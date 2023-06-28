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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 чер, 2023 15:59
rjkz написав: Faceless написав: rjkz написав:
Когда черные пушат белых - это тоже расизм. И это тоже имеет место быть на планете.
Яскраво було видно в США з 2020
Да.
И это тоже расизм. И не только в США.
Ну ось і розбирайтеся зі своїми расизмами в сша, в Україні такого нема і близько, але як себе вести з кацапами ми і без вас розберемось)
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Додано: Сер 28 чер, 2023 16:02
rjkz написав: Ірина_ написав:Тему ксенофобії закрили і не повертаємося!
Сделаем вид, что ее не существует.
Здорово!
"Секса у нас нет!"
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Додано: Сер 28 чер, 2023 16:06
cherchiltank написав:
............
Ну ось і розбирайтеся зі своїми расизмами в сша, в Україні такого нема і близько, але як себе вести з кацапами ми і без вас розберемось)
Я Вам советовал не делать самостоятельные выводы, а попробовать поговорить с посетителями синагоги, которая рядом с Вами.
Правда, судя по Вашим постам, они вряд ли захотят с Вами говорить.
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Додано: Сер 28 чер, 2023 16:44
ЛАД написав: cherchiltank написав:
............
Ну ось і розбирайтеся зі своїми расизмами в сша, в Україні такого нема і близько, але як себе вести з кацапами ми і без вас розберемось)
Я Вам советовал не делать самостоятельные выводы, а попробовать поговорить с посетителями синагоги, которая рядом с Вами.
Правда, судя по Вашим постам, они вряд ли захотят с Вами говорить.
В мене ці посєтітєлі сінагоги жили Наді мною і піді мною 6 років - жодних проблем, і да уявний ваш антисемітизм в Україні можете собі запхати самі знаєте куди) а нє всє так однозначно це до кацапів, піпець якийсь чушкан буде мені розказувати про те що відбувається в Києві ще і на кацапській сраній мові - цирк
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Додано: Сер 28 чер, 2023 17:07
cherchiltank написав: ЛАД написав: cherchiltank написав:
............
Ну ось і розбирайтеся зі своїми расизмами в сша, в Україні такого нема і близько, але як себе вести з кацапами ми і без вас розберемось)
Я Вам советовал не делать самостоятельные выводы, а попробовать поговорить с посетителями синагоги, которая рядом с Вами.
Правда, судя по Вашим постам, они вряд ли захотят с Вами говорить.
В мене ці посєтітєлі сінагоги жили Наді мною і піді мною 6 років - жодних проблем, і да уявний ваш антисемітизм в Україні можете собі запхати самі знаєте куди) а нє всє так однозначно це до кацапів, піпець якийсь чушкан буде мені розказувати про те що відбувається в Києві ще і на кацапській сраній мові - цирк
"жодних проблем" у Вас?
Вполне верю.
А тут верно писали - за такие высказывания, явно нарушающие и закон, и Конституцию Украины на Западе Вас бы уже не забанили, а привлекли к суду.
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