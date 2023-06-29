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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 865866867868
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 17:43

Пані Вишня2021, ну припиніть вже писати дурниці: Ви ж нанесли купу сміття, що я торгую дипломами університетів США та Європи, а в перервах торгую квартирами в Анталії.
Припиніть вже: соромно за вас.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 17:45

  akurt написав:Прикольно, господин slonomag, я и не знал что такой специалист, как Вы над этим вопросом работали: будучи за рулем в мае 2023 и тронувшись после красного сигнала светофора в сторону одного из зданий компании Amazon в Силиконовой долине, удивлялся как это штук пять или шест перекрестков подряд проехал на «зеленый свет».

Не, мне вот сейчас только проект зашел. В Америке система не централизованая. Тоесть даже в пределах одного города в одном районе оно есть и работает, а в другом нет. Вот в очередном районе сейчас запускают, надо переписать логику так как предыдущие кодеры сделали через ж*пу. Но глобально да, оно прикольно, потом едешь по городу и знаешь что эти 5 зеленых светофоров проскочил с 1 попытки благодаря своему коду ) Жаль только я в Америку не собираюсь, может туристом лет через 5 поеду посмотреть как оно работает в живую )
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 17:46

Re: Еміграція, заробітчанство

akurt написав:Я извиняюсь, какой-то контакт не замыкается: чтобы все это уметь и делать, и соображать, точно не нужно нигде учиться?
Треба, хоча не обов'язково у ВНЗ.
Ну і щодо Computer science - дай боже, щоб галузь вийшла з цієї кризи і не зайшла в ще одну, спровоковану широкомасштабним впровадженням ШІ - бо знайти хорошу роботу новачку буде надзвичайно важко
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 17:47

Ну реально, slonomag, так и есть: еду еду перекрёсток за перекрестком, и все зеленый, и зеленый, и зеленый. Думал, случайность.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 17:48

  BIGor написав:
  slonomag написав:
  akurt написав:Я извиняюсь, какой-то контакт не замыкается: чтобы все это уметь и делать, и соображать, точно не нужно нигде учиться?

Так учат код писать. Буковки печатать. Ну и самому учиться в будущем. А придумать алгоритм (логику) это надо конструкторы без инструкции в детстве собирать )

Зараз в Україні повно курсів де навчать OOП за "дві-три неділі" :D . Згадайте Джобса та Гейтса - обидва недовчились.

Ага, всякие брейн академи за 3 месяца: "Стань программистом в 50 лет, хватит пахать на заводе!". Тупо развод на деньги, а потом 100 кандидатов на 1 вакансию, а выбрать не с кого.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 17:49

  akurt написав:Ну реально, slonomag, так и есть: еду еду перекрёсток за перекрестком, и все зеленый, и зеленый, и зеленый. Думал, случайность.

Да, так в этом же и задача + минимизировать простой чтобы не было такого что ты подъехал на светофор, на пересекающей дороге 0 машин, а ты стоишь 20 сек, ждешь зеленый. Интересная и полезная задачка.

И это кстати отличный пример того что програмирование это не чистое писание кода. Конкретно тут можно програмирование вообще не знать, просто придумать логику, а потом просто объяснить на пальцах любому мидлу и он сам уже напишет код (превратит логическую цепочку событий в набор if/else).
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 17:54

  akurt написав:Ну реально, slonomag, так и есть: еду еду перекрёсток за перекрестком, и все зеленый, и зеленый, и зеленый. Думал, случайность.

Все новое - это хорошо забытое старое.
Лет 40-45 тому назад в Киеве на некоторых улицах висели таблички "Зеленая волна" с указанием скорости, на которой нужно двигаться, чтобы в нее попасть.
Эффект был именно такой, как Вы описали.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 17:58

  Faceless написав: Треба, хоча не обов'язково у ВНЗ.
Ну і щодо Computer science - дай боже, щоб галузь вийшла з цієї кризи і не зайшла в ще одну, спровоковану широкомасштабним впровадженням ШІ - бо знайти хорошу роботу новачку буде надзвичайно важко

Криза, мабуть, якась є.
На цю тему цікава історія: в одній дуже дуже дуже відомій фірмі IT-напрямку в США працює наш українець.
Стоїть так добре, що входить у відбіркову комісію за прийому новачків, які хочуть мати багато або дуже багато грошей.
В цей час в Європі на цікавій посаді стоїть його одногрупник. Ось йому і пропонується подати заявку та прийти на роботу в цю фірму з метою отримувати багато грошей, або дуже багато грошей. Звісно, переїхати з Європи в США.
Нічого поганого в такому протеже немає: той, хто зараз в США, свого часу влаштував на своє місце в Україні того, хто зараз в Європі. Тобто знав його здібності та вміння.
Той, що в Європі, теж непогано стояв на ногах, та відмовився.
Але раптом через три місяця - я не знаю причин - звільнився і почав шукати в Європі роботу.
Типу я «крутий» та «досвідчений».
Несподівано виявилося, що круті та досвідчені НЕ потрібні.
Він тоді кинувся до друга - одногрупника.
І яка ж несподіванка: тая фірма припинила набір новеньких,
Ось така криза буває… ще й як буває… Правда.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 18:09

  Сибарит написав:
  akurt написав:Ну реально, slonomag, так и есть: еду еду перекрёсток за перекрестком, и все зеленый, и зеленый, и зеленый. Думал, случайность.

Все новое - это хорошо забытое старое.
Лет 40-45 тому назад в Киеве на некоторых улицах висели таблички "Зеленая волна" с указанием скорости, на которой нужно двигаться, чтобы в нее попасть.
Эффект был именно такой, как Вы описали.

даже песня была о вечнозеленом светофоре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 18:26

Ну, ребята, «зеленая волна» времен СССР и нынешняя автоматизация - разные вещи.
Своими глазами видел в мае в США автомобили, которые ездят без водителя за рулем.
akurt
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  #<1 ... 865866867868
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