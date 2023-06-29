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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 чер, 2023 00:30
BIGor написав: rjkz написав:
Насчет лоукостов, ябы не был так категоричен.
У них бизнес-модель (наверное не у всех, но у Райанэйр, читал) построена таким образом, что они покупают бренднью борт, ухайдокивают его за несколько лет и продают НЕ лоукостам как почти новый.
Эксплуатация реально в режиме посадка-взлет-посадка-взлет, только успевают экипажи менять.
А потом МАУ рассказывают, что у них - очень молодой парк.
Если-бы это сказали в Свисс-эйр, то это подразумевало, что компания купила новый борт и не долго его эксплуатировала.
На рахунок експуатації літаків - всі компанії їх так експлуатують, тут нічого нового.
Лоукости беруть іншим - перельоти без багажа, без вибору місця, зазвичай в далекі від агломерацій аеропорти. За додатковий багаж чи вибір місця - доплатіть. А суми там нормальні
І добирання до непопулярного аеропорту теж може зайняти час та додаткові гроші.
Там большие скидки на сами самолеты и на двигатели из-за объемов заказов. Удаленным аэропортам, в которых Визз или Райан обеспечивают 80-90% трафика, тоже можно выкручивать руки по тарифам. Минимум расходов на тягачи и телетрапы. За счет относительно коротких рейсов экипаж практически всегда ночует "дома".
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Додано: Чет 29 чер, 2023 07:57
rjkz написав:
они покупают бренднью борт, ухайдокивают его за несколько лет и продают НЕ лоукостам как почти новый
насколько знаю в авиатранспорте очень серьёзные регламенты, там нельзя скрутить пробег и продать хлам как почти новый, там поминутно вся жизнь самолета расписана в самых мелких деталях, иначе просто не допустят к полетам
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Додано: Чет 29 чер, 2023 12:16
Еміграція, заробітчанство....
В ці дні надаю консультацію приятелям з приводу навчання в одному з європейських університетів їх онука 17 років (тут на форумі одна якась пані розгледіла в мені, дивлячись бінокль, скручений з газети Abendzeitung торгівця дипломами університетів США та Європи - хі-хі та та ха-ха-ха)
Історія масова та банальна: виїхали в березні 2022 року з України в Чехію, батько в ЗСУ, а мати абітурієнта знайшла роботу на складі (не питав, скільки платили) - орендували житло - здається, за 750 євро на місяць.
Син вчився в чеській школі.
Але час вирішувати долю подальшу.
Подав документи в Празький університет і - що цікаво - був прийнятий (з оплатою за навчання).
Якось навіть і дешево я здивувався - 5000 євро на рік.
Але Чехія зовсім "не зайшла" ні його матері, ні хлопцю.
Виїхали в Україну - заїхали з України в Польщу.
Хлопець на сьогодні здав вже 5 екзаменів - у різних університетах різні вимоги.
Англійську вже непогано знає і здав необхідні екзамени англійською.
Вибір спеціальності - моя остаточна порада з багатьох (у хлопця були дивовижні але непрактичні мрії) - Computer science.
А ось в який університет вступити після здачі всіх екзаменів та формальностей - буде сімейна рада.
З точку зору фінансів: у Вроцлаві навчання всього 3000 євро на рік. На диво дешево.
У Варшавському виші - 3600 в семестр, тобто 7200 євро на рік.
В принципі ціни невисокі, можна навіть сказати смішні.
Хлопець повернувся з Варшавського університету з щелепою, яка відвисла і досі не підіймається: "Боже, які там аудиторії, Боже, який університет!"
Я порадив перед сімейною радою "погуглити" та з"ясувати, як йде працевлаштування випускників кожного з вишів: можливо, не варто економити 7200-3000=4200 євро на навчанні.
Мама не хоче відпускати сина з Вроцлава в Варшаву: не близько, плюс витрати на проживання, харчування, та проїзд.
Ну, нехай думають... Але вектор правильний...
Еміграція та заробітчанство допоможуть... Що робити: часи важкі...
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akurt
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Додано: Чет 29 чер, 2023 12:24
akurt написав:Еміграція, заробітчанство....
В ці дні надаю консультацію приятелям з приводу навчання в одному з європейських університетів їх онука 17 років (тут на форумі одна якась пані розгледіла в мені, дивлячись бінокль, скручений з газети Abendzeitung
торгівця дипломами університетів США та Європи - хі-хі
та та ха-ха-ха
)
Історія масова та банальна:
виїхали в березні 2022 року з України в Чехію, батько в ЗСУ, а мати абітурієнта знайшла роботу на складі (не питав, скільки платили) - орендували житло - здається, за 750 євро на місяць.
Син вчився в чеській школі.
Але час вирішувати долю подальшу.
Подав документи в Празький університет і - що цікаво - був прийнятий (з оплатою за навчання).
Якось навіть і дешево я здивувався - 5000 євро на рік.
Але Чехія зовсім "не зайшла" ні його матері, ні хлопцю.
Виїхали в Україну - заїхали з України в Польщу.
Хлопець на сьогодні здав вже 5 екзаменів - у різних університетах різні вимоги.
Англійську вже непогано знає і здав необхідні екзамени англійською.
Вибір спеціальності - моя остаточна порада з багатьох (у хлопця були дивовижні але непрактичні мрії
) - Computer science.
А ось в який університет вступити після здачі всіх екзаменів та формальностей - буде сімейна рада.
З точку зору фінансів: у Вроцлаві навчання всього 3000 євро на рік. На диво дешево.
У Варшавському виші - 3600 в семестр, тобто 7200 євро на рік.
В принципі ціни невисокі, можна навіть сказати смішні.
Хлопець повернувся з Варшавського університету з щелепою, яка відвисла і досі не підіймається: "Боже, які там аудиторії, Боже, який університет!"
Я порадив перед сімейною радою "погуглити" та з"ясувати, як йде працевлаштування випускників кожного з вишів: можливо, не варто економити 7200-3000=4200 євро на навчанні.
Мама не хоче відпускати сина з Вроцлава в Варшаву: не близько, плюс витрати на проживання, харчування, та проїзд.
Ну, нехай думають... Але вектор правильний...
Еміграція та заробітчанство допоможуть... Що робити: часи важкі...
Англомовні програми в Польщі - профанація. Моя донька, провчилась рік і поїхала далі. Саме через їх доступність дуже низький рівень, як студентів, так і викладачів.
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Додано: Чет 29 чер, 2023 12:25
akurt написав:Еміграція, заробітчанство....
В ці дні надаю консультацію приятелям з приводу навчання в одному з європейських університетів їх онука 17 років (тут на форумі одна якась пані розгледіла в мені, дивлячись бінокль, скручений з газети Abendzeitung
торгівця дипломами університетів США та Європи - хі-хі
та та ха-ха-ха
)
Історія масова та банальна:
виїхали в березні 2022 року з України в Чехію, батько в ЗСУ, а мати абітурієнта знайшла роботу на складі (не питав, скільки платили) - орендували житло - здається, за 750 євро на місяць.
Син вчився в чеській школі.
Але час вирішувати долю подальшу.
Подав документи в Празький університет і - що цікаво - був прийнятий (з оплатою за навчання).
Якось навіть і дешево я здивувався - 5000 євро на рік.
Але Чехія зовсім "не зайшла" ні його матері, ні хлопцю.
Виїхали в Україну - заїхали з України в Польщу.
Хлопець на сьогодні здав вже 5 екзаменів - у різних університетах різні вимоги.
Англійську вже непогано знає і здав необхідні екзамени англійською.
Вибір спеціальності - моя остаточна порада з багатьох (у хлопця були дивовижні але непрактичні мрії
) - Computer science.
А ось в який університет вступити після здачі всіх екзаменів та формальностей - буде сімейна рада.
З точку зору фінансів: у Вроцлаві навчання всього 3000 євро на рік. На диво дешево.
У Варшавському виші - 3600 в семестр, тобто 7200 євро на рік.
В принципі ціни невисокі, можна навіть сказати смішні.
Хлопець повернувся з Варшавського університету з щелепою, яка відвисла і досі не підіймається: "Боже, які там аудиторії, Боже, який університет!"
Я порадив перед сімейною радою "погуглити" та з"ясувати, як йде працевлаштування випускників кожного з вишів: можливо, не варто економити 7200-3000=4200 євро на навчанні.
Мама не хоче відпускати сина з Вроцлава в Варшаву: не близько, плюс витрати на проживання, харчування, та проїзд.
Ну, нехай думають... Але вектор правильний...
Еміграція та заробітчанство допоможуть... Що робити: часи важкі...
У меня мама психолог и читая лекции увидела молодую пару, оба юристы а ребенок конечно должен стать Компьютер сайнс. Только так и будет. Тут вообще мама молодец на заводах оплачивает проживание питание и университет.
Наверное Старикан никогда не занимался с детьми математикой и физикой, бесполезное это занятие )))
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Додано: Чет 29 чер, 2023 12:45
28.06 ВР проголосувала законопроект 9342 про звуження переліку осіб-доглядальників за інвалідами, що мають право на відстрочку. Що це означає? Те, що боряться не з тими, хто платить кешом, а з тими, хто користуючись прогалинами в законодавстві, але ЛЕГАЛЬНО хоче пропетляти. До чого це я? Думав надіслати комплект документів в ТЦК, та, отримавши відстрочку, повертатись. Тепер Максим поїде сам)))
Сьогодні мав розмову з родичами. Жінка з одною дитиною поїхала по u4u. Чоловік з другою лишився в Україні. Я припустив, що чоловіка не випустили. Вони посміялись, мовляв якась проблема з отриманням коду по u4u на чоловіка і дитину, а так 5-10$ за перетин і погнали.
Боряться з законослухняними, з корупцією ніхто і не збирається.
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gonchik74
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Додано: Чет 29 чер, 2023 13:01
gonchik74 написав:
28.06 ВР проголосувала законопроект 9342 про звуження переліку осіб-доглядальників за інвалідами, що мають право на відстрочку. Що це означає? Те, що боряться не з тими, хто платить кешом, а з тими, хто користуючись прогалинами в законодавстві, але ЛЕГАЛЬНО хоче пропетляти. До чого це я? Думав надіслати комплект документів в ТЦК, та, отримавши відстрочку, повертатись. Тепер Максим поїде сам)))
Сьогодні мав розмову з родичами. Жінка з одною дитиною поїхала по u4u. Чоловік з другою лишився в Україні. Я припустив, що чоловіка не випустили. Вони посміялись, мовляв якась проблема з отриманням коду по u4u на чоловіка і дитину, а так 5-10$ за перетин і погнали.
Боряться з законослухняними, з корупцією ніхто і не збирається.
Да таких дофига уехало. И катались туда-сюда так как была отсрочка и знали что в любой момент взял инвалида и с ним пересек границу. А теперь все, возвращение будет в один конец.
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slonomag
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Додано: Чет 29 чер, 2023 13:07
slonomag написав: gonchik74 написав:
28.06 ВР проголосувала законопроект 9342 про звуження переліку осіб-доглядальників за інвалідами, що мають право на відстрочку. Що це означає? Те, що боряться не з тими, хто платить кешом, а з тими, хто користуючись прогалинами в законодавстві, але ЛЕГАЛЬНО хоче пропетляти. До чого це я? Думав надіслати комплект документів в ТЦК, та, отримавши відстрочку, повертатись. Тепер Максим поїде сам)))
Сьогодні мав розмову з родичами. Жінка з одною дитиною поїхала по u4u. Чоловік з другою лишився в Україні. Я припустив, що чоловіка не випустили. Вони посміялись, мовляв якась проблема з отриманням коду по u4u на чоловіка і дитину, а так 5-10$ за перетин і погнали.
Боряться з законослухняними, з корупцією ніхто і не збирається.
Да таких дофига уехало. И катались туда-сюда так как была отсрочка и знали что в любой момент взял инвалида и с ним пересек границу. А теперь все, возвращение будет в один конец.
Тобто держава робить все, щоб повернути працездатних громадян)))
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gonchik74
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Додано: Чет 29 чер, 2023 13:15
Wisznia2021 написав:
Другий раз в 2015 році їхали поступати в уні, посольство дало візу точнісінько на 4 дні під квитки туди- назад.
Мабуть не розуміли тоді, яке там важке життя? А тепер вже зворотнього шляху немає - кому той диплом німецький потрібен у нормальних країнах?
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