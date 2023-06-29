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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 чер, 2023 22:36
akurt написав:
Класні слова: я так і знав, що ви нічого не заробили.
До речі: за вказану ціну навряд чи щось купите: часи інвестицій пройшли.
Хіба щось в пустелі далі аеропорту…
Я просто припущу що мої статки разів в 4-5 більші за ваші, і да мені не потрібно щось купувати в дупі світу щоб в 50 років придбати йогурт в анталійському супермаркеті зі знижкою, і ще вам відкрию по секрету що за 150 тисяч баксів можна купити квартиру в справжній Європі (наприклад в Італії) а не в російськомовному гетто в Анталії)
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cherchiltank
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Додано: Чет 29 чер, 2023 22:37
cherchiltank написав: akurt написав: Faceless написав:
Треба, хоча не обов'язково у ВНЗ.
Ну і щодо Computer science - дай боже, щоб галузь вийшла з цієї кризи і не зайшла в ще одну, спровоковану широкомасштабним впровадженням ШІ - бо знайти хорошу роботу новачку буде надзвичайно важко
Криза, мабуть, якась є.
На цю тему цікава історія: в одній дуже дуже дуже відомій фірмі IT-напрямку в США працює наш українець.
Стоїть так добре, що входить у відбіркову комісію за прийому новачків, які хочуть мати багато або дуже багато грошей.
В цей час в Європі на цікавій посаді стоїть його одногрупник. Ось йому і пропонується подати заявку та прийти на роботу в цю фірму з метою отримувати багато грошей, або дуже багато грошей. Звісно, переїхати з Європи в США.
Нічого поганого в такому протеже немає: той, хто зараз в США, свого часу влаштував на своє місце в Україні того, хто зараз в Європі. Тобто знав його здібності та вміння.
Той, що в Європі, теж непогано стояв на ногах, та відмовився.
Але раптом через три місяця - я не знаю причин - звільнився і почав шукати в Європі роботу.
Типу я «крутий» та «досвідчений».
Несподівано виявилося, що круті та досвідчені НЕ потрібні.
Він тоді кинувся до друга - одногрупника.
І яка ж несподіванка: тая фірма припинила набір новеньких,
Ось така криза буває… ще й як буває… Правда.
Зарплатня айті в штатах - в 2-4 рази вища ніж в Європі по аналогічних посадах, як я писав в мене у жінки зарплатня в Україні вища ніж би вона переїхала в Європу по релокаціі в цій же компанії (ну і фопи - куди без них)
Зараз по Україні в ІТ просто велике просідання. Гляньте статистику Джинні. А з приводу грошей на руки - ФОП-ам вже не довго лишилось, багатьох переводять в Дія-сіті - а далі цих людей будуть доїть. Броні на ІТ немає, галузь потихеньку деградує. Та і ще, обговорювали тут вже майбутні пенсії - буде у Вашої дружини 70 доларів пенсія
, якщо на ФОПі. Ці маленькі податки потім дуже дорого обходяться. Хоча все одно розкрадається на державному рівні.
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Додано: Чет 29 чер, 2023 22:42
Зараз по Україні в ІТ просто велике просідання. Гляньте статистику Джинні. А з приводу грошей на руки - ФОП-ам вже не довго лишилось, багатьох переводять в Дія-сіті - а далі цих людей будуть доїть. Броні на ІТ немає, галузь потихеньку деградує. Та і ще, обговорювали тут вже майбутні пенсії - буде у Вашої дружини 70 доларів пенсія, якщо на ФОПі. Ці маленькі податки потім дуже дорого обходяться. Хоча все одно розкрадається на державному рівні.[/quote]
Ну пенсія в мене буде ще менша - але при середній тривалості життя у чоловіків я нею не переймаюсь, до того ж здаючи навіть одну квартиру в Києві яких у мене не одна - 300-500 баксів додатку до пенсії можна отримати)
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cherchiltank
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Додано: Чет 29 чер, 2023 22:49
cherchiltank написав:
Зараз по Україні в ІТ просто велике просідання. Гляньте статистику Джинні. А з приводу грошей на руки - ФОП-ам вже не довго лишилось, багатьох переводять в Дія-сіті - а далі цих людей будуть доїть. Броні на ІТ немає, галузь потихеньку деградує. Та і ще, обговорювали тут вже майбутні пенсії - буде у Вашої дружини 70 доларів пенсія
, якщо на ФОПі. Ці маленькі податки потім дуже дорого обходяться. Хоча все одно розкрадається на державному рівні.
Ну пенсія в мене буде ще менша - але при середній тривалості життя у чоловіків я нею не переймаюсь, до того ж здаючи навіть одну квартиру в Києві яких у мене не одна - 300-500 баксів додатку до пенсії можна отримати)[/quote]
Щось я не бачив, щоб на різницю в податках люди квартири купляли. Та і здача в оренду в Україні - тільки вниз в твердій валюті.
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