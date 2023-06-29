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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 868869870871
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 03:48

  slonomag написав:
  stm написав:
  BIGor написав:Хороша професія, якщо є хист - то вивчиться. Хоча за моєю суб'єктивною думкою до програмування мають хист дуже маленький відсоток людей...

Копилот всем в помощь :)

До одного места ваши копилоты когда что-то сложное делаешь ) Вот мне сейчас зашел проект, смарт сити в Нью-йорке, регулировка светофоров (сколько времени зеленый/красный горит). Больше машин с одной стороны - у них зеленый дольше, с другой стороны - тогда у них. Вроде все просто, индусы поделали (наверное с копилотом), ииии... все поламали. Так как нарушилась другая логика что если ты едешь прямо и попал на красный, то после загорания зеленого след несколько светофоров по прямой у тебя тоже должны быть зеленые. Чтобы ты хоть несколько кварталов потом мог спокойно проехать, а не стопаться как дебил на каждом светофоре. Тоесть надо учитывать не только данные с текущего перекрестка, а со следующих и коррелировать их так чтобы обе логики работали паралельно не ломая друг друга. Набросайте мне плз скрипт в копилоте для такого )
П.С. Кстати для меня было неожиданостью что половина камер в Америке частные. Думал это такие важные вещи что должны гос-вом на 100% контролироваться.


О!
Я, как нй-ский пешеход, могу Вам немного подсказать идиологию. Это город для тех, у кого нет машины.

Тут город весь по блокам (кварталам). Если ты куда идешь, то переходя через дорогу на зеленый свет и двигаясь с определенной скоростью (не быстро, но и не медленно), ловишь "зеленую волну"..."Зеленая волна" для пешеходов!!!!
Естественно, водители-бы уже желчью давились, но они давно привыкли.
Не думаю, что какой-то алгоритм, изменивший данную модель, будет поддержан.
Все-таки в НЙ большинство людей предпочитают пользоваться ОТ и своими двумя, а в случае необходимости вызывать Юбер (на днях предстоит поездка в другой штат - 200+ долларов в одну сторону и 200+ обратно, но это выгодней и удобней, чем владеть машиной. Владеть! НЕ купить! Купить - не проблема, проблема - парковки, трафик, штрафы и тд)
rjkz
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