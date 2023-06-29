Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 866867868869 Додано: Чет 29 чер, 2023 20:29 akurt написав: Faceless написав: Треба, хоча не обов'язково у ВНЗ.

Ну і щодо Computer science - дай боже, щоб галузь вийшла з цієї кризи і не зайшла в ще одну, спровоковану широкомасштабним впровадженням ШІ - бо знайти хорошу роботу новачку буде надзвичайно важко Треба, хоча не обов'язково у ВНЗ.Ну і щодо Computer science - дай боже, щоб галузь вийшла з цієї кризи і не зайшла в ще одну, спровоковану широкомасштабним впровадженням ШІ - бо знайти хорошу роботу новачку буде надзвичайно важко

Криза, мабуть, якась є.

На цю тему цікава історія: в одній дуже дуже дуже відомій фірмі IT-напрямку в США працює наш українець.

Стоїть так добре, що входить у відбіркову комісію за прийому новачків, які хочуть мати багато або дуже багато грошей.

В цей час в Європі на цікавій посаді стоїть його одногрупник. Ось йому і пропонується подати заявку та прийти на роботу в цю фірму з метою отримувати багато грошей, або дуже багато грошей. Звісно, переїхати з Європи в США.

Нічого поганого в такому протеже немає: той, хто зараз в США, свого часу влаштував на своє місце в Україні того, хто зараз в Європі. Тобто знав його здібності та вміння.

Той, що в Європі, теж непогано стояв на ногах, та відмовився.

Але раптом через три місяця - я не знаю причин - звільнився і почав шукати в Європі роботу.

Типу я «крутий» та «досвідчений».

Несподівано виявилося, що круті та досвідчені НЕ потрібні.

Він тоді кинувся до друга - одногрупника.

І яка ж несподіванка: тая фірма припинила набір новеньких,

Ось така криза буває… ще й як буває… Правда. Криза, мабуть, якась є.На цю тему цікава історія: в одній дуже дуже дуже відомій фірмі IT-напрямку в США працює наш українець.Стоїть так добре, що входить у відбіркову комісію за прийому новачків, які хочуть мати багато або дуже багато грошей.В цей час в Європі на цікавій посаді стоїть його одногрупник. Ось йому і пропонується подати заявку та прийти на роботу в цю фірму з метою отримувати багато грошей, або дуже багато грошей. Звісно, переїхати з Європи в США.Нічого поганого в такому протеже немає: той, хто зараз в США, свого часу влаштував на своє місце в Україні того, хто зараз в Європі. Тобто знав його здібності та вміння.Той, що в Європі, теж непогано стояв на ногах, та відмовився.Але раптом через три місяця - я не знаю причин - звільнився і почав шукати в Європі роботу.Типу я «крутий» та «досвідчений».Несподівано виявилося, що круті та досвідчені НЕ потрібні.Він тоді кинувся до друга - одногрупника.І яка ж несподіванка: тая фірма припинила набір новеньких,Ось така криза буває… ще й як буває… Правда.

Зарплатня айті в штатах - в 2-4 рази вища ніж в Європі по аналогічних посадах, як я писав в мене у жінки зарплатня в Україні вища ніж би вона переїхала в Європу по релокаціі в цій же компанії (ну і фопи - куди без них) Зарплатня айті в штатах - в 2-4 рази вища ніж в Європі по аналогічних посадах, як я писав в мене у жінки зарплатня в Україні вища ніж би вона переїхала в Європу по релокаціі в цій же компанії (ну і фопи - куди без них) cherchiltank

Повідомлень: 300 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 91 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 20:36 akurt написав: Пані Вишня2021, ну припиніть вже писати дурниці: Ви ж нанесли купу сміття, що я торгую дипломами університетів США та Європи, а в перервах торгую квартирами в Анталії.

Припиніть вже: соромно за вас. Пані Вишня2021, ну припиніть вже писати дурниці: Ви ж нанесли купу сміття, що я торгую дипломами університетів США та Європи, а в перервах торгую квартирами в Анталії.Припиніть вже: соромно за вас.

те, що ви торгуєте дипломами, пишете ви в кожному другому повідомленні - хтось так про вас начебто сказав. оригінального повідомлення я так й не бачив.



хто б пояснив, що це значить? те, що ви торгуєте дипломами, пишете ви в кожному другому повідомленні - хтось так про вас начебто сказав. оригінального повідомлення я так й не бачив.хто б пояснив, що це значить? Shaman

Повідомлень: 3685 З нами з: 29.09.19 Подякував: 449 раз. Подякували: 1044 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 20:39 Сибарит написав: akurt написав: Ну реально, slonomag, так и есть: еду еду перекрёсток за перекрестком, и все зеленый, и зеленый, и зеленый. Думал, случайность. Ну реально, slonomag, так и есть: еду еду перекрёсток за перекрестком, и все зеленый, и зеленый, и зеленый. Думал, случайность.

Все новое - это хорошо забытое старое.

Лет 40-45 тому назад в Киеве на некоторых улицах висели таблички "Зеленая волна" с указанием скорости, на которой нужно двигаться, чтобы в нее попасть.

Эффект был именно такой, как Вы описали. Все новое - это хорошо забытое старое.Лет 40-45 тому назад в Киеве на некоторых улицах висели таблички "Зеленая волна" с указанием скорости, на которой нужно двигаться, чтобы в нее попасть.Эффект был именно такой, как Вы описали.

але раніше водій мав підлаштовуватися під систему, а тепер система міняється в залежності від завантаженості на дорозі. ефект схожий, принцип зовсім інший. але раніше водій мав підлаштовуватися під систему, а тепер система міняється в залежності від завантаженості на дорозі. ефект схожий, принцип зовсім інший. Shaman

Повідомлень: 3685 З нами з: 29.09.19 Подякував: 449 раз. Подякували: 1044 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 866867868869 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор