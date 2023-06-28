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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 862863864865
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 15:59

  rjkz написав:
  Faceless написав:
  rjkz написав:Когда черные пушат белых - это тоже расизм. И это тоже имеет место быть на планете.

Яскраво було видно в США з 2020


Да.
И это тоже расизм. И не только в США.

Ну ось і розбирайтеся зі своїми расизмами в сша, в Україні такого нема і близько, але як себе вести з кацапами ми і без вас розберемось)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 16:02

  rjkz написав:
  Ірина_ написав:Тему ксенофобії закрили і не повертаємося!


Сделаем вид, что ее не существует.
Здорово! :mrgreen:

"Секса у нас нет!"
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 16:06

  cherchiltank написав:............
Ну ось і розбирайтеся зі своїми расизмами в сша, в Україні такого нема і близько, але як себе вести з кацапами ми і без вас розберемось)

Я Вам советовал не делать самостоятельные выводы, а попробовать поговорить с посетителями синагоги, которая рядом с Вами.
Правда, судя по Вашим постам, они вряд ли захотят с Вами говорить.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 16:07

  ЛАД написав:"Секса у нас нет!"
мне вас жаль :(
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 16:15

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:"Секса у нас нет!"
мне вас жаль :(

Вы просто в силу относительной молодости не помните, откуда эта цитата. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 16:44

  ЛАД написав:
  cherchiltank написав:............
Ну ось і розбирайтеся зі своїми расизмами в сша, в Україні такого нема і близько, але як себе вести з кацапами ми і без вас розберемось)

Я Вам советовал не делать самостоятельные выводы, а попробовать поговорить с посетителями синагоги, которая рядом с Вами.
Правда, судя по Вашим постам, они вряд ли захотят с Вами говорить.

В мене ці посєтітєлі сінагоги жили Наді мною і піді мною 6 років - жодних проблем, і да уявний ваш антисемітизм в Україні можете собі запхати самі знаєте куди) а нє всє так однозначно це до кацапів, піпець якийсь чушкан буде мені розказувати про те що відбувається в Києві ще і на кацапській сраній мові - цирк
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 17:07

  cherchiltank написав:
  ЛАД написав:
  cherchiltank написав:............
Ну ось і розбирайтеся зі своїми расизмами в сша, в Україні такого нема і близько, але як себе вести з кацапами ми і без вас розберемось)

Я Вам советовал не делать самостоятельные выводы, а попробовать поговорить с посетителями синагоги, которая рядом с Вами.
Правда, судя по Вашим постам, они вряд ли захотят с Вами говорить.

В мене ці посєтітєлі сінагоги жили Наді мною і піді мною 6 років - жодних проблем, і да уявний ваш антисемітизм в Україні можете собі запхати самі знаєте куди) а нє всє так однозначно це до кацапів, піпець якийсь чушкан буде мені розказувати про те що відбувається в Києві ще і на кацапській сраній мові - цирк

"жодних проблем" у Вас? :)
Вполне верю.
А тут верно писали - за такие высказывания, явно нарушающие и закон, и Конституцию Украины на Западе Вас бы уже не забанили, а привлекли к суду.
ЛАД
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  #<1 ... 862863864865
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