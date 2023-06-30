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#<1 ... 868869870871 Додано: П'ят 30 чер, 2023 03:48 slonomag написав: stm написав: BIGor написав: Хороша професія, якщо є хист - то вивчиться. Хоча за моєю суб'єктивною думкою до програмування мають хист дуже маленький відсоток людей... Хороша професія, якщо є хист - то вивчиться. Хоча за моєю суб'єктивною думкою до програмування мають хист дуже маленький відсоток людей...

Копилот всем в помощь Копилот всем в помощь

До одного места ваши копилоты когда что-то сложное делаешь ) Вот мне сейчас зашел проект, смарт сити в Нью-йорке, регулировка светофоров (сколько времени зеленый/красный горит). Больше машин с одной стороны - у них зеленый дольше, с другой стороны - тогда у них. Вроде все просто, индусы поделали (наверное с копилотом), ииии... все поламали. Так как нарушилась другая логика что если ты едешь прямо и попал на красный, то после загорания зеленого след несколько светофоров по прямой у тебя тоже должны быть зеленые. Чтобы ты хоть несколько кварталов потом мог спокойно проехать, а не стопаться как дебил на каждом светофоре. Тоесть надо учитывать не только данные с текущего перекрестка, а со следующих и коррелировать их так чтобы обе логики работали паралельно не ломая друг друга. Набросайте мне плз скрипт в копилоте для такого )

П.С. Кстати для меня было неожиданостью что половина камер в Америке частные. Думал это такие важные вещи что должны гос-вом на 100% контролироваться. До одного места ваши копилоты когда что-то сложное делаешь ) Вот мне сейчас зашел проект, смарт сити в Нью-йорке, регулировка светофоров (сколько времени зеленый/красный горит). Больше машин с одной стороны - у них зеленый дольше, с другой стороны - тогда у них. Вроде все просто, индусы поделали (наверное с копилотом), ииии... все поламали. Так как нарушилась другая логика что если ты едешь прямо и попал на красный, то после загорания зеленого след несколько светофоров по прямой у тебя тоже должны быть зеленые. Чтобы ты хоть несколько кварталов потом мог спокойно проехать, а не стопаться как дебил на каждом светофоре. Тоесть надо учитывать не только данные с текущего перекрестка, а со следующих и коррелировать их так чтобы обе логики работали паралельно не ломая друг друга. Набросайте мне плз скрипт в копилоте для такого )П.С. Кстати для меня было неожиданостью что половина камер в Америке частные. Думал это такие важные вещи что должны гос-вом на 100% контролироваться.



О!

Я, как нй-ский пешеход, могу Вам немного подсказать идиологию. Это город для тех, у кого нет машины.



Тут город весь по блокам (кварталам). Если ты куда идешь, то переходя через дорогу на зеленый свет и двигаясь с определенной скоростью (не быстро, но и не медленно), ловишь "зеленую волну"..."Зеленая волна" для пешеходов!!!!

Естественно, водители-бы уже желчью давились, но они давно привыкли.

Не думаю, что какой-то алгоритм, изменивший данную модель, будет поддержан.

Все-таки в НЙ большинство людей предпочитают пользоваться ОТ и своими двумя, а в случае необходимости вызывать Юбер (на днях предстоит поездка в другой штат - 200+ долларов в одну сторону и 200+ обратно, но это выгодней и удобней, чем владеть машиной. Владеть! НЕ купить! Купить - не проблема, проблема - парковки, трафик, штрафы и тд) О!Я, как нй-ский пешеход, могу Вам немного подсказать идиологию. Это город для тех, у кого нет машины.Тут город весь по блокам (кварталам). Если ты куда идешь, то переходя через дорогу на зеленый свет и двигаясь с определенной скоростью (не быстро, но и не медленно), ловишь "зеленую волну"..."Зеленая волна" для пешеходов!!!!Естественно, водители-бы уже желчью давились, но они давно привыкли.Не думаю, что какой-то алгоритм, изменивший данную модель, будет поддержан.Все-таки в НЙ большинство людей предпочитают пользоваться ОТ и своими двумя, а в случае необходимости вызывать Юбер (на днях предстоит поездка в другой штат - 200+ долларов в одну сторону и 200+ обратно, но это выгодней и удобней, чем владеть машиной. Владеть! НЕ купить! Купить - не проблема, проблема - парковки, трафик, штрафы и тд) rjkz

Повідомлень: 14888 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7748 раз. Подякували: 4736 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 чер, 2023 05:52 rjkz написав: Поэтому, я планирую начать серию ознакомительных публикаций (с Ютуба)о недвижимости в США. Надеюсь, это не вызовет опять негативной реакции модерации форума. О недвижимости США можно писать на ветке про эмиграцию? Это - не флуд??? Поэтому, я планирую начать серию ознакомительных публикаций (с Ютуба)о недвижимости в США. Надеюсь, это не вызовет опять негативной реакции модерации форума. О недвижимости США можно писать на ветке про эмиграцию? Это - не флуд???

Дело интересное, примерно такое я затеял в апреле 2018 года по турецкой недвижимости. Я был наивным и просто хотел поделиться своим опытом инвестиций.

Будьте готовы к следующему;

- Вам на шею повесят кусок фанеры с формулировкой «Реклама турецкоі нерухомості» (с меня сорвут этот кусок картона и вместо «турецької» будет «американської»).

- Вы удивитесь своей новой должности: «риэлтор с намерением дурить по ночам сирот и вдов, а днем - белых и пушистых форумчан».

- Вы с удивлением узнаете о себе нечто оригинальное, например, что на самом деле Вы - «девушка из Адыгеи» - не знаю точно, кем будете Вы - трудно предугадать извращенную фантазию разоблачителей, но это всегда будет со сменой пола.

- Вы узнаете о себе много интересного, среди которого растление малолетних и совращение монахинь католических монастырей - самое безобидное.

- отчеты о доходах теперь будете сдавать не в американскую налоговую, а есть тут пара налоговых инспекторов. Они жестче. Не скрывайте ничего и начните заранее перечислять деньги на их счет. Это любят.

- если Вы еще не знали, что торгуете на улицах Нью-Йорка камешками с острова Пасхи и образцами сахара из тростника, выращенного на Гавайях, то Вам напомнят об этом.



Тут народ и опытный, и «тертый».

Недвижимость - вещь сложная. Ваши намерения будут всегда восприниматься как попытка обдурить и облапошить.



Но я буду читать с интересом. Дело интересное, примерно такое я затеял в апреле 2018 года по турецкой недвижимости. Я был наивным и просто хотел поделиться своим опытом инвестиций.Будьте готовы к следующему;- Вам на шею повесят кусок фанеры с формулировкой «Реклама турецкоі нерухомості» (с меня сорвут этот кусок картона и вместо «турецької» будет «американської»).- Вы удивитесь своей новой должности: «риэлтор с намерением дурить по ночам сирот и вдов, а днем - белых и пушистых форумчан».- Вы с удивлением узнаете о себе нечто оригинальное, например, что на самом деле Вы - «девушка из Адыгеи» - не знаю точно, кем будете Вы - трудно предугадать извращенную фантазию разоблачителей, но это всегда будет со сменой пола.- Вы узнаете о себе много интересного, среди которого растление малолетних и совращение монахинь католических монастырей - самое безобидное.- отчеты о доходах теперь будете сдавать не в американскую налоговую, а есть тут пара налоговых инспекторов. Они жестче. Не скрывайте ничего и начните заранее перечислять деньги на их счет. Это любят.- если Вы еще не знали, что торгуете на улицах Нью-Йорка камешками с острова Пасхи и образцами сахара из тростника, выращенного на Гавайях, то Вам напомнят об этом.Тут народ и опытный, и «тертый».Недвижимость - вещь сложная. Ваши намерения будут всегда восприниматься как попытка обдурить и облапошить.Но я буду читать с интересом. akurt

Повідомлень: 7855 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3148 раз. Подякували: 1066 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 чер, 2023 10:24 rjkz написав: На самом деле, в первую очередь цену на бу борт определяет его возраст, а уж потом налет. Я не думаю, что кто-то что-то скручивает.

И в глобальном плане политку покупки-продажи определяют экономисты, а технари только "на подхвате".

На самом деле, в первую очередь цену на бу борт определяет его возраст, а уж потом налет. Я не думаю, что кто-то что-то скручивает.И в глобальном плане политку покупки-продажи определяют экономисты, а технари только "на подхвате".

Экономисты, в большинстве своем, в технике вообще не разбираются и в нормальных компаниях учитывают мнение технарей. Бывало, что при плановом ТО техники выявляли необходимость замены дополнительных узлов, тестов. И хоть бюджет этого не предусматривал, никто эти расходы не блокировал, разумеется. Безопасность превыше всего. Экономисты, в большинстве своем, в технике вообще не разбираются и в нормальных компаниях учитывают мнение технарей. Бывало, что при плановом ТО техники выявляли необходимость замены дополнительных узлов, тестов. И хоть бюджет этого не предусматривал, никто эти расходы не блокировал, разумеется. Безопасность превыше всего. Gastarbaiter Повідомлень: 2606 З нами з: 26.02.18 Подякував: 629 раз. Подякували: 426 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 чер, 2023 11:22 akurt написав: Вы с удивлением узнаете о себе нечто оригинальное, например, что на самом деле Вы - «девушка из Адыгеи» - не знаю точно, кем будете Вы - трудно предугадать извращенную фантазию разоблачителей, но это всегда будет со сменой пола. Вы с удивлением узнаете о себе нечто оригинальное, например, что на самом деле Вы - «девушка из Адыгеи» - не знаю точно, кем будете Вы - трудно предугадать извращенную фантазию разоблачителей, но это всегда будет со сменой пола. Коля сам этим иногда болеет) akurt написав: Тут народ и опытный, и «тертый». Тут народ и опытный, и «тертый». опытнее чем Николай?! в недвижимости он - форумная акула, много чего интересного почерпнул именно у него. Коля сам этим иногда болеет)опытнее чем Николай?! в недвижимости он - форумная акула, много чего интересного почерпнул именно у него. vitaliian

Повідомлень: 18106 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2161 раз. Подякували: 3091 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 чер, 2023 14:08 ЛАД написав: Ну Вы такое пишете!

Что такое технарь по сравнению с экономистом! Ну Вы такое пишете!Что такое технарь по сравнению с экономистом!

Для успешного функционирования компании важен даже труд уборщицы. Нужно просто шире смотреть на вещи, а не "если я эту гайку не закручу - самолет не полетит, а если убрать бухгалтеров и директоров, то полетит все равно". Для успешного функционирования компании важен даже труд уборщицы. Нужно просто шире смотреть на вещи, а не "если я эту гайку не закручу - самолет не полетит, а если убрать бухгалтеров и директоров, то полетит все равно". Gastarbaiter Повідомлень: 2606 З нами з: 26.02.18 Подякував: 629 раз. Подякували: 426 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 чер, 2023 15:05 akurt написав: rjkz написав: Поэтому, я планирую начать серию ознакомительных публикаций (с Ютуба)о недвижимости в США. Надеюсь, это не вызовет опять негативной реакции модерации форума. О недвижимости США можно писать на ветке про эмиграцию? Это - не флуд??? Поэтому, я планирую начать серию ознакомительных публикаций (с Ютуба)о недвижимости в США. Надеюсь, это не вызовет опять негативной реакции модерации форума. О недвижимости США можно писать на ветке про эмиграцию? Это - не флуд???

Дело интересное, примерно такое я затеял в апреле 2018 года по турецкой недвижимости. Я был наивным и просто хотел поделиться своим опытом инвестиций.

Будьте готовы к следующему;

- Вам на шею повесят кусок фанеры с формулировкой «Реклама турецкоі нерухомості» (с меня сорвут этот кусок картона и вместо «турецької» будет «американської»).

- Вы удивитесь своей новой должности: «риэлтор с намерением дурить по ночам сирот и вдов, а днем - белых и пушистых форумчан».

- Вы с удивлением узнаете о себе нечто оригинальное, например, что на самом деле Вы - «девушка из Адыгеи» - не знаю точно, кем будете Вы - трудно предугадать извращенную фантазию разоблачителей, но это всегда будет со сменой пола.

- Вы узнаете о себе много интересного, среди которого растление малолетних и совращение монахинь католических монастырей - самое безобидное.

- отчеты о доходах теперь будете сдавать не в американскую налоговую, а есть тут пара налоговых инспекторов. Они жестче. Не скрывайте ничего и начните заранее перечислять деньги на их счет. Это любят.

- если Вы еще не знали, что торгуете на улицах Нью-Йорка камешками с острова Пасхи и образцами сахара из тростника, выращенного на Гавайях, то Вам напомнят об этом.



Тут народ и опытный, и «тертый».

Недвижимость - вещь сложная. Ваши намерения будут всегда восприниматься как попытка обдурить и облапошить.



Но я буду читать с интересом. Дело интересное, примерно такое я затеял в апреле 2018 года по турецкой недвижимости. Я был наивным и просто хотел поделиться своим опытом инвестиций.Будьте готовы к следующему;- Вам на шею повесят кусок фанеры с формулировкой «Реклама турецкоі нерухомості» (с меня сорвут этот кусок картона и вместо «турецької» будет «американської»).- Вы удивитесь своей новой должности: «риэлтор с намерением дурить по ночам сирот и вдов, а днем - белых и пушистых форумчан».- Вы с удивлением узнаете о себе нечто оригинальное, например, что на самом деле Вы - «девушка из Адыгеи» - не знаю точно, кем будете Вы - трудно предугадать извращенную фантазию разоблачителей, но это всегда будет со сменой пола.- Вы узнаете о себе много интересного, среди которого растление малолетних и совращение монахинь католических монастырей - самое безобидное.- отчеты о доходах теперь будете сдавать не в американскую налоговую, а есть тут пара налоговых инспекторов. Они жестче. Не скрывайте ничего и начните заранее перечислять деньги на их счет. Это любят.- если Вы еще не знали, что торгуете на улицах Нью-Йорка камешками с острова Пасхи и образцами сахара из тростника, выращенного на Гавайях, то Вам напомнят об этом.Тут народ и опытный, и «тертый».Недвижимость - вещь сложная. Ваши намерения будут всегда восприниматься как попытка обдурить и облапошить.Но я буду читать с интересом.



Уверен, что так все и будет.

А закончится это очередным баном за флуд.

"Запомните этот твит" (с) Уверен, что так все и будет.А закончится это очередным баном за флуд."Запомните этот твит" (с) rjkz

Повідомлень: 14888 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7748 раз. Подякували: 4736 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 чер, 2023 15:07 Gastarbaiter написав: rjkz написав: На самом деле, в первую очередь цену на бу борт определяет его возраст, а уж потом налет. Я не думаю, что кто-то что-то скручивает.

И в глобальном плане политку покупки-продажи определяют экономисты, а технари только "на подхвате".

На самом деле, в первую очередь цену на бу борт определяет его возраст, а уж потом налет. Я не думаю, что кто-то что-то скручивает.И в глобальном плане политку покупки-продажи определяют экономисты, а технари только "на подхвате".

Экономисты, в большинстве своем, в технике вообще не разбираются и в нормальных компаниях учитывают мнение технарей. Бывало, что при плановом ТО техники выявляли необходимость замены дополнительных узлов, тестов. И хоть бюджет этого не предусматривал, никто эти расходы не блокировал, разумеется. Безопасность превыше всего. Экономисты, в большинстве своем, в технике вообще не разбираются и в нормальных компаниях учитывают мнение технарей. Бывало, что при плановом ТО техники выявляли необходимость замены дополнительных узлов, тестов. И хоть бюджет этого не предусматривал, никто эти расходы не блокировал, разумеется. Безопасность превыше всего.



В технике - да, в очень больших компаниях слишком большое расстояние от технического обследования до финансового принятия решения. В технике - да, в очень больших компаниях слишком большое расстояние от технического обследования до финансового принятия решения. rjkz

Повідомлень: 14888 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7748 раз. Подякували: 4736 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 чер, 2023 15:35 rjkz написав: идиологию. идиологию. идЕологию сэр идологию сэр vitaliian

Повідомлень: 18106 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2161 раз. Подякували: 3091 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 868869870871 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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