slonomag написав:
До одного места ваши копилоты когда что-то сложное делаешь ) Вот мне сейчас зашел проект, смарт сити в Нью-йорке, регулировка светофоров (сколько времени зеленый/красный горит). Больше машин с одной стороны - у них зеленый дольше, с другой стороны - тогда у них. Вроде все просто, индусы поделали (наверное с копилотом), ииии... все поламали. Так как нарушилась другая логика что если ты едешь прямо и попал на красный, то после загорания зеленого след несколько светофоров по прямой у тебя тоже должны быть зеленые. Чтобы ты хоть несколько кварталов потом мог спокойно проехать, а не стопаться как дебил на каждом светофоре. Тоесть надо учитывать не только данные с текущего перекрестка, а со следующих и коррелировать их так чтобы обе логики работали паралельно не ломая друг друга. Набросайте мне плз скрипт в копилоте для такого )
П.С. Кстати для меня было неожиданостью что половина камер в Америке частные. Думал это такие важные вещи что должны гос-вом на 100% контролироваться.
О!
Я, как нй-ский пешеход, могу Вам немного подсказать идиологию. Это город для тех, у кого нет машины.
Тут город весь по блокам (кварталам). Если ты куда идешь, то переходя через дорогу на зеленый свет и двигаясь с определенной скоростью (не быстро, но и не медленно), ловишь "зеленую волну"..."Зеленая волна" для пешеходов!!!!
Естественно, водители-бы уже желчью давились, но они давно привыкли.
Не думаю, что какой-то алгоритм, изменивший данную модель, будет поддержан.
Все-таки в НЙ большинство людей предпочитают пользоваться ОТ и своими двумя, а в случае необходимости вызывать Юбер (на днях предстоит поездка в другой штат - 200+ долларов в одну сторону и 200+ обратно, но это выгодней и удобней, чем владеть машиной. Владеть! НЕ купить! Купить - не проблема, проблема - парковки, трафик, штрафы и тд)