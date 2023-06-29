|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 чер, 2023 20:29
akurt написав: Faceless написав:
Треба, хоча не обов'язково у ВНЗ.
Ну і щодо Computer science - дай боже, щоб галузь вийшла з цієї кризи і не зайшла в ще одну, спровоковану широкомасштабним впровадженням ШІ - бо знайти хорошу роботу новачку буде надзвичайно важко
Криза, мабуть, якась є.
На цю тему цікава історія: в одній дуже дуже дуже відомій фірмі IT-напрямку в США працює наш українець.
Стоїть так добре, що входить у відбіркову комісію за прийому новачків, які хочуть мати багато або дуже багато грошей.
В цей час в Європі на цікавій посаді стоїть його одногрупник. Ось йому і пропонується подати заявку та прийти на роботу в цю фірму з метою отримувати багато грошей, або дуже багато грошей. Звісно, переїхати з Європи в США.
Нічого поганого в такому протеже немає: той, хто зараз в США, свого часу влаштував на своє місце в Україні того, хто зараз в Європі. Тобто знав його здібності та вміння.
Той, що в Європі, теж непогано стояв на ногах, та відмовився.
Але раптом через три місяця - я не знаю причин - звільнився і почав шукати в Європі роботу.
Типу я «крутий» та «досвідчений».
Несподівано виявилося, що круті та досвідчені НЕ потрібні.
Він тоді кинувся до друга - одногрупника.
І яка ж несподіванка: тая фірма припинила набір новеньких,
Ось така криза буває… ще й як буває… Правда.
Зарплатня айті в штатах - в 2-4 рази вища ніж в Європі по аналогічних посадах, як я писав в мене у жінки зарплатня в Україні вища ніж би вона переїхала в Європу по релокаціі в цій же компанії (ну і фопи - куди без них)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 305
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 91 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 чер, 2023 20:36
akurt написав:
Пані Вишня2021, ну припиніть вже писати дурниці: Ви ж нанесли купу сміття, що я торгую дипломами університетів США та Європи, а в перервах торгую квартирами в Анталії.
Припиніть вже: соромно за вас.
те, що ви торгуєте дипломами, пишете ви в кожному другому повідомленні - хтось так про вас начебто сказав. оригінального повідомлення я так й не бачив.
хто б пояснив, що це значить?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 3686
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 449 раз.
- Подякували: 1044 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Чет 29 чер, 2023 20:39
Сибарит написав: akurt написав:
Ну реально, slonomag, так и есть: еду еду перекрёсток за перекрестком, и все зеленый, и зеленый, и зеленый. Думал, случайность.
Все новое - это хорошо забытое старое.
Лет 40-45 тому назад в Киеве на некоторых улицах висели таблички "Зеленая волна" с указанием скорости, на которой нужно двигаться, чтобы в нее попасть.
Эффект был именно такой, как Вы описали.
але раніше водій мав підлаштовуватися під систему, а тепер система міняється в залежності від завантаженості на дорозі. ефект схожий, принцип зовсім інший.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 3686
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 449 раз.
- Подякували: 1044 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Чет 29 чер, 2023 21:47
Shaman написав:
те, що ви торгуєте дипломами, пишете ви в кожному другому повідомленні -
хотите ещё один купить?
для своих у akurt скидка.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 18102
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2161 раз.
- Подякували: 3091 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 чер, 2023 21:49
vitaliian написав: Shaman написав:
те, що ви торгуєте дипломами, пишете ви в кожному другому повідомленні -
хотите ещё один купить?
для своих у akurt скидка.
купувати - нема сенсу
а отримувати - нема часу
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 3686
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 449 раз.
- Подякували: 1044 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Чет 29 чер, 2023 22:30
vitaliian написав: Shaman написав:
те, що ви торгуєте дипломами, пишете ви в кожному другому повідомленні -
хотите ещё один купить?
для своих у akurt скидка.
Пане Vitaliian!
5 балів!
Людей з певними проблемами - треба мокрою ганчіркою по шиї! Інакше не розуміють.
Пане Shaman! Раджу вам заздалегідь вивернути кишені з грошима та підготовувати податковий звіт: пані Вишня2021, сидячі в Німеччині, дуже ретельно перевірить кишеню.
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 29 чер, 2023 22:31, всього редагувалось 1 раз.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 7852
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3148 раз.
- Подякували: 1064 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 29 чер, 2023 22:31
Якщо людина заробила 200-300 тисяч баксів - то вона не купить в Анталії ніколи і нічого - якщо не збирається бути в подальшому гідом для руськомірного лайна)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 305
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 91 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 чер, 2023 22:32
Класні слова: я так і знав, що ви нічого не заробили.
До речі: за вказану ціну навряд чи щось купите пристойне: часи інвестицій пройшли.
Хіба щось в пустелі далі аеропорту…
Там є за таку ціну.
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 29 чер, 2023 22:33, всього редагувалось 1 раз.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 7852
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3148 раз.
- Подякували: 1064 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 29 чер, 2023 22:33
І це на секундочку - зарплатня доброго it спеціаліста за 4-5 років праці, щоб проміняти на однокімнатне лайно десь )
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 305
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 91 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 чер, 2023 22:34
Ви впевнені у слові «доброго».
Добрий отримує в Україні орієнтовно 5000$ на місяць.
Серед тих, з ким я спілкуюся щодня: 50% ІТ-ники, від України до США, 30% - моряки. 20% - бізнесмени середньої руки.
Так що можете мені багато цікавого розказувати.
Послухаю.
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 29 чер, 2023 22:42, всього редагувалось 1 раз.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 7852
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3148 раз.
- Подякували: 1064 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|