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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 865866867868>
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 17:10

  Gastarbaiter написав:
  Wisznia2021 написав:Другий раз в 2015 році їхали поступати в уні, посольство дало візу точнісінько на 4 дні під квитки туди- назад.

Мабуть не розуміли тоді, яке там важке життя? А тепер вже зворотнього шляху немає - кому той диплом німецький потрібен у нормальних країнах?

Ви хочете поговорити про мене чи про мою дитину, і про що саме? І в чому ви мене звинувачуєте?
Ви напишіть конкретно, бо я конкретно писала тут що я думаю, про що і про кого.
Востаннє редагувалось Wisznia2021 в Чет 29 чер, 2023 17:16, всього редагувалось 1 раз.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 17:14

Я ось просто впевнена , що не можна купити диплом американських чи європейських вузів, але колишній турецький пан вже багато раз робить наголос, що він " торгує" дипломами( раніше тільки американських), а зараз вже розширив поле діяльності:)) і європейських вузів. І мабуть є люди які мають бажання але не мають можливості і повірять, що пан щось там справді може. В чешському вузі українці можуть навчатися безкоштовно, а не за великі гроші. Але є причина, по якій той абітурієнт навчався за гроші. Може, пан напише? Як і є причина, по якій їм не "зайшло" навчання в Чехії. По цій же причині він і польського диплому може не отримати- бо від пана там нічого не залежить. Це не турецька нерухомість, тут інші закони.

До речі, цей пост і про можливості вивчити чешську( і польську- бо вона ж така сама легка, як і чешська?) за рік до рівня - який там треба для вступу? В2 ?
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 17:20

  akurt написав:Я извиняюсь, какой-то контакт не замыкается: чтобы все это уметь и делать, и соображать, точно не нужно нигде учиться?

Так учат код писать. Буковки печатать. Ну и самому учиться в будущем. А придумать алгоритм (логику) это надо конструкторы без инструкции в детстве собирать )
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 17:30

Що там, пані Вишня, відразу вгадали, що про Вас мова йшла.
Я коректно не писав, по якій ціні торгуєте магістратурою в Німеччині.
Заспокойтеся і більше не пишіть маячню.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 17:30

Re: Еміграція, заробітчанство

  stm написав:Кстати, на практике Вам индусы с копилотом помогли уже узнать самый загруженный маршрут )))

Там они все по 100к машин в день. По этой логике вообще ничего не надо менять. Тут же речь о направлении движения - утром на работу, вечером домой. В какие-то периоды дня одни маршруты популярнее, в другое время другие. Маршрутизация вообще не простая задача, а на таких объемах тем более. Так что все ваши копилоты пока что мимо - им пока что только сайтики про собачек можно доверить писать )
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 17:32

  slonomag написав:
  BIGor написав:Хороша професія, якщо є хист - то вивчиться. Хоча за моєю суб'єктивною думкою до програмування мають хист дуже маленький відсоток людей...

Работа должна быть как хобби. Тогда все получается. Мне например чем сложнее проект, тем интереснее очередную головоломку развязать. А если тупо ради денег идти, и смотреть каждый день на часы когда рабочий день кончится то нифига хорошего не выйдет. Это касается впринципе любой работы, ИТ в том числе.
П.С. В Европе если честно не вижу особо смысла рвать ж*пу чтобы любой ценой попасть в ИТ так как нет такого перепада зп как в Украине. Одно дело там 500/5000 - разница в 10 раз, другое дело тут обычная работа пускай 2к, ИТ 5-6к еще и на определенном уровне до которого надо дорасти - перепад не такой большой чтобы страдать и заниматься тем что может быть не сильно то и интересно.

Я йшов заради грошей та перспектив. Десь тільки на другий рік воно переросло в більш схоже на хоббі.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 17:34

Прикольно, господин slonomag, я и не знал что такой специалист, как Вы над этим вопросом работали: будучи за рулем в мае 2023 и тронувшись после красного сигнала светофора в сторону одного из зданий компании Amazon в Силиконовой долине, удивлялся как это штук пять или шест перекрестков подряд проехал на «зеленый свет».
Востаннє редагувалось akurt в Чет 29 чер, 2023 17:34, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 17:34

  slonomag написав:
  akurt написав:Я извиняюсь, какой-то контакт не замыкается: чтобы все это уметь и делать, и соображать, точно не нужно нигде учиться?

Так учат код писать. Буковки печатать. Ну и самому учиться в будущем. А придумать алгоритм (логику) это надо конструкторы без инструкции в детстве собирать )

Зараз в Україні повно курсів де навчать OOП за "дві-три неділі" :D . Згадайте Джобса та Гейтса - обидва недовчились.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 17:39

  akurt написав:Що там, пані Вишня, відразу вгадали, що про Вас мова йшла.
Я коректно не писав, по якій ціні торгуєте магістратурою в Німеччині.
Заспокойтеся і більше не пишіть маячню.

Т.е. вы таки настаиваете, что диплом можно купить?

Вы так и не напишете причину вот этих всех движений: поступил в Чехии почему- то платно, потом в Польше? съезжаете:))
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 17:41

Пане BIGor, такою логікою ми дійдемо до того, що ваші діти даремно в школі вчилися і не дай Бог пішли б коледж/університет: навіщо вчитися?
Там, правда, є варіанти: наприклад, я точно знаю, що син приятелів за 5 (пʼять, не жартую) років навчання майже жодного разу не був в одному поважному університеті: оцінки в заліковій книжці зʼявлялися самі собою.
Але ж треба мати батька- депутата і реєстрацію на студента 20 (двадцяти) фірм.
Це ж не наш метод.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 29 чер, 2023 17:45, всього редагувалось 1 раз.
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