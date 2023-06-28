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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 861862863864
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 12:46

  ЛАД написав:
  Ірина_ написав:Тему ксенофобії закрили і не повертаємося!

Понятно.
Ирина, я вчера просил - можно опубликовать перечень тем, не подлежащих обсуждению?
Очень упростило бы ситуацию.

Та немає такого списку, просто ведіть себе як цивілізовані люди.
Тоді ніхто нічого видаляти не буде. Розвели тут срач :evil:
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 15:11

  slonomag написав:Помоему в мире давно придумана сегрегация по деньгам. Живи в дорогом районе, ходи в частные больнички, кушай в дорогих ресторанах, летай бизнес классом и окружение будет хорошее. Съэкономил и снял самую дешевую квартиру, пошел в ближайшую самую дешевую закусочную, полетел лоукостом - сам выбрал себе соседей. Национальность тут влияет на 5%.


Насчет лоукостов, ябы не был так категоричен.
У них бизнес-модель (наверное не у всех, но у Райанэйр, читал) построена таким образом, что они покупают бренднью борт, ухайдокивают его за несколько лет и продают НЕ лоукостам как почти новый.
Эксплуатация реально в режиме посадка-взлет-посадка-взлет, только успевают экипажи менять.
А потом МАУ рассказывают, что у них - очень молодой парк.
Если-бы это сказали в Свисс-эйр, то это подразумевало, что компания купила новый борт и не долго его эксплуатировала.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 15:47

  rjkz написав:
  slonomag написав:Помоему в мире давно придумана сегрегация по деньгам. Живи в дорогом районе, ходи в частные больнички, кушай в дорогих ресторанах, летай бизнес классом и окружение будет хорошее. Съэкономил и снял самую дешевую квартиру, пошел в ближайшую самую дешевую закусочную, полетел лоукостом - сам выбрал себе соседей. Национальность тут влияет на 5%.


Насчет лоукостов, ябы не был так категоричен.
У них бизнес-модель (наверное не у всех, но у Райанэйр, читал) построена таким образом, что они покупают бренднью борт, ухайдокивают его за несколько лет и продают НЕ лоукостам как почти новый.
Эксплуатация реально в режиме посадка-взлет-посадка-взлет, только успевают экипажи менять.
А потом МАУ рассказывают, что у них - очень молодой парк.
Если-бы это сказали в Свисс-эйр, то это подразумевало, что компания купила новый борт и не долго его эксплуатировала.

На рахунок експуатації літаків - всі компанії їх так експлуатують, тут нічого нового.
Лоукости беруть іншим - перельоти без багажа, без вибору місця, зазвичай в далекі від агломерацій аеропорти. За додатковий багаж чи вибір місця - доплатіть. А суми там нормальні :D І добирання до непопулярного аеропорту теж може зайняти час та додаткові гроші.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 15:53

  rjkz написав:
  slonomag написав:Помоему в мире давно придумана сегрегация по деньгам. Живи в дорогом районе, ходи в частные больнички, кушай в дорогих ресторанах, летай бизнес классом и окружение будет хорошее. Съэкономил и снял самую дешевую квартиру, пошел в ближайшую самую дешевую закусочную, полетел лоукостом - сам выбрал себе соседей. Национальность тут влияет на 5%.


Насчет лоукостов, ябы не был так категоричен.
У них бизнес-модель (наверное не у всех, но у Райанэйр, читал) построена таким образом, что они покупают бренднью борт, ухайдокивают его за несколько лет и продают НЕ лоукостам как почти новый.
Эксплуатация реально в режиме посадка-взлет-посадка-взлет, только успевают экипажи менять.
А потом МАУ рассказывают, что у них - очень молодой парк.
Если-бы это сказали в Свисс-эйр, то это подразумевало, что компания купила новый борт и не долго его эксплуатировала.



Не, я не о том. Я к тому что среди миллионеров больше культурных людей. Конечно и среди них есть какашки, но их в % соотношении меньше. Это чисто мое ИМХО на основе собственных наблюдений. Поэтому пользуясь услугами/посещая заведения где ценник х2 от обычного, вероятность попасть на некультурных людей ниже. И национальность людей тут не при чем. Лоукост то просто пример.

П.С. Чиновники-взяточники, некоторые судьи и тд этому правилу не подчиняются. Пишу на основе наблюдений в Испании. Где заведение побогаче/подороже, там и посетители цивильнее. Тоже касается жилья.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 15:59

  BIGor написав:
  Wisznia2021 написав:перший раз в Німеччині була 45 хвилин в 2010 році в аеропорту Дюса була пересадка на літак в Париж. Другий раз в 2015 році їхали поступати в уні, посольство дало візу точнісінько на 4 дні під квитки туди- назад. І третій раз була перед Ковідом- на той час( з фото і розмов дочки я вже зрозуміла, що Німеччина неймовірно гарна країна і дуже недооцінена з туристичної точки зору. Тоді ми об'їздили багато міст на півночі країни, десь днів 10 чи 14 була.
В Німеччині мені не вистачає теплого моря, тому улюблена країна Іспанія, бо там є і природа, і архітектура, і шоппінг, і мистецтво дуже іноді...несподіване. і Іспанія теж дуже різна в залежності від регіону. А взагалі, я багато де була( писала про це неодноразово), але багато де і не була( але стараюсь бути)

Не плутайте туризм з еміграцією (тобто робота + постійне проживання).

А хто плутає? Я писала стосовно чого? Напоминает цепочку: прочёл, что- то себе придумал, испугался/ изумился/возмутился. Впрочем, как всегда :))
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 18:22

  slonomag написав:
  rjkz написав:
  slonomag написав:Помоему в мире давно придумана сегрегация по деньгам. Живи в дорогом районе, ходи в частные больнички, кушай в дорогих ресторанах, летай бизнес классом и окружение будет хорошее. Съэкономил и снял самую дешевую квартиру, пошел в ближайшую самую дешевую закусочную, полетел лоукостом - сам выбрал себе соседей. Национальность тут влияет на 5%.


Насчет лоукостов, ябы не был так категоричен.
У них бизнес-модель (наверное не у всех, но у Райанэйр, читал) построена таким образом, что они покупают бренднью борт, ухайдокивают его за несколько лет и продают НЕ лоукостам как почти новый.
Эксплуатация реально в режиме посадка-взлет-посадка-взлет, только успевают экипажи менять.
А потом МАУ рассказывают, что у них - очень молодой парк.
Если-бы это сказали в Свисс-эйр, то это подразумевало, что компания купила новый борт и не долго его эксплуатировала.



Не, я не о том. Я к тому что среди миллионеров больше культурных людей. Конечно и среди них есть какашки, но их в % соотношении меньше. Это чисто мое ИМХО на основе собственных наблюдений. Поэтому пользуясь услугами/посещая заведения где ценник х2 от обычного, вероятность попасть на некультурных людей ниже. И национальность людей тут не при чем. Лоукост то просто пример.

П.С. Чиновники-взяточники, некоторые судьи и тд этому правилу не подчиняются. Пишу на основе наблюдений в Испании. Где заведение побогаче/подороже, там и посетители цивильнее. Тоже касается жилья.

це в розвинених країнах. у країнах, які розвиваються, не зажди так :D

у Грозному не бажаєте перевірити це?
посещая заведения где ценник х2 от обычного
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 19:56

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:це в розвинених країнах. у країнах, які розвиваються, не зажди так


ну так потому и уточнил :)

В Запорожье тоже в дорогом кабаке нефиг делать нарваться на какого-то блатного из 90х, из тех что на металле поднялись.

Но в нормальной стране оно все-таки иначе работает: образование, хорошая работа/зп. Тоесть 90% среднего класса как минимум универ закончили что уже какой-то + к культуре.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 20:28

  Wisznia2021 написав:
  Shaman написав:про відкриття Колумбом Америки всі знають. громадянин якої країни? а там вже й Кортеси з поплічниками підтягнулися.

Іспанія, Франція, Великобританія знаю, що допомагають громадянам своїх колишніх колоній: дають внж, освіта безкоштовна, соціал. Як компенсація того, що вони там свого часу наробили.

Іспанія зрозуміло. Франція - напевне минулі колонії в Африці. А от Великобританія - це хто - Індія, Пакистан, Бангладеш? бо Сирія та Ірак теж колонії в минулому, але не чув про допомогу громадянам цих країн. та й Афганістан теж
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 20:39

Re: Еміграція, заробітчанство

  slonomag написав:В Запорожье тоже в дорогом кабаке нефиг делать нарваться на какого-то блатного из 90х, из тех что на металле поднялись.

Недавні господарі Запоріжжя "індуси" зараз в Австрії кантуються, хоча в молодості ще ті фрукти були.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 20:41

  Shaman написав:
  Wisznia2021 написав:
  Shaman написав:про відкриття Колумбом Америки всі знають. громадянин якої країни? а там вже й Кортеси з поплічниками підтягнулися.

Іспанія, Франція, Великобританія знаю, що допомагають громадянам своїх колишніх колоній: дають внж, освіта безкоштовна, соціал. Як компенсація того, що вони там свого часу наробили.

Іспанія зрозуміло. Франція - напевне минулі колонії в Африці. А от Великобританія - це хто - Індія, Пакистан, Бангладеш? бо Сирія та Ірак теж колонії в минулому, але не чув про допомогу громадянам цих країн. та й Афганістан теж

Франція- з дочкою вчилася дівчина із Марокко, після бакалаврату в магістратуру поїхала у Францію. Так і казала: французи нам винні, бо.....
Британія + ще острови всіляки.
Wisznia2021
 
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