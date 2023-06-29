akurt написав:Еміграція, заробітчанство....
В ці дні надаю консультацію приятелям з приводу навчання в одному з європейських університетів їх онука 17 років (тут на форумі одна якась пані розгледіла в мені, дивлячись бінокль, скручений з газети Abendzeitung
торгівця дипломами університетів США та Європи - хі-хі
та та ха-ха-ха
)
Історія масова та банальна:
виїхали в березні 2022 року з України в Чехію, батько в ЗСУ, а мати абітурієнта знайшла роботу на складі (не питав, скільки платили) - орендували житло - здається, за 750 євро на місяць.
Син вчився в чеській школі.
Але час вирішувати долю подальшу.
Подав документи в Празький університет і - що цікаво - був прийнятий (з оплатою за навчання).
Якось навіть і дешево я здивувався - 5000 євро на рік.
Але Чехія зовсім "не зайшла" ні його матері, ні хлопцю.
Виїхали в Україну - заїхали з України в Польщу.
Хлопець на сьогодні здав вже 5 екзаменів - у різних університетах різні вимоги.
Англійську вже непогано знає і здав необхідні екзамени англійською.
Вибір спеціальності - моя остаточна порада з багатьох (у хлопця були дивовижні але непрактичні мрії
) - Computer science.
А ось в який університет вступити після здачі всіх екзаменів та формальностей - буде сімейна рада.
З точку зору фінансів: у Вроцлаві навчання всього 3000 євро на рік. На диво дешево.
У Варшавському виші - 3600 в семестр, тобто 7200 євро на рік.
В принципі ціни невисокі, можна навіть сказати смішні.
Хлопець повернувся з Варшавського університету з щелепою, яка відвисла і досі не підіймається: "Боже, які там аудиторії, Боже, який університет!"
Я порадив перед сімейною радою "погуглити" та з"ясувати, як йде працевлаштування випускників кожного з вишів: можливо, не варто економити 7200-3000=4200 євро на навчанні.
Мама не хоче відпускати сина з Вроцлава в Варшаву: не близько, плюс витрати на проживання, харчування, та проїзд.
Ну, нехай думають... Але вектор правильний...
Еміграція та заробітчанство допоможуть... Що робити: часи важкі...