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#<1 ... 863864865866 Додано: Чет 29 чер, 2023 14:16 gonchik74 написав: Англомовні програми в Польщі - профанація. Моя донька, провчилась рік і поїхала далі. Саме через їх доступність дуже низький рівень, як студентів, так і викладачів. Англомовні програми в Польщі - профанація. Моя донька, провчилась рік і поїхала далі. Саме через їх доступність дуже низький рівень, як студентів, так і викладачів.

Цікаво, що я з вами згодний: маю приклад сина приятеля, який закінчив пару років тому університет в Варшаві та сказав, що не варто йти на навчання з англійською мовою, краще польською.

Аргументація була така: фактично за 2 роки однаково вивчиш англійську під час навчання.



Але тут абітурієнт прожив майже 1,5 року в Чехії, паралельно навчався в українській школі в он-лайн режимі і переїхав в Польщу не далі 2-з місяців тому. Польську не знає.

А англійську знав. Тому такий саме вибір.

А ось для новачків порада вчитися в Польщі на польській вірна. Цікаво, що я з вами згодний: маю приклад сина приятеля, який закінчив пару років тому університет в Варшаві та сказав, що не варто йти на навчання з англійською мовою, краще польською.Аргументація була така: фактично за 2 роки однаково вивчиш англійську під час навчання.Але тут абітурієнт прожив майже 1,5 року в Чехії, паралельно навчався в українській школі в он-лайн режимі і переїхав в Польщу не далі 2-з місяців тому. Польську не знає.А англійську знав. Тому такий саме вибір.А ось для новачків порада вчитися в Польщі на польській вірна. akurt

Повідомлень: 7841 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3148 раз. Подякували: 1064 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 14:47 nekefer написав: gonchik74 написав: Сьогодні мав розмову з родичами. Жінка з одною дитиною поїхала по u4u. Чоловік з другою лишився в Україні. Я припустив, що чоловіка не випустили. Вони посміялись, мовляв якась проблема з отриманням коду по u4u на чоловіка і дитину, а так 5-10$ за перетин і погнали. Сьогодні мав розмову з родичами. Жінка з одною дитиною поїхала по u4u. Чоловік з другою лишився в Україні. Я припустив, що чоловіка не випустили. Вони посміялись, мовляв якась проблема з отриманням коду по u4u на чоловіка і дитину, а так 5-10$ за перетин і погнали.

его оформят по какой-то категории для выезда? или просто пропустят через КПП без проверки вроде его там и не было? его оформят по какой-то категории для выезда? или просто пропустят через КПП без проверки вроде его там и не было?

Я не задаю людям незручних запитань. Тим більше, що відповідь мене не дуже цікавить. Скажу одне - з мого кола спілкування всі хто хотів виїхати виїхали. Спроби перекрити потік полягають в тому, щоб щемити законослухняних легальних/напівлегальних. Це лише збільшує вартість послуги) Я не задаю людям незручних запитань. Тим більше, що відповідь мене не дуже цікавить. Скажу одне - з мого кола спілкування всі хто хотів виїхати виїхали. Спроби перекрити потік полягають в тому, щоб щемити законослухняних легальних/напівлегальних. Це лише збільшує вартість послуги) gonchik74

Повідомлень: 299 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 14:58 stm написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство....



В ці дні надаю консультацію приятелям з приводу навчання в одному з європейських університетів їх онука 17 років (тут на форумі одна якась пані розгледіла в мені, дивлячись бінокль, скручений з газети Abendzeitung торгівця дипломами університетів США та Європи - хі-хі та та ха-ха-ха)



Історія масова та банальна: виїхали в березні 2022 року з України в Чехію, батько в ЗСУ, а мати абітурієнта знайшла роботу на складі (не питав, скільки платили) - орендували житло - здається, за 750 євро на місяць.

Син вчився в чеській школі.

Але час вирішувати долю подальшу.

Подав документи в Празький університет і - що цікаво - був прийнятий (з оплатою за навчання).

Якось навіть і дешево я здивувався - 5000 євро на рік.

Але Чехія зовсім "не зайшла" ні його матері, ні хлопцю.

Виїхали в Україну - заїхали з України в Польщу.



Хлопець на сьогодні здав вже 5 екзаменів - у різних університетах різні вимоги.

Англійську вже непогано знає і здав необхідні екзамени англійською.

Вибір спеціальності - моя остаточна порада з багатьох (у хлопця були дивовижні але непрактичні мрії) - Computer science.

А ось в який університет вступити після здачі всіх екзаменів та формальностей - буде сімейна рада.

З точку зору фінансів: у Вроцлаві навчання всього 3000 євро на рік. На диво дешево.

У Варшавському виші - 3600 в семестр, тобто 7200 євро на рік.

В принципі ціни невисокі, можна навіть сказати смішні.

Хлопець повернувся з Варшавського університету з щелепою, яка відвисла і досі не підіймається: "Боже, які там аудиторії, Боже, який університет!"

Я порадив перед сімейною радою "погуглити" та з"ясувати, як йде працевлаштування випускників кожного з вишів: можливо, не варто економити 7200-3000=4200 євро на навчанні.

Мама не хоче відпускати сина з Вроцлава в Варшаву: не близько, плюс витрати на проживання, харчування, та проїзд.



Ну, нехай думають... Але вектор правильний...

Еміграція та заробітчанство допоможуть... Що робити: часи важкі... В ці дні надаю консультацію приятелям з приводу навчання в одному з європейських університетів їх онука 17 років (тут на форумі одна якась пані розгледіла в мені, дивлячись бінокль, скручений з газети Abendzeitung торгівця дипломами університетів США та Європи - хі-хі та та ха-ха-ха)Історіявиїхали в березні 2022 року з України в Чехію, батько в ЗСУ, а мати абітурієнта знайшла роботу на складі (не питав, скільки платили) - орендували житло - здається, за 750 євро на місяць.Син вчився в чеській школі.Але час вирішувати долю подальшу.Подав документи в Празький університет і - що цікаво - був прийнятий (з оплатою за навчання).Якось навіть і дешево я здивувався - 5000 євро на рік.Але Чехія зовсім "не зайшла" ні його матері, ні хлопцю.Виїхали в Україну - заїхали з України в Польщу.Хлопець на сьогодні здав вже 5 екзаменів - у різних університетах різні вимоги.Англійську вже непогано знає і здав необхідні екзамени англійською.Вибір спеціальності - моя остаточна порада з багатьох (у хлопця були дивовижні але непрактичні мрії) - Computer science.А ось в який університет вступити після здачі всіх екзаменів та формальностей - буде сімейна рада.З точку зору фінансів: у Вроцлаві навчання всього 3000 євро на рік. На диво дешево.У Варшавському виші - 3600 в семестр, тобто 7200 євро на рік.В принципі ціни невисокі, можна навіть сказати смішні.Хлопець повернувся з Варшавського університету з щелепою, яка відвисла і досі не підіймається: "Боже, які там аудиторії, Боже, який університет!"Я порадив перед сімейною радою "погуглити" та з"ясувати, як йде працевлаштування випускників кожного з вишів: можливо, не варто економити 7200-3000=4200 євро на навчанні.Мама не хоче відпускати сина з Вроцлава в Варшаву: не близько, плюс витрати на проживання, харчування, та проїзд.Ну, нехай думають...Еміграція та заробітчанство допоможуть... Що робити: часи важкі...

У меня мама психолог и читая лекции увидела молодую пару, оба юристы а ребенок конечно должен стать Компьютер сайнс. Только так и будет. Тут вообще мама молодец на заводах оплачивает проживание питание и университет.

Наверное Старикан никогда не занимался с детьми математикой и физикой, бесполезное это занятие ))) У меня мама психолог и читая лекции увидела молодую пару, оба юристы а ребенок конечно должен стать Компьютер сайнс. Только так и будет. Тут вообще мама молодец на заводах оплачивает проживание питание и университет.Наверное Старикан никогда не занимался с детьми математикой и физикой, бесполезное это занятие )))

Хороша професія, якщо є хист - то вивчиться. Хоча за моєю суб'єктивною думкою до програмування мають хист дуже маленький відсоток людей... Хороша професія, якщо є хист - то вивчиться. Хоча за моєю суб'єктивною думкою до програмування мають хист дуже маленький відсоток людей... BIGor

Повідомлень: 7789 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1181 раз. Подякували: 1601 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 15:25 BIGor написав: Хороша професія, якщо є хист - то вивчиться. Хоча за моєю суб'єктивною думкою до програмування мають хист дуже маленький відсоток людей... Хороша професія, якщо є хист - то вивчиться. Хоча за моєю суб'єктивною думкою до програмування мають хист дуже маленький відсоток людей...

Копилот всем в помощь Копилот всем в помощь stm

Повідомлень: 3845 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 620 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 16:20 Сьогодні наші українці в Канаді отримали такі дуже приємні листи.

Згідно з новою доктриною українці, які приїхали за програмою CUAET, отримали право навчатися в Канаді:

«Отримавши це листування електронною поштою, ви маєте право навчатися без дозволу на навчання з 27 червня 2023 року відповідно до нової тимчасової державної політики.



Міністерство імміграції, біженців і громадянства Канади (IRCC) запровадило державну політику, яка тимчасово дозволяє власникам дозволу на роботу, які відповідають вимогам, і особам, яким дозволено працювати без дозволу згідно з R186(u) Правил імміграції та захисту біженців, навчатися без дозволу на навчання.»

Важлива новина. akurt

Повідомлень: 7841 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3148 раз. Подякували: 1064 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 16:30 stm написав: BIGor написав: Хороша професія, якщо є хист - то вивчиться. Хоча за моєю суб'єктивною думкою до програмування мають хист дуже маленький відсоток людей... Хороша професія, якщо є хист - то вивчиться. Хоча за моєю суб'єктивною думкою до програмування мають хист дуже маленький відсоток людей...

Копилот всем в помощь Копилот всем в помощь

На якій мові програмуєте? На якій мові програмуєте? BIGor

Повідомлень: 7789 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1181 раз. Подякували: 1601 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 16:32 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Хороша професія, якщо є хист - то вивчиться. Хоча за моєю суб'єктивною думкою до програмування мають хист дуже маленький відсоток людей... Хороша професія, якщо є хист - то вивчиться. Хоча за моєю суб'єктивною думкою до програмування мають хист дуже маленький відсоток людей...

Работа должна быть как хобби. Тогда все получается. Мне например чем сложнее проект, тем интереснее очередную головоломку развязать. А если тупо ради денег идти, и смотреть каждый день на часы когда рабочий день кончится то нифига хорошего не выйдет. Это касается впринципе любой работы, ИТ в том числе.

П.С. В Европе если честно не вижу особо смысла рвать ж*пу чтобы любой ценой попасть в ИТ так как нет такого перепада зп как в Украине. Одно дело там 500/5000 - разница в 10 раз, другое дело тут обычная работа пускай 2к, ИТ 5-6к еще и на определенном уровне до которого надо дорасти - перепад не такой большой чтобы страдать и заниматься тем что может быть не сильно то и интересно. Работа должна быть как хобби. Тогда все получается. Мне например чем сложнее проект, тем интереснее очередную головоломку развязать. А если тупо ради денег идти, и смотреть каждый день на часы когда рабочий день кончится то нифига хорошего не выйдет. Это касается впринципе любой работы, ИТ в том числе.П.С. В Европе если честно не вижу особо смысла рвать ж*пу чтобы любой ценой попасть в ИТ так как нет такого перепада зп как в Украине. Одно дело там 500/5000 - разница в 10 раз, другое дело тут обычная работа пускай 2к, ИТ 5-6к еще и на определенном уровне до которого надо дорасти - перепад не такой большой чтобы страдать и заниматься тем что может быть не сильно то и интересно. slonomag Повідомлень: 299 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 16:45 stm написав: BIGor написав: Хороша професія, якщо є хист - то вивчиться. Хоча за моєю суб'єктивною думкою до програмування мають хист дуже маленький відсоток людей... Хороша професія, якщо є хист - то вивчиться. Хоча за моєю суб'єктивною думкою до програмування мають хист дуже маленький відсоток людей...

Копилот всем в помощь Копилот всем в помощь

До одного места ваши копилоты когда что-то сложное делаешь ) Вот мне сейчас зашел проект, смарт сити в Нью-йорке, регулировка светофоров (сколько времени зеленый/красный горит). Больше машин с одной стороны - у них зеленый дольше, с другой стороны - тогда у них. Вроде все просто, индусы поделали (наверное с копилотом), ииии... все поламали. Так как нарушилась другая логика что если ты едешь прямо и попал на красный, то после загорания зеленого след несколько светофоров по прямой у тебя тоже должны быть зеленые. Чтобы ты хоть несколько кварталов потом мог спокойно проехать, а не стопаться как дебил на каждом светофоре. Тоесть надо учитывать не только данные с текущего перекрестка, а со следующих и коррелировать их так чтобы обе логики работали паралельно не ломая друг друга. Набросайте мне плз скрипт в копилоте для такого ) До одного места ваши копилоты когда что-то сложное делаешь ) Вот мне сейчас зашел проект, смарт сити в Нью-йорке, регулировка светофоров (сколько времени зеленый/красный горит). Больше машин с одной стороны - у них зеленый дольше, с другой стороны - тогда у них. Вроде все просто, индусы поделали (наверное с копилотом), ииии... все поламали. Так как нарушилась другая логика что если ты едешь прямо и попал на красный, то после загорания зеленого след несколько светофоров по прямой у тебя тоже должны быть зеленые. Чтобы ты хоть несколько кварталов потом мог спокойно проехать, а не стопаться как дебил на каждом светофоре. Тоесть надо учитывать не только данные с текущего перекрестка, а со следующих и коррелировать их так чтобы обе логики работали паралельно не ломая друг друга. Набросайте мне плз скрипт в копилоте для такого ) slonomag Повідомлень: 299 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 863864865866 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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