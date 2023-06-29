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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 865866867868> Додано: Чет 29 чер, 2023 17:10 Gastarbaiter написав: Wisznia2021 написав: Другий раз в 2015 році їхали поступати в уні, посольство дало візу точнісінько на 4 дні під квитки туди- назад. Другий раз в 2015 році їхали поступати в уні, посольство дало візу точнісінько на 4 дні під квитки туди- назад.

Мабуть не розуміли тоді, яке там важке життя? А тепер вже зворотнього шляху немає - кому той диплом німецький потрібен у нормальних країнах? Мабуть не розуміли тоді, яке там важке життя? А тепер вже зворотнього шляху немає - кому той диплом німецький потрібен у нормальних країнах?

Ви хочете поговорити про мене чи про мою дитину, і про що саме? І в чому ви мене звинувачуєте?

Ви напишіть конкретно, бо я конкретно писала тут що я думаю, про що і про кого. Ви хочете поговорити про мене чи про мою дитину, і про що саме? І в чому ви мене звинувачуєте?Ви напишіть конкретно, бо я конкретно писала тут що я думаю, про що і про кого. Востаннє редагувалось Wisznia2021 в Чет 29 чер, 2023 17:16, всього редагувалось 1 раз. Wisznia2021 Повідомлень: 421 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 17:14 Я ось просто впевнена , що не можна купити диплом американських чи європейських вузів, але колишній турецький пан вже багато раз робить наголос, що він " торгує" дипломами( раніше тільки американських), а зараз вже розширив поле діяльності:)) і європейських вузів. І мабуть є люди які мають бажання але не мають можливості і повірять, що пан щось там справді може. В чешському вузі українці можуть навчатися безкоштовно, а не за великі гроші. Але є причина, по якій той абітурієнт навчався за гроші. Може, пан напише? Як і є причина, по якій їм не "зайшло" навчання в Чехії. По цій же причині він і польського диплому може не отримати- бо від пана там нічого не залежить. Це не турецька нерухомість, тут інші закони.



До речі, цей пост і про можливості вивчити чешську( і польську- бо вона ж така сама легка, як і чешська?) за рік до рівня - який там треба для вступу? В2 ? Wisznia2021 Повідомлень: 421 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 17:20 akurt написав: Я извиняюсь, какой-то контакт не замыкается: чтобы все это уметь и делать, и соображать, точно не нужно нигде учиться? Я извиняюсь, какой-то контакт не замыкается: чтобы все это уметь и делать, и соображать, точно не нужно нигде учиться?

Так учат код писать. Буковки печатать. Ну и самому учиться в будущем. А придумать алгоритм (логику) это надо конструкторы без инструкции в детстве собирать ) Так учат код писать. Буковки печатать. Ну и самому учиться в будущем. А придумать алгоритм (логику) это надо конструкторы без инструкции в детстве собирать ) slonomag Повідомлень: 304 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 17:30 Що там, пані Вишня, відразу вгадали, що про Вас мова йшла.

Я коректно не писав, по якій ціні торгуєте магістратурою в Німеччині.

Заспокойтеся і більше не пишіть маячню. akurt

Повідомлень: 7849 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3148 раз. Подякували: 1064 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 17:30 Re: Еміграція, заробітчанство stm написав: Кстати, на практике Вам индусы с копилотом помогли уже узнать самый загруженный маршрут ))) Кстати, на практике Вам индусы с копилотом помогли уже узнать самый загруженный маршрут )))

Там они все по 100к машин в день. По этой логике вообще ничего не надо менять. Тут же речь о направлении движения - утром на работу, вечером домой. В какие-то периоды дня одни маршруты популярнее, в другое время другие. Маршрутизация вообще не простая задача, а на таких объемах тем более. Так что все ваши копилоты пока что мимо - им пока что только сайтики про собачек можно доверить писать ) Там они все по 100к машин в день. По этой логике вообще ничего не надо менять. Тут же речь о направлении движения - утром на работу, вечером домой. В какие-то периоды дня одни маршруты популярнее, в другое время другие. Маршрутизация вообще не простая задача, а на таких объемах тем более. Так что все ваши копилоты пока что мимо - им пока что только сайтики про собачек можно доверить писать ) slonomag Повідомлень: 304 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 17:32 slonomag написав: BIGor написав: Хороша професія, якщо є хист - то вивчиться. Хоча за моєю суб'єктивною думкою до програмування мають хист дуже маленький відсоток людей... Хороша професія, якщо є хист - то вивчиться. Хоча за моєю суб'єктивною думкою до програмування мають хист дуже маленький відсоток людей...

Работа должна быть как хобби. Тогда все получается. Мне например чем сложнее проект, тем интереснее очередную головоломку развязать. А если тупо ради денег идти, и смотреть каждый день на часы когда рабочий день кончится то нифига хорошего не выйдет. Это касается впринципе любой работы, ИТ в том числе.

П.С. В Европе если честно не вижу особо смысла рвать ж*пу чтобы любой ценой попасть в ИТ так как нет такого перепада зп как в Украине. Одно дело там 500/5000 - разница в 10 раз, другое дело тут обычная работа пускай 2к, ИТ 5-6к еще и на определенном уровне до которого надо дорасти - перепад не такой большой чтобы страдать и заниматься тем что может быть не сильно то и интересно. Работа должна быть как хобби. Тогда все получается. Мне например чем сложнее проект, тем интереснее очередную головоломку развязать. А если тупо ради денег идти, и смотреть каждый день на часы когда рабочий день кончится то нифига хорошего не выйдет. Это касается впринципе любой работы, ИТ в том числе.П.С. В Европе если честно не вижу особо смысла рвать ж*пу чтобы любой ценой попасть в ИТ так как нет такого перепада зп как в Украине. Одно дело там 500/5000 - разница в 10 раз, другое дело тут обычная работа пускай 2к, ИТ 5-6к еще и на определенном уровне до которого надо дорасти - перепад не такой большой чтобы страдать и заниматься тем что может быть не сильно то и интересно.

Я йшов заради грошей та перспектив. Десь тільки на другий рік воно переросло в більш схоже на хоббі. Я йшов заради грошей та перспектив. Десь тільки на другий рік воно переросло в більш схоже на хоббі. BIGor

Повідомлень: 7791 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1181 раз. Подякували: 1601 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 17:34 Прикольно, господин slonomag, я и не знал что такой специалист, как Вы над этим вопросом работали: будучи за рулем в мае 2023 и тронувшись после красного сигнала светофора в сторону одного из зданий компании Amazon в Силиконовой долине, удивлялся как это штук пять или шест перекрестков подряд проехал на «зеленый свет». Востаннє редагувалось akurt в Чет 29 чер, 2023 17:34, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 7849 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3148 раз. Подякували: 1064 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 17:34 slonomag написав: akurt написав: Я извиняюсь, какой-то контакт не замыкается: чтобы все это уметь и делать, и соображать, точно не нужно нигде учиться? Я извиняюсь, какой-то контакт не замыкается: чтобы все это уметь и делать, и соображать, точно не нужно нигде учиться?

Так учат код писать. Буковки печатать. Ну и самому учиться в будущем. А придумать алгоритм (логику) это надо конструкторы без инструкции в детстве собирать ) Так учат код писать. Буковки печатать. Ну и самому учиться в будущем. А придумать алгоритм (логику) это надо конструкторы без инструкции в детстве собирать )

Зараз в Україні повно курсів де навчать OOП за "дві-три неділі" . Згадайте Джобса та Гейтса - обидва недовчились. Зараз в Україні повно курсів де навчать OOП за "дві-три неділі". Згадайте Джобса та Гейтса - обидва недовчились. BIGor

Повідомлень: 7791 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1181 раз. Подякували: 1601 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 17:39 akurt написав: Що там, пані Вишня, відразу вгадали, що про Вас мова йшла.

Я коректно не писав, по якій ціні торгуєте магістратурою в Німеччині.

Заспокойтеся і більше не пишіть маячню. Що там, пані Вишня, відразу вгадали, що про Вас мова йшла.Я коректно не писав, по якій ціні торгуєте магістратурою в Німеччині.Заспокойтеся і більше не пишіть маячню.

Т.е. вы таки настаиваете, что диплом можно купить?



Вы так и не напишете причину вот этих всех движений: поступил в Чехии почему- то платно, потом в Польше? съезжаете:)) Т.е. вы таки настаиваете, что диплом можно купить?Вы так и не напишете причину вот этих всех движений: поступил в Чехии почему- то платно, потом в Польше? съезжаете:)) Wisznia2021 Повідомлень: 421 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 17:41 Пане BIGor, такою логікою ми дійдемо до того, що ваші діти даремно в школі вчилися і не дай Бог пішли б коледж/університет: навіщо вчитися?

Там, правда, є варіанти: наприклад, я точно знаю, що син приятелів за 5 (пʼять, не жартую) років навчання майже жодного разу не був в одному поважному університеті: оцінки в заліковій книжці зʼявлялися самі собою.

Але ж треба мати батька- депутата і реєстрацію на студента 20 (двадцяти) фірм.

Це ж не наш метод. Востаннє редагувалось akurt в Чет 29 чер, 2023 17:45, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 7849 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3148 раз. Подякували: 1064 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 865866867868> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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