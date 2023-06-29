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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 862863864865
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 00:30

  BIGor написав:
  rjkz написав:
Насчет лоукостов, ябы не был так категоричен.
У них бизнес-модель (наверное не у всех, но у Райанэйр, читал) построена таким образом, что они покупают бренднью борт, ухайдокивают его за несколько лет и продают НЕ лоукостам как почти новый.
Эксплуатация реально в режиме посадка-взлет-посадка-взлет, только успевают экипажи менять.
А потом МАУ рассказывают, что у них - очень молодой парк.
Если-бы это сказали в Свисс-эйр, то это подразумевало, что компания купила новый борт и не долго его эксплуатировала.

На рахунок експуатації літаків - всі компанії їх так експлуатують, тут нічого нового.
Лоукости беруть іншим - перельоти без багажа, без вибору місця, зазвичай в далекі від агломерацій аеропорти. За додатковий багаж чи вибір місця - доплатіть. А суми там нормальні :D І добирання до непопулярного аеропорту теж може зайняти час та додаткові гроші.

Там большие скидки на сами самолеты и на двигатели из-за объемов заказов. Удаленным аэропортам, в которых Визз или Райан обеспечивают 80-90% трафика, тоже можно выкручивать руки по тарифам. Минимум расходов на тягачи и телетрапы. За счет относительно коротких рейсов экипаж практически всегда ночует "дома".
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 07:57

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:они покупают бренднью борт, ухайдокивают его за несколько лет и продают НЕ лоукостам как почти новый

насколько знаю в авиатранспорте очень серьёзные регламенты, там нельзя скрутить пробег и продать хлам как почти новый, там поминутно вся жизнь самолета расписана в самых мелких деталях, иначе просто не допустят к полетам
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