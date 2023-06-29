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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 867868869870 Додано: Чет 29 чер, 2023 22:36 akurt написав: Класні слова: я так і знав, що ви нічого не заробили.

До речі: за вказану ціну навряд чи щось купите: часи інвестицій пройшли.

Хіба щось в пустелі далі аеропорту… Класні слова: я так і знав, що ви нічого не заробили.До речі: за вказану ціну навряд чи щось купите: часи інвестицій пройшли.Хіба щось в пустелі далі аеропорту…

Я просто припущу що мої статки разів в 4-5 більші за ваші, і да мені не потрібно щось купувати в дупі світу щоб в 50 років придбати йогурт в анталійському супермаркеті зі знижкою, і ще вам відкрию по секрету що за 150 тисяч баксів можна купити квартиру в справжній Європі (наприклад в Італії) а не в російськомовному гетто в Анталії) Я просто припущу що мої статки разів в 4-5 більші за ваші, і да мені не потрібно щось купувати в дупі світу щоб в 50 років придбати йогурт в анталійському супермаркеті зі знижкою, і ще вам відкрию по секрету що за 150 тисяч баксів можна купити квартиру в справжній Європі (наприклад в Італії) а не в російськомовному гетто в Анталії) cherchiltank

Повідомлень: 305 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 91 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 22:37 cherchiltank написав: akurt написав: Faceless написав: Треба, хоча не обов'язково у ВНЗ.

Ну і щодо Computer science - дай боже, щоб галузь вийшла з цієї кризи і не зайшла в ще одну, спровоковану широкомасштабним впровадженням ШІ - бо знайти хорошу роботу новачку буде надзвичайно важко Треба, хоча не обов'язково у ВНЗ.Ну і щодо Computer science - дай боже, щоб галузь вийшла з цієї кризи і не зайшла в ще одну, спровоковану широкомасштабним впровадженням ШІ - бо знайти хорошу роботу новачку буде надзвичайно важко

Криза, мабуть, якась є.

На цю тему цікава історія: в одній дуже дуже дуже відомій фірмі IT-напрямку в США працює наш українець.

Стоїть так добре, що входить у відбіркову комісію за прийому новачків, які хочуть мати багато або дуже багато грошей.

В цей час в Європі на цікавій посаді стоїть його одногрупник. Ось йому і пропонується подати заявку та прийти на роботу в цю фірму з метою отримувати багато грошей, або дуже багато грошей. Звісно, переїхати з Європи в США.

Нічого поганого в такому протеже немає: той, хто зараз в США, свого часу влаштував на своє місце в Україні того, хто зараз в Європі. Тобто знав його здібності та вміння.

Той, що в Європі, теж непогано стояв на ногах, та відмовився.

Але раптом через три місяця - я не знаю причин - звільнився і почав шукати в Європі роботу.

Типу я «крутий» та «досвідчений».

Несподівано виявилося, що круті та досвідчені НЕ потрібні.

Він тоді кинувся до друга - одногрупника.

І яка ж несподіванка: тая фірма припинила набір новеньких,

Ось така криза буває… ще й як буває… Правда. Криза, мабуть, якась є.На цю тему цікава історія: в одній дуже дуже дуже відомій фірмі IT-напрямку в США працює наш українець.Стоїть так добре, що входить у відбіркову комісію за прийому новачків, які хочуть мати багато або дуже багато грошей.В цей час в Європі на цікавій посаді стоїть його одногрупник. Ось йому і пропонується подати заявку та прийти на роботу в цю фірму з метою отримувати багато грошей, або дуже багато грошей. Звісно, переїхати з Європи в США.Нічого поганого в такому протеже немає: той, хто зараз в США, свого часу влаштував на своє місце в Україні того, хто зараз в Європі. Тобто знав його здібності та вміння.Той, що в Європі, теж непогано стояв на ногах, та відмовився.Але раптом через три місяця - я не знаю причин - звільнився і почав шукати в Європі роботу.Типу я «крутий» та «досвідчений».Несподівано виявилося, що круті та досвідчені НЕ потрібні.Він тоді кинувся до друга - одногрупника.І яка ж несподіванка: тая фірма припинила набір новеньких,Ось така криза буває… ще й як буває… Правда.

Зарплатня айті в штатах - в 2-4 рази вища ніж в Європі по аналогічних посадах, як я писав в мене у жінки зарплатня в Україні вища ніж би вона переїхала в Європу по релокаціі в цій же компанії (ну і фопи - куди без них) Зарплатня айті в штатах - в 2-4 рази вища ніж в Європі по аналогічних посадах, як я писав в мене у жінки зарплатня в Україні вища ніж би вона переїхала в Європу по релокаціі в цій же компанії (ну і фопи - куди без них)

Зараз по Україні в ІТ просто велике просідання. Гляньте статистику Джинні. А з приводу грошей на руки - ФОП-ам вже не довго лишилось, багатьох переводять в Дія-сіті - а далі цих людей будуть доїть. Броні на ІТ немає, галузь потихеньку деградує. Та і ще, обговорювали тут вже майбутні пенсії - буде у Вашої дружини 70 доларів пенсія, якщо на ФОПі. Ці маленькі податки потім дуже дорого обходяться. Хоча все одно розкрадається на державному рівні. Зараз по Україні в ІТ просто велике просідання. Гляньте статистику Джинні. А з приводу грошей на руки - ФОП-ам вже не довго лишилось, багатьох переводять в Дія-сіті - а далі цих людей будуть доїть. Броні на ІТ немає, галузь потихеньку деградує. Та і ще, обговорювали тут вже майбутні пенсії - буде у Вашої дружини, якщо на ФОПі. Ці маленькі податки потім дуже дорого обходяться. Хоча все одно розкрадається на державному рівні. BIGor

Повідомлень: 7793 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1181 раз. Подякували: 1601 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 22:42 Зараз по Україні в ІТ просто велике просідання. Гляньте статистику Джинні. А з приводу грошей на руки - ФОП-ам вже не довго лишилось, багатьох переводять в Дія-сіті - а далі цих людей будуть доїть. Броні на ІТ немає, галузь потихеньку деградує. Та і ще, обговорювали тут вже майбутні пенсії - буде у Вашої дружини 70 доларів пенсія, якщо на ФОПі. Ці маленькі податки потім дуже дорого обходяться. Хоча все одно розкрадається на державному рівні.[/quote]

Ну пенсія в мене буде ще менша - але при середній тривалості життя у чоловіків я нею не переймаюсь, до того ж здаючи навіть одну квартиру в Києві яких у мене не одна - 300-500 баксів додатку до пенсії можна отримати) cherchiltank

Повідомлень: 305 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 91 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 22:49 cherchiltank написав: Зараз по Україні в ІТ просто велике просідання. Гляньте статистику Джинні. А з приводу грошей на руки - ФОП-ам вже не довго лишилось, багатьох переводять в Дія-сіті - а далі цих людей будуть доїть. Броні на ІТ немає, галузь потихеньку деградує. Та і ще, обговорювали тут вже майбутні пенсії - буде у Вашої дружини 70 доларів пенсія, якщо на ФОПі. Ці маленькі податки потім дуже дорого обходяться. Хоча все одно розкрадається на державному рівні. Зараз по Україні в ІТ просто велике просідання. Гляньте статистику Джинні. А з приводу грошей на руки - ФОП-ам вже не довго лишилось, багатьох переводять в Дія-сіті - а далі цих людей будуть доїть. Броні на ІТ немає, галузь потихеньку деградує. Та і ще, обговорювали тут вже майбутні пенсії - буде у Вашої дружини, якщо на ФОПі. Ці маленькі податки потім дуже дорого обходяться. Хоча все одно розкрадається на державному рівні.

Ну пенсія в мене буде ще менша - але при середній тривалості життя у чоловіків я нею не переймаюсь, до того ж здаючи навіть одну квартиру в Києві яких у мене не одна - 300-500 баксів додатку до пенсії можна отримати)[/quote]

Щось я не бачив, щоб на різницю в податках люди квартири купляли. Та і здача в оренду в Україні - тільки вниз в твердій валюті. Ну пенсія в мене буде ще менша - але при середній тривалості життя у чоловіків я нею не переймаюсь, до того ж здаючи навіть одну квартиру в Києві яких у мене не одна - 300-500 баксів додатку до пенсії можна отримати)[/quote]Щось я не бачив, щоб на різницю в податках люди квартири купляли. Та і здача в оренду в Україні - тільки вниз в твердій валюті. BIGor

Повідомлень: 7793 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1181 раз. Подякували: 1601 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 867868869870 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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