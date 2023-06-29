Еміграція, заробітчанство....

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 863864865866> Додано: Чет 29 чер, 2023 00:30 BIGor написав: rjkz написав:

Насчет лоукостов, ябы не был так категоричен.

У них бизнес-модель (наверное не у всех, но у Райанэйр, читал) построена таким образом, что они покупают бренднью борт, ухайдокивают его за несколько лет и продают НЕ лоукостам как почти новый.

Эксплуатация реально в режиме посадка-взлет-посадка-взлет, только успевают экипажи менять.

А потом МАУ рассказывают, что у них - очень молодой парк.

Если-бы это сказали в Свисс-эйр, то это подразумевало, что компания купила новый борт и не долго его эксплуатировала. Насчет лоукостов, ябы не был так категоричен.У них бизнес-модель (наверное не у всех, но у Райанэйр, читал) построена таким образом, что они покупают бренднью борт, ухайдокивают его за несколько лет и продают НЕ лоукостам как почти новый.Эксплуатация реально в режиме посадка-взлет-посадка-взлет, только успевают экипажи менять.А потом МАУ рассказывают, что у них - очень молодой парк.Если-бы это сказали в Свисс-эйр, то это подразумевало, что компания купила новый борт и не долго его эксплуатировала.

На рахунок експуатації літаків - всі компанії їх так експлуатують, тут нічого нового.

Лоукости беруть іншим - перельоти без багажа, без вибору місця, зазвичай в далекі від агломерацій аеропорти. За додатковий багаж чи вибір місця - доплатіть. А суми там нормальні І добирання до непопулярного аеропорту теж може зайняти час та додаткові гроші. На рахунок експуатації літаків - всі компанії їх так експлуатують, тут нічого нового.Лоукости беруть іншим - перельоти без багажа, без вибору місця, зазвичай в далекі від агломерацій аеропорти. За додатковий багаж чи вибір місця - доплатіть. А суми там нормальніІ добирання до непопулярного аеропорту теж може зайняти час та додаткові гроші.

Там большие скидки на сами самолеты и на двигатели из-за объемов заказов. Удаленным аэропортам, в которых Визз или Райан обеспечивают 80-90% трафика, тоже можно выкручивать руки по тарифам. Минимум расходов на тягачи и телетрапы. За счет относительно коротких рейсов экипаж практически всегда ночует "дома". Там большие скидки на сами самолеты и на двигатели из-за объемов заказов. Удаленным аэропортам, в которых Визз или Райан обеспечивают 80-90% трафика, тоже можно выкручивать руки по тарифам. Минимум расходов на тягачи и телетрапы. За счет относительно коротких рейсов экипаж практически всегда ночует "дома". Gastarbaiter Повідомлень: 2604 З нами з: 26.02.18 Подякував: 629 раз. Подякували: 426 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 07:57 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: они покупают бренднью борт, ухайдокивают его за несколько лет и продают НЕ лоукостам как почти новый они покупают бренднью борт, ухайдокивают его за несколько лет и продают НЕ лоукостам как почти новый

насколько знаю в авиатранспорте очень серьёзные регламенты, там нельзя скрутить пробег и продать хлам как почти новый, там поминутно вся жизнь самолета расписана в самых мелких деталях, иначе просто не допустят к полетам насколько знаю в авиатранспорте очень серьёзные регламенты, там нельзя скрутить пробег и продать хлам как почти новый, там поминутно вся жизнь самолета расписана в самых мелких деталях, иначе просто не допустят к полетам nekefer

Повідомлень: 528 З нами з: 24.10.14 Подякував: 39 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 12:16 Еміграція, заробітчанство....



В ці дні надаю консультацію приятелям з приводу навчання в одному з європейських університетів їх онука 17 років (тут на форумі одна якась пані розгледіла в мені, дивлячись бінокль, скручений з газети Abendzeitung торгівця дипломами університетів США та Європи - хі-хі та та ха-ха-ха)



Історія масова та банальна: виїхали в березні 2022 року з України в Чехію, батько в ЗСУ, а мати абітурієнта знайшла роботу на складі (не питав, скільки платили) - орендували житло - здається, за 750 євро на місяць.

Син вчився в чеській школі.

Але час вирішувати долю подальшу.

Подав документи в Празький університет і - що цікаво - був прийнятий (з оплатою за навчання).

Якось навіть і дешево я здивувався - 5000 євро на рік.

Але Чехія зовсім "не зайшла" ні його матері, ні хлопцю.

Виїхали в Україну - заїхали з України в Польщу.



Хлопець на сьогодні здав вже 5 екзаменів - у різних університетах різні вимоги.

Англійську вже непогано знає і здав необхідні екзамени англійською.

Вибір спеціальності - моя остаточна порада з багатьох (у хлопця були дивовижні але непрактичні мрії) - Computer science.

А ось в який університет вступити після здачі всіх екзаменів та формальностей - буде сімейна рада.

З точку зору фінансів: у Вроцлаві навчання всього 3000 євро на рік. На диво дешево.

У Варшавському виші - 3600 в семестр, тобто 7200 євро на рік.

В принципі ціни невисокі, можна навіть сказати смішні.

Хлопець повернувся з Варшавського університету з щелепою, яка відвисла і досі не підіймається: "Боже, які там аудиторії, Боже, який університет!"

Я порадив перед сімейною радою "погуглити" та з"ясувати, як йде працевлаштування випускників кожного з вишів: можливо, не варто економити 7200-3000=4200 євро на навчанні.

Мама не хоче відпускати сина з Вроцлава в Варшаву: не близько, плюс витрати на проживання, харчування, та проїзд.



Ну, нехай думають... Але вектор правильний...

Еміграція та заробітчанство допоможуть... Що робити: часи важкі... akurt

Повідомлень: 7840 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3148 раз. Подякували: 1064 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 12:24 akurt написав: Еміграція, заробітчанство....



В ці дні надаю консультацію приятелям з приводу навчання в одному з європейських університетів їх онука 17 років (тут на форумі одна якась пані розгледіла в мені, дивлячись бінокль, скручений з газети Abendzeitung торгівця дипломами університетів США та Європи - хі-хі та та ха-ха-ха)



Історія масова та банальна: виїхали в березні 2022 року з України в Чехію, батько в ЗСУ, а мати абітурієнта знайшла роботу на складі (не питав, скільки платили) - орендували житло - здається, за 750 євро на місяць.

Син вчився в чеській школі.

Але час вирішувати долю подальшу.

Подав документи в Празький університет і - що цікаво - був прийнятий (з оплатою за навчання).

Якось навіть і дешево я здивувався - 5000 євро на рік.

Але Чехія зовсім "не зайшла" ні його матері, ні хлопцю.

Виїхали в Україну - заїхали з України в Польщу.



Хлопець на сьогодні здав вже 5 екзаменів - у різних університетах різні вимоги.

Англійську вже непогано знає і здав необхідні екзамени англійською.

Вибір спеціальності - моя остаточна порада з багатьох (у хлопця були дивовижні але непрактичні мрії) - Computer science.

А ось в який університет вступити після здачі всіх екзаменів та формальностей - буде сімейна рада.

З точку зору фінансів: у Вроцлаві навчання всього 3000 євро на рік. На диво дешево.

У Варшавському виші - 3600 в семестр, тобто 7200 євро на рік.

В принципі ціни невисокі, можна навіть сказати смішні.

Хлопець повернувся з Варшавського університету з щелепою, яка відвисла і досі не підіймається: "Боже, які там аудиторії, Боже, який університет!"

Я порадив перед сімейною радою "погуглити" та з"ясувати, як йде працевлаштування випускників кожного з вишів: можливо, не варто економити 7200-3000=4200 євро на навчанні.

Мама не хоче відпускати сина з Вроцлава в Варшаву: не близько, плюс витрати на проживання, харчування, та проїзд.



Ну, нехай думають... Але вектор правильний...

Еміграція та заробітчанство допоможуть... Що робити: часи важкі... В ці дні надаю консультацію приятелям з приводу навчання в одному з європейських університетів їх онука 17 років (тут на форумі одна якась пані розгледіла в мені, дивлячись бінокль, скручений з газети Abendzeitung торгівця дипломами університетів США та Європи - хі-хі та та ха-ха-ха)Історіявиїхали в березні 2022 року з України в Чехію, батько в ЗСУ, а мати абітурієнта знайшла роботу на складі (не питав, скільки платили) - орендували житло - здається, за 750 євро на місяць.Син вчився в чеській школі.Але час вирішувати долю подальшу.Подав документи в Празький університет і - що цікаво - був прийнятий (з оплатою за навчання).Якось навіть і дешево я здивувався - 5000 євро на рік.Але Чехія зовсім "не зайшла" ні його матері, ні хлопцю.Виїхали в Україну - заїхали з України в Польщу.Хлопець на сьогодні здав вже 5 екзаменів - у різних університетах різні вимоги.Англійську вже непогано знає і здав необхідні екзамени англійською.Вибір спеціальності - моя остаточна порада з багатьох (у хлопця були дивовижні але непрактичні мрії) - Computer science.А ось в який університет вступити після здачі всіх екзаменів та формальностей - буде сімейна рада.З точку зору фінансів: у Вроцлаві навчання всього 3000 євро на рік. На диво дешево.У Варшавському виші - 3600 в семестр, тобто 7200 євро на рік.В принципі ціни невисокі, можна навіть сказати смішні.Хлопець повернувся з Варшавського університету з щелепою, яка відвисла і досі не підіймається: "Боже, які там аудиторії, Боже, який університет!"Я порадив перед сімейною радою "погуглити" та з"ясувати, як йде працевлаштування випускників кожного з вишів: можливо, не варто економити 7200-3000=4200 євро на навчанні.Мама не хоче відпускати сина з Вроцлава в Варшаву: не близько, плюс витрати на проживання, харчування, та проїзд.Ну, нехай думають...Еміграція та заробітчанство допоможуть... Що робити: часи важкі...

Англомовні програми в Польщі - профанація. Моя донька, провчилась рік і поїхала далі. Саме через їх доступність дуже низький рівень, як студентів, так і викладачів. Англомовні програми в Польщі - профанація. Моя донька, провчилась рік і поїхала далі. Саме через їх доступність дуже низький рівень, як студентів, так і викладачів. gonchik74

Повідомлень: 299 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 12:25 akurt написав: Еміграція, заробітчанство....



В ці дні надаю консультацію приятелям з приводу навчання в одному з європейських університетів їх онука 17 років (тут на форумі одна якась пані розгледіла в мені, дивлячись бінокль, скручений з газети Abendzeitung торгівця дипломами університетів США та Європи - хі-хі та та ха-ха-ха)



Історія масова та банальна: виїхали в березні 2022 року з України в Чехію, батько в ЗСУ, а мати абітурієнта знайшла роботу на складі (не питав, скільки платили) - орендували житло - здається, за 750 євро на місяць.

Син вчився в чеській школі.

Але час вирішувати долю подальшу.

Подав документи в Празький університет і - що цікаво - був прийнятий (з оплатою за навчання).

Якось навіть і дешево я здивувався - 5000 євро на рік.

Але Чехія зовсім "не зайшла" ні його матері, ні хлопцю.

Виїхали в Україну - заїхали з України в Польщу.



Хлопець на сьогодні здав вже 5 екзаменів - у різних університетах різні вимоги.

Англійську вже непогано знає і здав необхідні екзамени англійською.

Вибір спеціальності - моя остаточна порада з багатьох (у хлопця були дивовижні але непрактичні мрії) - Computer science.

А ось в який університет вступити після здачі всіх екзаменів та формальностей - буде сімейна рада.

З точку зору фінансів: у Вроцлаві навчання всього 3000 євро на рік. На диво дешево.

У Варшавському виші - 3600 в семестр, тобто 7200 євро на рік.

В принципі ціни невисокі, можна навіть сказати смішні.

Хлопець повернувся з Варшавського університету з щелепою, яка відвисла і досі не підіймається: "Боже, які там аудиторії, Боже, який університет!"

Я порадив перед сімейною радою "погуглити" та з"ясувати, як йде працевлаштування випускників кожного з вишів: можливо, не варто економити 7200-3000=4200 євро на навчанні.

Мама не хоче відпускати сина з Вроцлава в Варшаву: не близько, плюс витрати на проживання, харчування, та проїзд.



Ну, нехай думають... Але вектор правильний...

Еміграція та заробітчанство допоможуть... Що робити: часи важкі... В ці дні надаю консультацію приятелям з приводу навчання в одному з європейських університетів їх онука 17 років (тут на форумі одна якась пані розгледіла в мені, дивлячись бінокль, скручений з газети Abendzeitung торгівця дипломами університетів США та Європи - хі-хі та та ха-ха-ха)Історіявиїхали в березні 2022 року з України в Чехію, батько в ЗСУ, а мати абітурієнта знайшла роботу на складі (не питав, скільки платили) - орендували житло - здається, за 750 євро на місяць.Син вчився в чеській школі.Але час вирішувати долю подальшу.Подав документи в Празький університет і - що цікаво - був прийнятий (з оплатою за навчання).Якось навіть і дешево я здивувався - 5000 євро на рік.Але Чехія зовсім "не зайшла" ні його матері, ні хлопцю.Виїхали в Україну - заїхали з України в Польщу.Хлопець на сьогодні здав вже 5 екзаменів - у різних університетах різні вимоги.Англійську вже непогано знає і здав необхідні екзамени англійською.Вибір спеціальності - моя остаточна порада з багатьох (у хлопця були дивовижні але непрактичні мрії) - Computer science.А ось в який університет вступити після здачі всіх екзаменів та формальностей - буде сімейна рада.З точку зору фінансів: у Вроцлаві навчання всього 3000 євро на рік. На диво дешево.У Варшавському виші - 3600 в семестр, тобто 7200 євро на рік.В принципі ціни невисокі, можна навіть сказати смішні.Хлопець повернувся з Варшавського університету з щелепою, яка відвисла і досі не підіймається: "Боже, які там аудиторії, Боже, який університет!"Я порадив перед сімейною радою "погуглити" та з"ясувати, як йде працевлаштування випускників кожного з вишів: можливо, не варто економити 7200-3000=4200 євро на навчанні.Мама не хоче відпускати сина з Вроцлава в Варшаву: не близько, плюс витрати на проживання, харчування, та проїзд.Ну, нехай думають...Еміграція та заробітчанство допоможуть... Що робити: часи важкі...

У меня мама психолог и читая лекции увидела молодую пару, оба юристы а ребенок конечно должен стать Компьютер сайнс. Только так и будет. Тут вообще мама молодец на заводах оплачивает проживание питание и университет.

Наверное Старикан никогда не занимался с детьми математикой и физикой, бесполезное это занятие ))) У меня мама психолог и читая лекции увидела молодую пару, оба юристы а ребенок конечно должен стать Компьютер сайнс. Только так и будет. Тут вообще мама молодец на заводах оплачивает проживание питание и университет.Наверное Старикан никогда не занимался с детьми математикой и физикой, бесполезное это занятие ))) stm

Повідомлень: 3844 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 620 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 12:45 28.06 ВР проголосувала законопроект 9342 про звуження переліку осіб-доглядальників за інвалідами, що мають право на відстрочку. Що це означає? Те, що боряться не з тими, хто платить кешом, а з тими, хто користуючись прогалинами в законодавстві, але ЛЕГАЛЬНО хоче пропетляти. До чого це я? Думав надіслати комплект документів в ТЦК, та, отримавши відстрочку, повертатись. Тепер Максим поїде сам)))

Сьогодні мав розмову з родичами. Жінка з одною дитиною поїхала по u4u. Чоловік з другою лишився в Україні. Я припустив, що чоловіка не випустили. Вони посміялись, мовляв якась проблема з отриманням коду по u4u на чоловіка і дитину, а так 5-10$ за перетин і погнали.

Боряться з законослухняними, з корупцією ніхто і не збирається. gonchik74

Повідомлень: 299 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 13:01 gonchik74 написав: 28.06 ВР проголосувала законопроект 9342 про звуження переліку осіб-доглядальників за інвалідами, що мають право на відстрочку. Що це означає? Те, що боряться не з тими, хто платить кешом, а з тими, хто користуючись прогалинами в законодавстві, але ЛЕГАЛЬНО хоче пропетляти. До чого це я? Думав надіслати комплект документів в ТЦК, та, отримавши відстрочку, повертатись. Тепер Максим поїде сам)))

Сьогодні мав розмову з родичами. Жінка з одною дитиною поїхала по u4u. Чоловік з другою лишився в Україні. Я припустив, що чоловіка не випустили. Вони посміялись, мовляв якась проблема з отриманням коду по u4u на чоловіка і дитину, а так 5-10$ за перетин і погнали.

Боряться з законослухняними, з корупцією ніхто і не збирається. 28.06 ВР проголосувала законопроект 9342 про звуження переліку осіб-доглядальників за інвалідами, що мають право на відстрочку. Що це означає? Те, що боряться не з тими, хто платить кешом, а з тими, хто користуючись прогалинами в законодавстві, але ЛЕГАЛЬНО хоче пропетляти. До чого це я? Думав надіслати комплект документів в ТЦК, та, отримавши відстрочку, повертатись. Тепер Максим поїде сам)))Сьогодні мав розмову з родичами. Жінка з одною дитиною поїхала по u4u. Чоловік з другою лишився в Україні. Я припустив, що чоловіка не випустили. Вони посміялись, мовляв якась проблема з отриманням коду по u4u на чоловіка і дитину, а так 5-10$ за перетин і погнали.Боряться з законослухняними, з корупцією ніхто і не збирається.

Да таких дофига уехало. И катались туда-сюда так как была отсрочка и знали что в любой момент взял инвалида и с ним пересек границу. А теперь все, возвращение будет в один конец. Да таких дофига уехало. И катались туда-сюда так как была отсрочка и знали что в любой момент взял инвалида и с ним пересек границу. А теперь все, возвращение будет в один конец. slonomag Повідомлень: 297 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 13:07 slonomag написав: gonchik74 написав: 28.06 ВР проголосувала законопроект 9342 про звуження переліку осіб-доглядальників за інвалідами, що мають право на відстрочку. Що це означає? Те, що боряться не з тими, хто платить кешом, а з тими, хто користуючись прогалинами в законодавстві, але ЛЕГАЛЬНО хоче пропетляти. До чого це я? Думав надіслати комплект документів в ТЦК, та, отримавши відстрочку, повертатись. Тепер Максим поїде сам)))

Сьогодні мав розмову з родичами. Жінка з одною дитиною поїхала по u4u. Чоловік з другою лишився в Україні. Я припустив, що чоловіка не випустили. Вони посміялись, мовляв якась проблема з отриманням коду по u4u на чоловіка і дитину, а так 5-10$ за перетин і погнали.

Боряться з законослухняними, з корупцією ніхто і не збирається. 28.06 ВР проголосувала законопроект 9342 про звуження переліку осіб-доглядальників за інвалідами, що мають право на відстрочку. Що це означає? Те, що боряться не з тими, хто платить кешом, а з тими, хто користуючись прогалинами в законодавстві, але ЛЕГАЛЬНО хоче пропетляти. До чого це я? Думав надіслати комплект документів в ТЦК, та, отримавши відстрочку, повертатись. Тепер Максим поїде сам)))Сьогодні мав розмову з родичами. Жінка з одною дитиною поїхала по u4u. Чоловік з другою лишився в Україні. Я припустив, що чоловіка не випустили. Вони посміялись, мовляв якась проблема з отриманням коду по u4u на чоловіка і дитину, а так 5-10$ за перетин і погнали.Боряться з законослухняними, з корупцією ніхто і не збирається.

Да таких дофига уехало. И катались туда-сюда так как была отсрочка и знали что в любой момент взял инвалида и с ним пересек границу. А теперь все, возвращение будет в один конец. Да таких дофига уехало. И катались туда-сюда так как была отсрочка и знали что в любой момент взял инвалида и с ним пересек границу. А теперь все, возвращение будет в один конец.

Тобто держава робить все, щоб повернути працездатних громадян))) Тобто держава робить все, щоб повернути працездатних громадян))) gonchik74

Повідомлень: 299 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 13:15 Wisznia2021 написав: Другий раз в 2015 році їхали поступати в уні, посольство дало візу точнісінько на 4 дні під квитки туди- назад. Другий раз в 2015 році їхали поступати в уні, посольство дало візу точнісінько на 4 дні під квитки туди- назад.

Мабуть не розуміли тоді, яке там важке життя? А тепер вже зворотнього шляху немає - кому той диплом німецький потрібен у нормальних країнах? Мабуть не розуміли тоді, яке там важке життя? А тепер вже зворотнього шляху немає - кому той диплом німецький потрібен у нормальних країнах? Gastarbaiter Повідомлень: 2604 З нами з: 26.02.18 Подякував: 629 раз. Подякували: 426 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 13:36 Re: Еміграція, заробітчанство gonchik74 написав: Сьогодні мав розмову з родичами. Жінка з одною дитиною поїхала по u4u. Чоловік з другою лишився в Україні. Я припустив, що чоловіка не випустили. Вони посміялись, мовляв якась проблема з отриманням коду по u4u на чоловіка і дитину, а так 5-10$ за перетин і погнали. Сьогодні мав розмову з родичами. Жінка з одною дитиною поїхала по u4u. Чоловік з другою лишився в Україні. Я припустив, що чоловіка не випустили. Вони посміялись, мовляв якась проблема з отриманням коду по u4u на чоловіка і дитину, а так 5-10$ за перетин і погнали.

его оформят по какой-то категории для выезда? или просто пропустят через КПП без проверки вроде его там и не было? его оформят по какой-то категории для выезда? или просто пропустят через КПП без проверки вроде его там и не было? nekefer

Повідомлень: 528 З нами з: 24.10.14 Подякував: 39 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 863864865866> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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