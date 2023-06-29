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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 863864865866
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 14:16

  gonchik74 написав:Англомовні програми в Польщі - профанація. Моя донька, провчилась рік і поїхала далі. Саме через їх доступність дуже низький рівень, як студентів, так і викладачів.

Цікаво, що я з вами згодний: маю приклад сина приятеля, який закінчив пару років тому університет в Варшаві та сказав, що не варто йти на навчання з англійською мовою, краще польською.
Аргументація була така: фактично за 2 роки однаково вивчиш англійську під час навчання.

Але тут абітурієнт прожив майже 1,5 року в Чехії, паралельно навчався в українській школі в он-лайн режимі і переїхав в Польщу не далі 2-з місяців тому. Польську не знає.
А англійську знав. Тому такий саме вибір.
А ось для новачків порада вчитися в Польщі на польській вірна.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 14:47

  nekefer написав:
  gonchik74 написав:Сьогодні мав розмову з родичами. Жінка з одною дитиною поїхала по u4u. Чоловік з другою лишився в Україні. Я припустив, що чоловіка не випустили. Вони посміялись, мовляв якась проблема з отриманням коду по u4u на чоловіка і дитину, а так 5-10$ за перетин і погнали.

его оформят по какой-то категории для выезда? или просто пропустят через КПП без проверки вроде его там и не было?

Я не задаю людям незручних запитань. Тим більше, що відповідь мене не дуже цікавить. Скажу одне - з мого кола спілкування всі хто хотів виїхати виїхали. Спроби перекрити потік полягають в тому, щоб щемити законослухняних легальних/напівлегальних. Це лише збільшує вартість послуги)
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 14:58

  stm написав:
  akurt написав:Еміграція, заробітчанство....

В ці дні надаю консультацію приятелям з приводу навчання в одному з європейських університетів їх онука 17 років (тут на форумі одна якась пані розгледіла в мені, дивлячись бінокль, скручений з газети Abendzeitung торгівця дипломами університетів США та Європи - хі-хі та та ха-ха-ха)

Історія масова та банальна: виїхали в березні 2022 року з України в Чехію, батько в ЗСУ, а мати абітурієнта знайшла роботу на складі (не питав, скільки платили) - орендували житло - здається, за 750 євро на місяць.
Син вчився в чеській школі.
Але час вирішувати долю подальшу.
Подав документи в Празький університет і - що цікаво - був прийнятий (з оплатою за навчання).
Якось навіть і дешево я здивувався - 5000 євро на рік.
Але Чехія зовсім "не зайшла" ні його матері, ні хлопцю.
Виїхали в Україну - заїхали з України в Польщу.

Хлопець на сьогодні здав вже 5 екзаменів - у різних університетах різні вимоги.
Англійську вже непогано знає і здав необхідні екзамени англійською.
Вибір спеціальності - моя остаточна порада з багатьох (у хлопця були дивовижні але непрактичні мрії) - Computer science.
А ось в який університет вступити після здачі всіх екзаменів та формальностей - буде сімейна рада.
З точку зору фінансів: у Вроцлаві навчання всього 3000 євро на рік. На диво дешево.
У Варшавському виші - 3600 в семестр, тобто 7200 євро на рік.
В принципі ціни невисокі, можна навіть сказати смішні.
Хлопець повернувся з Варшавського університету з щелепою, яка відвисла і досі не підіймається: "Боже, які там аудиторії, Боже, який університет!"
Я порадив перед сімейною радою "погуглити" та з"ясувати, як йде працевлаштування випускників кожного з вишів: можливо, не варто економити 7200-3000=4200 євро на навчанні.
Мама не хоче відпускати сина з Вроцлава в Варшаву: не близько, плюс витрати на проживання, харчування, та проїзд.

Ну, нехай думають... Але вектор правильний...
Еміграція та заробітчанство допоможуть... Що робити: часи важкі...

У меня мама психолог и читая лекции увидела молодую пару, оба юристы а ребенок конечно должен стать Компьютер сайнс. Только так и будет. Тут вообще мама молодец на заводах оплачивает проживание питание и университет.
Наверное Старикан никогда не занимался с детьми математикой и физикой, бесполезное это занятие )))

Хороша професія, якщо є хист - то вивчиться. Хоча за моєю суб'єктивною думкою до програмування мають хист дуже маленький відсоток людей...
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