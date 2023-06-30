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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 868869870871
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 03:48

  slonomag написав:
  stm написав:
  BIGor написав:Хороша професія, якщо є хист - то вивчиться. Хоча за моєю суб'єктивною думкою до програмування мають хист дуже маленький відсоток людей...

Копилот всем в помощь :)

До одного места ваши копилоты когда что-то сложное делаешь ) Вот мне сейчас зашел проект, смарт сити в Нью-йорке, регулировка светофоров (сколько времени зеленый/красный горит). Больше машин с одной стороны - у них зеленый дольше, с другой стороны - тогда у них. Вроде все просто, индусы поделали (наверное с копилотом), ииии... все поламали. Так как нарушилась другая логика что если ты едешь прямо и попал на красный, то после загорания зеленого след несколько светофоров по прямой у тебя тоже должны быть зеленые. Чтобы ты хоть несколько кварталов потом мог спокойно проехать, а не стопаться как дебил на каждом светофоре. Тоесть надо учитывать не только данные с текущего перекрестка, а со следующих и коррелировать их так чтобы обе логики работали паралельно не ломая друг друга. Набросайте мне плз скрипт в копилоте для такого )
П.С. Кстати для меня было неожиданостью что половина камер в Америке частные. Думал это такие важные вещи что должны гос-вом на 100% контролироваться.


О!
Я, как нй-ский пешеход, могу Вам немного подсказать идиологию. Это город для тех, у кого нет машины.

Тут город весь по блокам (кварталам). Если ты куда идешь, то переходя через дорогу на зеленый свет и двигаясь с определенной скоростью (не быстро, но и не медленно), ловишь "зеленую волну"..."Зеленая волна" для пешеходов!!!!
Естественно, водители-бы уже желчью давились, но они давно привыкли.
Не думаю, что какой-то алгоритм, изменивший данную модель, будет поддержан.
Все-таки в НЙ большинство людей предпочитают пользоваться ОТ и своими двумя, а в случае необходимости вызывать Юбер (на днях предстоит поездка в другой штат - 200+ долларов в одну сторону и 200+ обратно, но это выгодней и удобней, чем владеть машиной. Владеть! НЕ купить! Купить - не проблема, проблема - парковки, трафик, штрафы и тд)
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 05:52

  rjkz написав:Поэтому, я планирую начать серию ознакомительных публикаций (с Ютуба)о недвижимости в США. Надеюсь, это не вызовет опять негативной реакции модерации форума. О недвижимости США можно писать на ветке про эмиграцию? Это - не флуд???

Дело интересное, примерно такое я затеял в апреле 2018 года по турецкой недвижимости. Я был наивным и просто хотел поделиться своим опытом инвестиций.
Будьте готовы к следующему;
- Вам на шею повесят кусок фанеры с формулировкой «Реклама турецкоі нерухомості» (с меня сорвут этот кусок картона и вместо «турецької» будет «американської»).
- Вы удивитесь своей новой должности: «риэлтор с намерением дурить по ночам сирот и вдов, а днем - белых и пушистых форумчан».
- Вы с удивлением узнаете о себе нечто оригинальное, например, что на самом деле Вы - «девушка из Адыгеи» - не знаю точно, кем будете Вы - трудно предугадать извращенную фантазию разоблачителей, но это всегда будет со сменой пола.
- Вы узнаете о себе много интересного, среди которого растление малолетних и совращение монахинь католических монастырей - самое безобидное.
- отчеты о доходах теперь будете сдавать не в американскую налоговую, а есть тут пара налоговых инспекторов. Они жестче. Не скрывайте ничего и начните заранее перечислять деньги на их счет. Это любят.
- если Вы еще не знали, что торгуете на улицах Нью-Йорка камешками с острова Пасхи и образцами сахара из тростника, выращенного на Гавайях, то Вам напомнят об этом.

Тут народ и опытный, и «тертый».
Недвижимость - вещь сложная. Ваши намерения будут всегда восприниматься как попытка обдурить и облапошить.

Но я буду читать с интересом.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 10:24

  rjkz написав:На самом деле, в первую очередь цену на бу борт определяет его возраст, а уж потом налет. Я не думаю, что кто-то что-то скручивает.
И в глобальном плане политку покупки-продажи определяют экономисты, а технари только "на подхвате".

Экономисты, в большинстве своем, в технике вообще не разбираются и в нормальных компаниях учитывают мнение технарей. Бывало, что при плановом ТО техники выявляли необходимость замены дополнительных узлов, тестов. И хоть бюджет этого не предусматривал, никто эти расходы не блокировал, разумеется. Безопасность превыше всего.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 11:22

  akurt написав:Вы с удивлением узнаете о себе нечто оригинальное, например, что на самом деле Вы - «девушка из Адыгеи» - не знаю точно, кем будете Вы - трудно предугадать извращенную фантазию разоблачителей, но это всегда будет со сменой пола.
Коля сам этим иногда болеет)
  akurt написав:Тут народ и опытный, и «тертый».
опытнее чем Николай?! в недвижимости он - форумная акула, много чего интересного почерпнул именно у него.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 13:18

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:На самом деле, в первую очередь цену на бу борт определяет его возраст, а уж потом налет. Я не думаю, что кто-то что-то скручивает.
И в глобальном плане политку покупки-продажи определяют экономисты, а технари только "на подхвате".

Экономисты, в большинстве своем, в технике вообще не разбираются и в нормальных компаниях учитывают мнение технарей. Бывало, что при плановом ТО техники выявляли необходимость замены дополнительных узлов, тестов. И хоть бюджет этого не предусматривал, никто эти расходы не блокировал, разумеется. Безопасность превыше всего.

Ну Вы такое пишете!
Что такое технарь по сравнению с экономистом! :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 13:19

  Ірина_ написав:
  ЛАД написав:
  Ірина_ написав:Тему ксенофобії закрили і не повертаємося!

Понятно.
Ирина, я вчера просил - можно опубликовать перечень тем, не подлежащих обсуждению?
Очень упростило бы ситуацию.

Та немає такого списку, просто ведіть себе як цивілізовані люди.
Тоді ніхто нічого видаляти не буде. Розвели тут срач :evil:

:lol:
ЛАД
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  #<1 ... 868869870871
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