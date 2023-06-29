Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 865866867868 Додано: Чет 29 чер, 2023 17:43 Пані Вишня2021, ну припиніть вже писати дурниці: Ви ж нанесли купу сміття, що я торгую дипломами університетів США та Європи, а в перервах торгую квартирами в Анталії.

Припиніть вже: соромно за вас. akurt

Повідомлень: 7849 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3148 раз. Подякували: 1064 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 17:45 akurt написав: Прикольно, господин slonomag, я и не знал что такой специалист, как Вы над этим вопросом работали: будучи за рулем в мае 2023 и тронувшись после красного сигнала светофора в сторону одного из зданий компании Amazon в Силиконовой долине, удивлялся как это штук пять или шест перекрестков подряд проехал на «зеленый свет». Прикольно, господин slonomag, я и не знал что такой специалист, как Вы над этим вопросом работали: будучи за рулем в мае 2023 и тронувшись после красного сигнала светофора в сторону одного из зданий компании Amazon в Силиконовой долине, удивлялся как это штук пять или шест перекрестков подряд проехал на «зеленый свет».

Не, мне вот сейчас только проект зашел. В Америке система не централизованая. Тоесть даже в пределах одного города в одном районе оно есть и работает, а в другом нет. Вот в очередном районе сейчас запускают, надо переписать логику так как предыдущие кодеры сделали через ж*пу. Но глобально да, оно прикольно, потом едешь по городу и знаешь что эти 5 зеленых светофоров проскочил с 1 попытки благодаря своему коду ) Жаль только я в Америку не собираюсь, может туристом лет через 5 поеду посмотреть как оно работает в живую ) Не, мне вот сейчас только проект зашел. В Америке система не централизованая. Тоесть даже в пределах одного города в одном районе оно есть и работает, а в другом нет. Вот в очередном районе сейчас запускают, надо переписать логику так как предыдущие кодеры сделали через ж*пу. Но глобально да, оно прикольно, потом едешь по городу и знаешь что эти 5 зеленых светофоров проскочил с 1 попытки благодаря своему коду ) Жаль только я в Америку не собираюсь, может туристом лет через 5 поеду посмотреть как оно работает в живую ) slonomag Повідомлень: 304 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 17:46 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Я извиняюсь, какой-то контакт не замыкается: чтобы все это уметь и делать, и соображать, точно не нужно нигде учиться? Треба, хоча не обов'язково у ВНЗ.

Ну і щодо Computer science - дай боже, щоб галузь вийшла з цієї кризи і не зайшла в ще одну, спровоковану широкомасштабним впровадженням ШІ - бо знайти хорошу роботу новачку буде надзвичайно важко Треба, хоча не обов'язково у ВНЗ.Ну і щодо Computer science - дай боже, щоб галузь вийшла з цієї кризи і не зайшла в ще одну, спровоковану широкомасштабним впровадженням ШІ - бо знайти хорошу роботу новачку буде надзвичайно важко Faceless

Модератор Повідомлень: 33205 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7750 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 17:47 Ну реально, slonomag, так и есть: еду еду перекрёсток за перекрестком, и все зеленый, и зеленый, и зеленый. Думал, случайность. akurt

Повідомлень: 7849 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3148 раз. Подякували: 1064 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 17:48 BIGor написав: slonomag написав: akurt написав: Я извиняюсь, какой-то контакт не замыкается: чтобы все это уметь и делать, и соображать, точно не нужно нигде учиться? Я извиняюсь, какой-то контакт не замыкается: чтобы все это уметь и делать, и соображать, точно не нужно нигде учиться?

Так учат код писать. Буковки печатать. Ну и самому учиться в будущем. А придумать алгоритм (логику) это надо конструкторы без инструкции в детстве собирать ) Так учат код писать. Буковки печатать. Ну и самому учиться в будущем. А придумать алгоритм (логику) это надо конструкторы без инструкции в детстве собирать )

Зараз в Україні повно курсів де навчать OOП за "дві-три неділі" . Згадайте Джобса та Гейтса - обидва недовчились. Зараз в Україні повно курсів де навчать OOП за "дві-три неділі". Згадайте Джобса та Гейтса - обидва недовчились.

Ага, всякие брейн академи за 3 месяца: "Стань программистом в 50 лет, хватит пахать на заводе!". Тупо развод на деньги, а потом 100 кандидатов на 1 вакансию, а выбрать не с кого. Ага, всякие брейн академи за 3 месяца: "Стань программистом в 50 лет, хватит пахать на заводе!". Тупо развод на деньги, а потом 100 кандидатов на 1 вакансию, а выбрать не с кого. slonomag Повідомлень: 304 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 17:49 akurt написав: Ну реально, slonomag, так и есть: еду еду перекрёсток за перекрестком, и все зеленый, и зеленый, и зеленый. Думал, случайность. Ну реально, slonomag, так и есть: еду еду перекрёсток за перекрестком, и все зеленый, и зеленый, и зеленый. Думал, случайность.

Да, так в этом же и задача + минимизировать простой чтобы не было такого что ты подъехал на светофор, на пересекающей дороге 0 машин, а ты стоишь 20 сек, ждешь зеленый. Интересная и полезная задачка.



И это кстати отличный пример того что програмирование это не чистое писание кода. Конкретно тут можно програмирование вообще не знать, просто придумать логику, а потом просто объяснить на пальцах любому мидлу и он сам уже напишет код (превратит логическую цепочку событий в набор if/else). Да, так в этом же и задача + минимизировать простой чтобы не было такого что ты подъехал на светофор, на пересекающей дороге 0 машин, а ты стоишь 20 сек, ждешь зеленый. Интересная и полезная задачка.И это кстати отличный пример того что програмирование это не чистое писание кода. Конкретно тут можно програмирование вообще не знать, просто придумать логику, а потом просто объяснить на пальцах любому мидлу и он сам уже напишет код (превратит логическую цепочку событий в набор if/else). slonomag Повідомлень: 304 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 17:54 akurt написав: Ну реально, slonomag, так и есть: еду еду перекрёсток за перекрестком, и все зеленый, и зеленый, и зеленый. Думал, случайность. Ну реально, slonomag, так и есть: еду еду перекрёсток за перекрестком, и все зеленый, и зеленый, и зеленый. Думал, случайность.

Все новое - это хорошо забытое старое.

Лет 40-45 тому назад в Киеве на некоторых улицах висели таблички "Зеленая волна" с указанием скорости, на которой нужно двигаться, чтобы в нее попасть.

Эффект был именно такой, как Вы описали. Все новое - это хорошо забытое старое.Лет 40-45 тому назад в Киеве на некоторых улицах висели таблички "Зеленая волна" с указанием скорости, на которой нужно двигаться, чтобы в нее попасть.Эффект был именно такой, как Вы описали. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 6995 З нами з: 02.09.15 Подякував: 5916 раз. Подякували: 19223 раз. Профіль 95 51 33 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 17:58 Faceless написав: Треба, хоча не обов'язково у ВНЗ.

Ну і щодо Computer science - дай боже, щоб галузь вийшла з цієї кризи і не зайшла в ще одну, спровоковану широкомасштабним впровадженням ШІ - бо знайти хорошу роботу новачку буде надзвичайно важко Треба, хоча не обов'язково у ВНЗ.Ну і щодо Computer science - дай боже, щоб галузь вийшла з цієї кризи і не зайшла в ще одну, спровоковану широкомасштабним впровадженням ШІ - бо знайти хорошу роботу новачку буде надзвичайно важко

Криза, мабуть, якась є.

На цю тему цікава історія: в одній дуже дуже дуже відомій фірмі IT-напрямку в США працює наш українець.

Стоїть так добре, що входить у відбіркову комісію за прийому новачків, які хочуть мати багато або дуже багато грошей.

В цей час в Європі на цікавій посаді стоїть його одногрупник. Ось йому і пропонується подати заявку та прийти на роботу в цю фірму з метою отримувати багато грошей, або дуже багато грошей. Звісно, переїхати з Європи в США.

Нічого поганого в такому протеже немає: той, хто зараз в США, свого часу влаштував на своє місце в Україні того, хто зараз в Європі. Тобто знав його здібності та вміння.

Той, що в Європі, теж непогано стояв на ногах, та відмовився.

Але раптом через три місяця - я не знаю причин - звільнився і почав шукати в Європі роботу.

Типу я «крутий» та «досвідчений».

Несподівано виявилося, що круті та досвідчені НЕ потрібні.

Він тоді кинувся до друга - одногрупника.

І яка ж несподіванка: тая фірма припинила набір новеньких,

Ось така криза буває… ще й як буває… Правда. Криза, мабуть, якась є.На цю тему цікава історія: в одній дуже дуже дуже відомій фірмі IT-напрямку в США працює наш українець.Стоїть так добре, що входить у відбіркову комісію за прийому новачків, які хочуть мати багато або дуже багато грошей.В цей час в Європі на цікавій посаді стоїть його одногрупник. Ось йому і пропонується подати заявку та прийти на роботу в цю фірму з метою отримувати багато грошей, або дуже багато грошей. Звісно, переїхати з Європи в США.Нічого поганого в такому протеже немає: той, хто зараз в США, свого часу влаштував на своє місце в Україні того, хто зараз в Європі. Тобто знав його здібності та вміння.Той, що в Європі, теж непогано стояв на ногах, та відмовився.Але раптом через три місяця - я не знаю причин - звільнився і почав шукати в Європі роботу.Типу я «крутий» та «досвідчений».Несподівано виявилося, що круті та досвідчені НЕ потрібні.Він тоді кинувся до друга - одногрупника.І яка ж несподіванка: тая фірма припинила набір новеньких,Ось така криза буває… ще й як буває… Правда. akurt

Повідомлень: 7849 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3148 раз. Подякували: 1064 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 18:09 Сибарит написав: akurt написав: Ну реально, slonomag, так и есть: еду еду перекрёсток за перекрестком, и все зеленый, и зеленый, и зеленый. Думал, случайность. Ну реально, slonomag, так и есть: еду еду перекрёсток за перекрестком, и все зеленый, и зеленый, и зеленый. Думал, случайность.

Все новое - это хорошо забытое старое.

Лет 40-45 тому назад в Киеве на некоторых улицах висели таблички "Зеленая волна" с указанием скорости, на которой нужно двигаться, чтобы в нее попасть.

Эффект был именно такой, как Вы описали. Все новое - это хорошо забытое старое.Лет 40-45 тому назад в Киеве на некоторых улицах висели таблички "Зеленая волна" с указанием скорости, на которой нужно двигаться, чтобы в нее попасть.Эффект был именно такой, как Вы описали.

даже песня была о вечнозеленом светофоре даже песня была о вечнозеленом светофоре vitaliian

Повідомлень: 18101 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2161 раз. Подякували: 3091 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 18:26 Ну, ребята, «зеленая волна» времен СССР и нынешняя автоматизация - разные вещи.

Своими глазами видел в мае в США автомобили, которые ездят без водителя за рулем. akurt

Повідомлень: 7849 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3148 раз. Подякували: 1064 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 865866867868 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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