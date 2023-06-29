Ви хочете поговорити про мене чи про мою дитину, і про що саме? І в чому ви мене звинувачуєте?
Ви напишіть конкретно, бо я конкретно писала тут що я думаю, про що і про кого.
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Додано: Чет 29 чер, 2023 17:10
Ви хочете поговорити про мене чи про мою дитину, і про що саме? І в чому ви мене звинувачуєте?
Ви напишіть конкретно, бо я конкретно писала тут що я думаю, про що і про кого.
Востаннє редагувалось Wisznia2021 в Чет 29 чер, 2023 17:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 чер, 2023 17:14
Я ось просто впевнена , що не можна купити диплом американських чи європейських вузів, але колишній турецький пан вже багато раз робить наголос, що він " торгує" дипломами( раніше тільки американських), а зараз вже розширив поле діяльності:)) і європейських вузів. І мабуть є люди які мають бажання але не мають можливості і повірять, що пан щось там справді може. В чешському вузі українці можуть навчатися безкоштовно, а не за великі гроші. Але є причина, по якій той абітурієнт навчався за гроші. Може, пан напише? Як і є причина, по якій їм не "зайшло" навчання в Чехії. По цій же причині він і польського диплому може не отримати- бо від пана там нічого не залежить. Це не турецька нерухомість, тут інші закони.
До речі, цей пост і про можливості вивчити чешську( і польську- бо вона ж така сама легка, як і чешська?) за рік до рівня - який там треба для вступу? В2 ?
Додано: Чет 29 чер, 2023 17:20
Додано: Чет 29 чер, 2023 17:30
Що там, пані Вишня, відразу вгадали, що про Вас мова йшла.
Я коректно не писав, по якій ціні торгуєте магістратурою в Німеччині.
Заспокойтеся і більше не пишіть маячню.
Додано: Чет 29 чер, 2023 17:30
Re: Еміграція, заробітчанство
Там они все по 100к машин в день. По этой логике вообще ничего не надо менять. Тут же речь о направлении движения - утром на работу, вечером домой. В какие-то периоды дня одни маршруты популярнее, в другое время другие. Маршрутизация вообще не простая задача, а на таких объемах тем более. Так что все ваши копилоты пока что мимо - им пока что только сайтики про собачек можно доверить писать )
Додано: Чет 29 чер, 2023 17:32
Я йшов заради грошей та перспектив. Десь тільки на другий рік воно переросло в більш схоже на хоббі.
Додано: Чет 29 чер, 2023 17:34
Прикольно, господин slonomag, я и не знал что такой специалист, как Вы над этим вопросом работали: будучи за рулем в мае 2023 и тронувшись после красного сигнала светофора в сторону одного из зданий компании Amazon в Силиконовой долине, удивлялся как это штук пять или шест перекрестков подряд проехал на «зеленый свет».
Востаннє редагувалось akurt в Чет 29 чер, 2023 17:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 чер, 2023 17:34
Зараз в Україні повно курсів де навчать OOП за "дві-три неділі" . Згадайте Джобса та Гейтса - обидва недовчились.
Додано: Чет 29 чер, 2023 17:39
Т.е. вы таки настаиваете, что диплом можно купить?
Вы так и не напишете причину вот этих всех движений: поступил в Чехии почему- то платно, потом в Польше? съезжаете:))
Додано: Чет 29 чер, 2023 17:41
Пане BIGor, такою логікою ми дійдемо до того, що ваші діти даремно в школі вчилися і не дай Бог пішли б коледж/університет: навіщо вчитися?
Там, правда, є варіанти: наприклад, я точно знаю, що син приятелів за 5 (пʼять, не жартую) років навчання майже жодного разу не був в одному поважному університеті: оцінки в заліковій книжці зʼявлялися самі собою.
Але ж треба мати батька- депутата і реєстрацію на студента 20 (двадцяти) фірм.
Це ж не наш метод.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 29 чер, 2023 17:45, всього редагувалось 1 раз.
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