і розбирайтеся зі своїми расизмами в сша, в Україні такого нема і близько, але як себе вести з кацапами ми і без вас розберемось) Ну ось і розбирайтеся зі своїми расизмами в сша, в Україні такого нема і близько, але як себе вести з кацапами ми і без вас розберемось) cherchiltank

Повідомлень: 295 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 90 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 чер, 2023 16:02 rjkz написав: Ірина_ написав: Тему ксенофобії закрили і не повертаємося!



Сделаем вид, что ее не существует.

Здорово! Сделаем вид, что ее не существует.Здорово!

"Секса у нас нет!" "Секса у нас нет!" ЛАД 2 Повідомлень: 24821 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5062 раз. Подякували: 4709 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 чер, 2023 16:06 cherchiltank написав: ............

Ну ось і розбирайтеся зі своїми расизмами в сша, в Україні такого нема і близько, але як себе вести з кацапами ми і без вас розберемось) ............Ну ось і розбирайтеся зі своїми расизмами в сша, в Україні такого нема і близько, але як себе вести з кацапами ми і без вас розберемось)

Я Вам советовал не делать самостоятельные выводы, а попробовать поговорить с посетителями синагоги, которая рядом с Вами.

Правда, судя по Вашим постам, они вряд ли захотят с Вами говорить. Я Вам советовал не делать самостоятельные выводы, а попробовать поговорить с посетителями синагоги, которая рядом с Вами.Правда, судя по Вашим постам, они вряд ли захотят с Вами говорить. ЛАД 2 Повідомлень: 24821 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5062 раз. Подякували: 4709 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 чер, 2023 16:07 ЛАД написав: "Секса у нас нет!" "Секса у нас нет!" мне вас жаль мне вас жаль vitaliian

Повідомлень: 18098 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2161 раз. Подякували: 3091 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 чер, 2023 16:15 vitaliian написав: ЛАД написав: "Секса у нас нет!" "Секса у нас нет!" мне вас жаль мне вас жаль

Вы просто в силу относительной молодости не помните, откуда эта цитата. Вы просто в силу относительной молодости не помните, откуда эта цитата. ЛАД 2 Повідомлень: 24821 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5062 раз. Подякували: 4709 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 чер, 2023 16:44 ЛАД написав: cherchiltank написав: ............

Ну ось і розбирайтеся зі своїми расизмами в сша, в Україні такого нема і близько, але як себе вести з кацапами ми і без вас розберемось) ............Ну ось і розбирайтеся зі своїми расизмами в сша, в Україні такого нема і близько, але як себе вести з кацапами ми і без вас розберемось)

Я Вам советовал не делать самостоятельные выводы, а попробовать поговорить с посетителями синагоги, которая рядом с Вами.

Правда, судя по Вашим постам, они вряд ли захотят с Вами говорить. Я Вам советовал не делать самостоятельные выводы, а попробовать поговорить с посетителями синагоги, которая рядом с Вами.Правда, судя по Вашим постам, они вряд ли захотят с Вами говорить.

В мене ці посєтітєлі сінагоги жили Наді мною і піді мною 6 років - жодних проблем, і да уявний ваш антисемітизм в Україні можете собі запхати самі знаєте куди) а нє всє так однозначно це до кацапів, піпець якийсь чушкан буде мені розказувати про те що відбувається в Києві ще і на кацапській сраній мові - цирк В мене ці посєтітєлі сінагоги жили Наді мною і піді мною 6 років - жодних проблем, і да уявний ваш антисемітизм в Україні можете собі запхати самі знаєте куди) а нє всє так однозначно це до кацапів, піпець якийсь чушкан буде мені розказувати про те що відбувається в Києві ще і на кацапській сраній мові - цирк cherchiltank

Повідомлень: 295 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 90 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 чер, 2023 17:07 cherchiltank написав: ЛАД написав: cherchiltank написав: ............

Ну ось і розбирайтеся зі своїми расизмами в сша, в Україні такого нема і близько, але як себе вести з кацапами ми і без вас розберемось) ............Ну ось і розбирайтеся зі своїми расизмами в сша, в Україні такого нема і близько, але як себе вести з кацапами ми і без вас розберемось)

Я Вам советовал не делать самостоятельные выводы, а попробовать поговорить с посетителями синагоги, которая рядом с Вами.

Правда, судя по Вашим постам, они вряд ли захотят с Вами говорить. Я Вам советовал не делать самостоятельные выводы, а попробовать поговорить с посетителями синагоги, которая рядом с Вами.Правда, судя по Вашим постам, они вряд ли захотят с Вами говорить.

В мене ці посєтітєлі сінагоги жили Наді мною і піді мною 6 років - жодних проблем, і да уявний ваш антисемітизм в Україні можете собі запхати самі знаєте куди) а нє всє так однозначно це до кацапів, піпець якийсь чушкан буде мені розказувати про те що відбувається в Києві ще і на кацапській сраній мові - цирк В мене ці посєтітєлі сінагоги жили Наді мною і піді мною 6 років - жодних проблем, і да уявний ваш антисемітизм в Україні можете собі запхати самі знаєте куди) а нє всє так однозначно це до кацапів, піпець якийсь чушкан буде мені розказувати про те що відбувається в Києві ще і на кацапській сраній мові - цирк

"жодних проблем" у Вас?

Вполне верю.

А тут верно писали - за такие высказывания, явно нарушающие и закон, и Конституцию Украины на Западе Вас бы уже не забанили, а привлекли к суду. "жодних проблем" у Вас?Вполне верю.А тут верно писали - за такие высказывания, явно нарушающие и закон, и Конституцию Украины на Западе Вас бы уже не забанили, а привлекли к суду. ЛАД 2 Повідомлень: 24821 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5062 раз. Подякували: 4709 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 862863864865 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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