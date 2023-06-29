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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 868869870871> Додано: Чет 29 чер, 2023 22:36 akurt написав: Класні слова: я так і знав, що ви нічого не заробили.

До речі: за вказану ціну навряд чи щось купите: часи інвестицій пройшли.

Хіба щось в пустелі далі аеропорту… Класні слова: я так і знав, що ви нічого не заробили.До речі: за вказану ціну навряд чи щось купите: часи інвестицій пройшли.Хіба щось в пустелі далі аеропорту…

Я просто припущу що мої статки разів в 4-5 більші за ваші, і да мені не потрібно щось купувати в дупі світу щоб в 50 років придбати йогурт в анталійському супермаркеті зі знижкою, і ще вам відкрию по секрету що за 150 тисяч баксів можна купити квартиру в справжній Європі (наприклад в Італії) а не в російськомовному гетто в Анталії) Я просто припущу що мої статки разів в 4-5 більші за ваші, і да мені не потрібно щось купувати в дупі світу щоб в 50 років придбати йогурт в анталійському супермаркеті зі знижкою, і ще вам відкрию по секрету що за 150 тисяч баксів можна купити квартиру в справжній Європі (наприклад в Італії) а не в російськомовному гетто в Анталії) cherchiltank

Повідомлень: 305 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 91 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 22:37 cherchiltank написав: akurt написав: Faceless написав: Треба, хоча не обов'язково у ВНЗ.

Ну і щодо Computer science - дай боже, щоб галузь вийшла з цієї кризи і не зайшла в ще одну, спровоковану широкомасштабним впровадженням ШІ - бо знайти хорошу роботу новачку буде надзвичайно важко Треба, хоча не обов'язково у ВНЗ.Ну і щодо Computer science - дай боже, щоб галузь вийшла з цієї кризи і не зайшла в ще одну, спровоковану широкомасштабним впровадженням ШІ - бо знайти хорошу роботу новачку буде надзвичайно важко

Криза, мабуть, якась є.

На цю тему цікава історія: в одній дуже дуже дуже відомій фірмі IT-напрямку в США працює наш українець.

Стоїть так добре, що входить у відбіркову комісію за прийому новачків, які хочуть мати багато або дуже багато грошей.

В цей час в Європі на цікавій посаді стоїть його одногрупник. Ось йому і пропонується подати заявку та прийти на роботу в цю фірму з метою отримувати багато грошей, або дуже багато грошей. Звісно, переїхати з Європи в США.

Нічого поганого в такому протеже немає: той, хто зараз в США, свого часу влаштував на своє місце в Україні того, хто зараз в Європі. Тобто знав його здібності та вміння.

Той, що в Європі, теж непогано стояв на ногах, та відмовився.

Але раптом через три місяця - я не знаю причин - звільнився і почав шукати в Європі роботу.

Типу я «крутий» та «досвідчений».

Несподівано виявилося, що круті та досвідчені НЕ потрібні.

Він тоді кинувся до друга - одногрупника.

І яка ж несподіванка: тая фірма припинила набір новеньких,

Ось така криза буває… ще й як буває… Правда. Криза, мабуть, якась є.На цю тему цікава історія: в одній дуже дуже дуже відомій фірмі IT-напрямку в США працює наш українець.Стоїть так добре, що входить у відбіркову комісію за прийому новачків, які хочуть мати багато або дуже багато грошей.В цей час в Європі на цікавій посаді стоїть його одногрупник. Ось йому і пропонується подати заявку та прийти на роботу в цю фірму з метою отримувати багато грошей, або дуже багато грошей. Звісно, переїхати з Європи в США.Нічого поганого в такому протеже немає: той, хто зараз в США, свого часу влаштував на своє місце в Україні того, хто зараз в Європі. Тобто знав його здібності та вміння.Той, що в Європі, теж непогано стояв на ногах, та відмовився.Але раптом через три місяця - я не знаю причин - звільнився і почав шукати в Європі роботу.Типу я «крутий» та «досвідчений».Несподівано виявилося, що круті та досвідчені НЕ потрібні.Він тоді кинувся до друга - одногрупника.І яка ж несподіванка: тая фірма припинила набір новеньких,Ось така криза буває… ще й як буває… Правда.

Зарплатня айті в штатах - в 2-4 рази вища ніж в Європі по аналогічних посадах, як я писав в мене у жінки зарплатня в Україні вища ніж би вона переїхала в Європу по релокаціі в цій же компанії (ну і фопи - куди без них) Зарплатня айті в штатах - в 2-4 рази вища ніж в Європі по аналогічних посадах, як я писав в мене у жінки зарплатня в Україні вища ніж би вона переїхала в Європу по релокаціі в цій же компанії (ну і фопи - куди без них)

Зараз по Україні в ІТ просто велике просідання. Гляньте статистику Джинні. А з приводу грошей на руки - ФОП-ам вже не довго лишилось, багатьох переводять в Дія-сіті - а далі цих людей будуть доїть. Броні на ІТ немає, галузь потихеньку деградує. Та і ще, обговорювали тут вже майбутні пенсії - буде у Вашої дружини 70 доларів пенсія, якщо на ФОПі. Ці маленькі податки потім дуже дорого обходяться. Хоча все одно розкрадається на державному рівні. Зараз по Україні в ІТ просто велике просідання. Гляньте статистику Джинні. А з приводу грошей на руки - ФОП-ам вже не довго лишилось, багатьох переводять в Дія-сіті - а далі цих людей будуть доїть. Броні на ІТ немає, галузь потихеньку деградує. Та і ще, обговорювали тут вже майбутні пенсії - буде у Вашої дружини, якщо на ФОПі. Ці маленькі податки потім дуже дорого обходяться. Хоча все одно розкрадається на державному рівні. BIGor

Повідомлень: 7793 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1181 раз. Подякували: 1601 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 22:42 Зараз по Україні в ІТ просто велике просідання. Гляньте статистику Джинні. А з приводу грошей на руки - ФОП-ам вже не довго лишилось, багатьох переводять в Дія-сіті - а далі цих людей будуть доїть. Броні на ІТ немає, галузь потихеньку деградує. Та і ще, обговорювали тут вже майбутні пенсії - буде у Вашої дружини 70 доларів пенсія, якщо на ФОПі. Ці маленькі податки потім дуже дорого обходяться. Хоча все одно розкрадається на державному рівні.[/quote]

Ну пенсія в мене буде ще менша - але при середній тривалості життя у чоловіків я нею не переймаюсь, до того ж здаючи навіть одну квартиру в Києві яких у мене не одна - 300-500 баксів додатку до пенсії можна отримати) cherchiltank

Повідомлень: 305 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 91 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 22:49 cherchiltank написав: Зараз по Україні в ІТ просто велике просідання. Гляньте статистику Джинні. А з приводу грошей на руки - ФОП-ам вже не довго лишилось, багатьох переводять в Дія-сіті - а далі цих людей будуть доїть. Броні на ІТ немає, галузь потихеньку деградує. Та і ще, обговорювали тут вже майбутні пенсії - буде у Вашої дружини 70 доларів пенсія, якщо на ФОПі. Ці маленькі податки потім дуже дорого обходяться. Хоча все одно розкрадається на державному рівні. Зараз по Україні в ІТ просто велике просідання. Гляньте статистику Джинні. А з приводу грошей на руки - ФОП-ам вже не довго лишилось, багатьох переводять в Дія-сіті - а далі цих людей будуть доїть. Броні на ІТ немає, галузь потихеньку деградує. Та і ще, обговорювали тут вже майбутні пенсії - буде у Вашої дружини, якщо на ФОПі. Ці маленькі податки потім дуже дорого обходяться. Хоча все одно розкрадається на державному рівні.

Ну пенсія в мене буде ще менша - але при середній тривалості життя у чоловіків я нею не переймаюсь, до того ж здаючи навіть одну квартиру в Києві яких у мене не одна - 300-500 баксів додатку до пенсії можна отримати)[/quote]

Щось я не бачив, щоб на різницю в податках люди квартири купляли. Та і здача в оренду в Україні - тільки вниз в твердій валюті. Ну пенсія в мене буде ще менша - але при середній тривалості життя у чоловіків я нею не переймаюсь, до того ж здаючи навіть одну квартиру в Києві яких у мене не одна - 300-500 баксів додатку до пенсії можна отримати)[/quote]Щось я не бачив, щоб на різницю в податках люди квартири купляли. Та і здача в оренду в Україні - тільки вниз в твердій валюті. BIGor

Повідомлень: 7793 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1181 раз. Подякували: 1601 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 чер, 2023 02:57 nekefer написав: rjkz написав: они покупают бренднью борт, ухайдокивают его за несколько лет и продают НЕ лоукостам как почти новый они покупают бренднью борт, ухайдокивают его за несколько лет и продают НЕ лоукостам как почти новый

насколько знаю в авиатранспорте очень серьёзные регламенты, там нельзя скрутить пробег и продать хлам как почти новый, там поминутно вся жизнь самолета расписана в самых мелких деталях, иначе просто не допустят к полетам насколько знаю в авиатранспорте очень серьёзные регламенты, там нельзя скрутить пробег и продать хлам как почти новый, там поминутно вся жизнь самолета расписана в самых мелких деталях, иначе просто не допустят к полетам



На самом деле, в первую очередь цену на бу борт определяет его возраст, а уж потом налет. Я не думаю, что кто-то что-то скручивает.

И в глобальном плане политку покупки-продажи определяют экономисты, а технари только "на подхвате".

Когда-то подсел на документальный сериал про расследование авиакатастроф...ну не так уж там все строго и "как в аптеке" как мы об этом думаем.

Хотя зависит от компании. Когда-то немного был знаком с руководством генерального представительства Эль-Аль, в частном доверительном разговоре, они меня убеждали, что вопросы безопасности контролируются очень скурпулезно.

Но это Эль-Аль. А вот на некоторых украинских бортах приходилось летать - было страшновато. Когда тебе подают борт с металлической полосой через лобовое стекло (на заклепках), в салоне разнобой сидений, то впечатление, что этот борт ремонтируется с какой-то разборки...или сам оттуда. МАУ. На самом деле, в первую очередь цену на бу борт определяет его возраст, а уж потом налет. Я не думаю, что кто-то что-то скручивает.И в глобальном плане политку покупки-продажи определяют экономисты, а технари только "на подхвате".Когда-то подсел на документальный сериал про расследование авиакатастроф...ну не так уж там все строго и "как в аптеке" как мы об этом думаем.Хотя зависит от компании. Когда-то немного был знаком с руководством генерального представительства Эль-Аль, в частном доверительном разговоре, они меня убеждали, что вопросы безопасности контролируются очень скурпулезно.Но это Эль-Аль. А вот на некоторых украинских бортах приходилось летать - было страшновато. Когда тебе подают борт с металлической полосой через лобовое стекло (на заклепках), в салоне разнобой сидений, то впечатление, что этот борт ремонтируется с какой-то разборки...или сам оттуда. МАУ. rjkz

Повідомлень: 14886 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7747 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 чер, 2023 03:09 akurt написав: Еміграція, заробітчанство....



Історія масова та банальна: виїхали в березні 2022 року з України в Чехію, батько в ЗСУ, а мати абітурієнта знайшла роботу на складі (не питав, скільки платили) - орендували житло - здається, за 750 євро на місяць.

Син вчився в чеській школі.

Але час вирішувати долю подальшу.

Подав документи в Празький університет і - що цікаво - був прийнятий (з оплатою за навчання).

Якось навіть і дешево я здивувався - 5000 євро на рік.

Але Чехія зовсім "не зайшла" ні його матері, ні хлопцю.

Виїхали в Україну - заїхали з України в Польщу.



Хлопець на сьогодні здав вже 5 екзаменів - у різних університетах різні вимоги.

Англійську вже непогано знає і здав необхідні екзамени англійською.

Вибір спеціальності - моя остаточна порада з багатьох (у хлопця були дивовижні але непрактичні мрії) - Computer science.

А ось в який університет вступити після здачі всіх екзаменів та формальностей - буде сімейна рада.

З точку зору фінансів: у Вроцлаві навчання всього 3000 євро на рік. На диво дешево.

У Варшавському виші - 3600 в семестр, тобто 7200 євро на рік.

В принципі ціни невисокі, можна навіть сказати смішні.



Ну, нехай думають... Але вектор правильний...

Еміграція та заробітчанство допоможуть... Що робити: часи важкі... Історіявиїхали в березні 2022 року з України в Чехію, батько в ЗСУ, а мати абітурієнта знайшла роботу на складі (не питав, скільки платили) - орендували житло - здається, за 750 євро на місяць.Син вчився в чеській школі.Але час вирішувати долю подальшу.Подав документи в Празький університет і - що цікаво - був прийнятий (з оплатою за навчання).Якось навіть і дешево я здивувався - 5000 євро на рік.Але Чехія зовсім "не зайшла" ні його матері, ні хлопцю.Виїхали в Україну - заїхали з України в Польщу.Хлопець на сьогодні здав вже 5 екзаменів - у різних університетах різні вимоги.Англійську вже непогано знає і здав необхідні екзамени англійською.Вибір спеціальності - моя остаточна порада з багатьох (у хлопця були дивовижні але непрактичні мрії) - Computer science.А ось в який університет вступити після здачі всіх екзаменів та формальностей - буде сімейна рада.З точку зору фінансів: у Вроцлаві навчання всього 3000 євро на рік. На диво дешево.У Варшавському виші - 3600 в семестр, тобто 7200 євро на рік.В принципі ціни невисокі, можна навіть сказати смішні.Ну, нехай думають...Еміграція та заробітчанство допоможуть... Що робити: часи важкі...



На днях познакомился с украинцем.

Он в США с 2011 года.

Это его 10-я страна.

До США были и Польша и Чехия и раша и Германия.

И только из СЩА он не планирует куда-то уже дергаться.

Хотя сейчас ему непросто - он работает по строительству (контрактор), но сейчас рилэстейт в глубоком нокдауне из-за монетарной политики. Пересекался с ним года 2 назад, он отказался фактически от укладки 70 м2 плитки плюс некоторый объем сопутствующих работ, сейчас готов браться за любую мелочь.

Кстати, о недвижимости.

Судя по всему, важность некоторых нематериальных ценностей не разделяют на украинском форуме. Поэтому, я планирую начать серию ознакомительных публикаций (с Ютуба)о недвижимости в США. Надеюсь, это не вызовет опять негативной реакции модерации форума. О недвижимости США можно писать на ветке про эмиграцию? Это - не флуд??? На днях познакомился с украинцем.Он в США с 2011 года.Это его 10-я страна.До США были и Польша и Чехия и раша и Германия.И только из СЩА он не планирует куда-то уже дергаться.Хотя сейчас ему непросто - он работает по строительству (контрактор), но сейчас рилэстейт в глубоком нокдауне из-за монетарной политики. Пересекался с ним года 2 назад, он отказался фактически от укладки 70 м2 плитки плюс некоторый объем сопутствующих работ, сейчас готов браться за любую мелочь.Кстати, о недвижимости.Судя по всему, важность некоторых нематериальных ценностей не разделяют на украинском форуме. Поэтому, я планирую начать серию ознакомительных публикаций (с Ютуба)о недвижимости в США. Надеюсь, это не вызовет опять негативной реакции модерации форума. О недвижимости США можно писать на ветке про эмиграцию? Это - не флуд??? rjkz

Повідомлень: 14886 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7747 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 чер, 2023 03:20 stm написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство....



В ці дні надаю консультацію приятелям з приводу навчання в одному з європейських університетів їх онука 17 років (тут на форумі одна якась пані розгледіла в мені, дивлячись бінокль, скручений з газети Abendzeitung торгівця дипломами університетів США та Європи - хі-хі та та ха-ха-ха)



Історія масова та банальна: виїхали в березні 2022 року з України в Чехію, батько в ЗСУ, а мати абітурієнта знайшла роботу на складі (не питав, скільки платили) - орендували житло - здається, за 750 євро на місяць.

Син вчився в чеській школі.

Але час вирішувати долю подальшу.

Подав документи в Празький університет і - що цікаво - був прийнятий (з оплатою за навчання).

Якось навіть і дешево я здивувався - 5000 євро на рік.

Але Чехія зовсім "не зайшла" ні його матері, ні хлопцю.

Виїхали в Україну - заїхали з України в Польщу.



Хлопець на сьогодні здав вже 5 екзаменів - у різних університетах різні вимоги.

Англійську вже непогано знає і здав необхідні екзамени англійською.

Вибір спеціальності - моя остаточна порада з багатьох (у хлопця були дивовижні але непрактичні мрії) - Computer science.

А ось в який університет вступити після здачі всіх екзаменів та формальностей - буде сімейна рада.

З точку зору фінансів: у Вроцлаві навчання всього 3000 євро на рік. На диво дешево.

У Варшавському виші - 3600 в семестр, тобто 7200 євро на рік.

В принципі ціни невисокі, можна навіть сказати смішні.

Хлопець повернувся з Варшавського університету з щелепою, яка відвисла і досі не підіймається: "Боже, які там аудиторії, Боже, який університет!"

Я порадив перед сімейною радою "погуглити" та з"ясувати, як йде працевлаштування випускників кожного з вишів: можливо, не варто економити 7200-3000=4200 євро на навчанні.

Мама не хоче відпускати сина з Вроцлава в Варшаву: не близько, плюс витрати на проживання, харчування, та проїзд.



Ну, нехай думають... Але вектор правильний...

Еміграція та заробітчанство допоможуть... Що робити: часи важкі... В ці дні надаю консультацію приятелям з приводу навчання в одному з європейських університетів їх онука 17 років (тут на форумі одна якась пані розгледіла в мені, дивлячись бінокль, скручений з газети Abendzeitung торгівця дипломами університетів США та Європи - хі-хі та та ха-ха-ха)Історіявиїхали в березні 2022 року з України в Чехію, батько в ЗСУ, а мати абітурієнта знайшла роботу на складі (не питав, скільки платили) - орендували житло - здається, за 750 євро на місяць.Син вчився в чеській школі.Але час вирішувати долю подальшу.Подав документи в Празький університет і - що цікаво - був прийнятий (з оплатою за навчання).Якось навіть і дешево я здивувався - 5000 євро на рік.Але Чехія зовсім "не зайшла" ні його матері, ні хлопцю.Виїхали в Україну - заїхали з України в Польщу.Хлопець на сьогодні здав вже 5 екзаменів - у різних університетах різні вимоги.Англійську вже непогано знає і здав необхідні екзамени англійською.Вибір спеціальності - моя остаточна порада з багатьох (у хлопця були дивовижні але непрактичні мрії) - Computer science.А ось в який університет вступити після здачі всіх екзаменів та формальностей - буде сімейна рада.З точку зору фінансів: у Вроцлаві навчання всього 3000 євро на рік. На диво дешево.У Варшавському виші - 3600 в семестр, тобто 7200 євро на рік.В принципі ціни невисокі, можна навіть сказати смішні.Хлопець повернувся з Варшавського університету з щелепою, яка відвисла і досі не підіймається: "Боже, які там аудиторії, Боже, який університет!"Я порадив перед сімейною радою "погуглити" та з"ясувати, як йде працевлаштування випускників кожного з вишів: можливо, не варто економити 7200-3000=4200 євро на навчанні.Мама не хоче відпускати сина з Вроцлава в Варшаву: не близько, плюс витрати на проживання, харчування, та проїзд.Ну, нехай думають...Еміграція та заробітчанство допоможуть... Що робити: часи важкі...

У меня мама психолог и читая лекции увидела молодую пару, оба юристы а ребенок конечно должен стать Компьютер сайнс. Только так и будет. Тут вообще мама молодец на заводах оплачивает проживание питание и университет.

Наверное Старикан никогда не занимался с детьми математикой и физикой, бесполезное это занятие ))) У меня мама психолог и читая лекции увидела молодую пару, оба юристы а ребенок конечно должен стать Компьютер сайнс. Только так и будет. Тут вообще мама молодец на заводах оплачивает проживание питание и университет.Наверное Старикан никогда не занимался с детьми математикой и физикой, бесполезное это занятие )))



Когда я только приехал, была мысль начать жизнь с совсем чистого листа.

Ну, типа влезть в совсем новую для себя профессию.

А одним из мотиваторов моего передвижения из пункта "У" в пункт "А" был "дядя Миша", основатель самой первой (как он говорит) школы тестировшиков в США.

И я, грешным делом, подумал "а пуркуа-бы и не па?". Но, как человек предусмотрительный, я спросил совета у нескольких знакомых айтишников.

Программистов. И все в один голос заявили - "это путь в никуда, бесперспективно, этой профессии скоро не будет".

Но вот появился ИИ и парочка из этих людей потеряла работу, в том числе один в МС (правда уже вроде как нашел, но приступит через пару месяцев).

А другой знакомый, который приехал почти в то-же время как и я, закончил курсы и уже полтора года как работает QA. И его не только не сократили, но и при стартовых 90 куе в год, подняли зп до 120+ куе в год + бенефиты. Когда я только приехал, была мысль начать жизнь с совсем чистого листа.Ну, типа влезть в совсем новую для себя профессию.А одним из мотиваторов моего передвижения из пункта "У" в пункт "А" был "дядя Миша", основатель самой первой (как он говорит) школы тестировшиков в США.И я, грешным делом, подумал "а пуркуа-бы и не па?". Но, как человек предусмотрительный, я спросил совета у нескольких знакомых айтишников.Программистов. И все в один голос заявили - "это путь в никуда, бесперспективно, этой профессии скоро не будет".Но вот появился ИИ и парочка из этих людей потеряла работу, в том числе один в МС (правда уже вроде как нашел, но приступит через пару месяцев).А другой знакомый, который приехал почти в то-же время как и я, закончил курсы и уже полтора года как работает QA. И его не только не сократили, но и при стартовых 90 куе в год, подняли зп до 120+ куе в год + бенефиты. rjkz

Повідомлень: 14886 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7747 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 чер, 2023 03:23 gonchik74 написав: 28.06 ВР проголосувала законопроект 9342 про звуження переліку осіб-доглядальників за інвалідами, що мають право на відстрочку. Що це означає? Те, що боряться не з тими, хто платить кешом, а з тими, хто користуючись прогалинами в законодавстві, але ЛЕГАЛЬНО хоче пропетляти. До чого це я? Думав надіслати комплект документів в ТЦК, та, отримавши відстрочку, повертатись. Тепер Максим поїде сам)))

Сьогодні мав розмову з родичами. Жінка з одною дитиною поїхала по u4u. Чоловік з другою лишився в Україні. Я припустив, що чоловіка не випустили. Вони посміялись, мовляв якась проблема з отриманням коду по u4u на чоловіка і дитину, а так 5-10$ за перетин і погнали.

Боряться з законослухняними, з корупцією ніхто і не збирається. 28.06 ВР проголосувала законопроект 9342 про звуження переліку осіб-доглядальників за інвалідами, що мають право на відстрочку. Що це означає? Те, що боряться не з тими, хто платить кешом, а з тими, хто користуючись прогалинами в законодавстві, але ЛЕГАЛЬНО хоче пропетляти. До чого це я? Думав надіслати комплект документів в ТЦК, та, отримавши відстрочку, повертатись. Тепер Максим поїде сам)))Сьогодні мав розмову з родичами. Жінка з одною дитиною поїхала по u4u. Чоловік з другою лишився в Україні. Я припустив, що чоловіка не випустили. Вони посміялись, мовляв якась проблема з отриманням коду по u4u на чоловіка і дитину, а так 5-10$ за перетин і погнали.Боряться з законослухняними, з корупцією ніхто і не збирається.



https://news.liga.net/politics/news/kak ... afika-gpsu rjkz

Повідомлень: 14886 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7747 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 чер, 2023 03:24 slonomag написав: gonchik74 написав: 28.06 ВР проголосувала законопроект 9342 про звуження переліку осіб-доглядальників за інвалідами, що мають право на відстрочку. Що це означає? Те, що боряться не з тими, хто платить кешом, а з тими, хто користуючись прогалинами в законодавстві, але ЛЕГАЛЬНО хоче пропетляти. До чого це я? Думав надіслати комплект документів в ТЦК, та, отримавши відстрочку, повертатись. Тепер Максим поїде сам)))

Сьогодні мав розмову з родичами. Жінка з одною дитиною поїхала по u4u. Чоловік з другою лишився в Україні. Я припустив, що чоловіка не випустили. Вони посміялись, мовляв якась проблема з отриманням коду по u4u на чоловіка і дитину, а так 5-10$ за перетин і погнали.

Боряться з законослухняними, з корупцією ніхто і не збирається. 28.06 ВР проголосувала законопроект 9342 про звуження переліку осіб-доглядальників за інвалідами, що мають право на відстрочку. Що це означає? Те, що боряться не з тими, хто платить кешом, а з тими, хто користуючись прогалинами в законодавстві, але ЛЕГАЛЬНО хоче пропетляти. До чого це я? Думав надіслати комплект документів в ТЦК, та, отримавши відстрочку, повертатись. Тепер Максим поїде сам)))Сьогодні мав розмову з родичами. Жінка з одною дитиною поїхала по u4u. Чоловік з другою лишився в Україні. Я припустив, що чоловіка не випустили. Вони посміялись, мовляв якась проблема з отриманням коду по u4u на чоловіка і дитину, а так 5-10$ за перетин і погнали.Боряться з законослухняними, з корупцією ніхто і не збирається.

Да таких дофига уехало. И катались туда-сюда так как была отсрочка и знали что в любой момент взял инвалида и с ним пересек границу. А теперь все, возвращение будет в один конец. Да таких дофига уехало. И катались туда-сюда так как была отсрочка и знали что в любой момент взял инвалида и с ним пересек границу.



Максим уже едет сдавать билет ВЕНА - Борисполь. Максим уже едет сдавать билет ВЕНА - Борисполь. rjkz

Повідомлень: 14886 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7747 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 чер, 2023 03:38 slonomag написав: BIGor написав: Хороша професія, якщо є хист - то вивчиться. Хоча за моєю суб'єктивною думкою до програмування мають хист дуже маленький відсоток людей... Хороша професія, якщо є хист - то вивчиться. Хоча за моєю суб'єктивною думкою до програмування мають хист дуже маленький відсоток людей...

Работа должна быть как хобби. Тогда все получается. Мне например чем сложнее проект, тем интереснее очередную головоломку развязать. А если тупо ради денег идти, и смотреть каждый день на часы когда рабочий день кончится то нифига хорошего не выйдет. Это касается впринципе любой работы, ИТ в том числе.

П.С. В Европе если честно не вижу особо смысла рвать ж*пу чтобы любой ценой попасть в ИТ так как нет такого перепада зп как в Украине. Одно дело там 500/5000 - разница в 10 раз, другое дело тут обычная работа пускай 2к, ИТ 5-6к еще и на определенном уровне до которого надо дорасти - перепад не такой большой чтобы страдать и заниматься тем что может быть не сильно то и интересно. Работа должна быть как хобби. Тогда все получается. Мне например чем сложнее проект, тем интереснее очередную головоломку развязать. А если тупо ради денег идти, и смотреть каждый день на часы когда рабочий день кончится то нифига хорошего не выйдет. Это касается впринципе любой работы, ИТ в том числе.П.С. В Европе если честно не вижу особо смысла рвать ж*пу чтобы любой ценой попасть в ИТ так как нет такого перепада зп как в Украине. Одно дело там 500/5000 - разница в 10 раз, другое дело тут обычная работа пускай 2к, ИТ 5-6к еще и на определенном уровне до которого надо дорасти - перепад не такой большой чтобы страдать и заниматься тем что может быть не сильно то и интересно.



У меня тут как минимум 3 знакомых, которые поработав в айти, решили сменить пластинку.

1. Человек приехал в 1999 из Харькова, закончил Питтсбургский университет по компьютер сайнс, поработав несколько лет, пошел работать в МТА мейнтейнером и обрел свое счастье, уже 14 лет.

2. Человек закончила какой-то каледж в НЙ, комп-сайнс, поработала в ай-ти, пошла закончила еще один каледж, получила мастер дигри по фармакалогии и работает фармацевтом, уже 17 или 18 лет.

3. Человек приехал из Киева в 1996, работал на разных работах, в том числе программистом в НЙ, уже лет 10+ имеет свой небольшой строительный бизнес в Балтиморе, 2 дома (один в аренде).

Все трое финансово выиграли от того, что оставили айти. У меня тут как минимум 3 знакомых, которые поработав в айти, решили сменить пластинку.1. Человек приехал в 1999 из Харькова, закончил Питтсбургский университет по компьютер сайнс, поработав несколько лет, пошел работать в МТА мейнтейнером и обрел свое счастье, уже 14 лет.2. Человек закончила какой-то каледж в НЙ, комп-сайнс, поработала в ай-ти, пошла закончила еще один каледж, получила мастер дигри по фармакалогии и работает фармацевтом, уже 17 или 18 лет.3. Человек приехал из Киева в 1996, работал на разных работах, в том числе программистом в НЙ, уже лет 10+ имеет свой небольшой строительный бизнес в Балтиморе, 2 дома (один в аренде).Все трое финансово выиграли от того, что оставили айти. rjkz

Повідомлень: 14886 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7747 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 868869870871> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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