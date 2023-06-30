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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 30 чер, 2023 03:48
slonomag написав: stm написав: BIGor написав:
Хороша професія, якщо є хист - то вивчиться. Хоча за моєю суб'єктивною думкою до програмування мають хист дуже маленький відсоток людей...
Копилот всем в помощь
До одного места ваши копилоты когда что-то сложное делаешь ) Вот мне сейчас зашел проект, смарт сити в Нью-йорке, регулировка светофоров (сколько времени зеленый/красный горит). Больше машин с одной стороны - у них зеленый дольше, с другой стороны - тогда у них. Вроде все просто, индусы поделали (наверное с копилотом), ииии... все поламали. Так как нарушилась другая логика что если ты едешь прямо и попал на красный, то после загорания зеленого след несколько светофоров по прямой у тебя тоже должны быть зеленые. Чтобы ты хоть несколько кварталов потом мог спокойно проехать, а не стопаться как дебил на каждом светофоре. Тоесть надо учитывать не только данные с текущего перекрестка, а со следующих и коррелировать их так чтобы обе логики работали паралельно не ломая друг друга. Набросайте мне плз скрипт в копилоте для такого )
П.С. Кстати для меня было неожиданостью что половина камер в Америке частные. Думал это такие важные вещи что должны гос-вом на 100% контролироваться.
О!
Я, как нй-ский пешеход, могу Вам немного подсказать идиологию. Это город для тех, у кого нет машины.
Тут город весь по блокам (кварталам). Если ты куда идешь, то переходя через дорогу на зеленый свет и двигаясь с определенной скоростью (не быстро, но и не медленно), ловишь "зеленую волну"..."Зеленая волна" для пешеходов!!!!
Естественно, водители-бы уже желчью давились, но они давно привыкли.
Не думаю, что какой-то алгоритм, изменивший данную модель, будет поддержан.
Все-таки в НЙ большинство людей предпочитают пользоваться ОТ и своими двумя, а в случае необходимости вызывать Юбер (на днях предстоит поездка в другой штат - 200+ долларов в одну сторону и 200+ обратно, но это выгодней и удобней, чем владеть машиной. Владеть! НЕ купить! Купить - не проблема, проблема - парковки, трафик, штрафы и тд)
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rjkz
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 05:52
rjkz написав:
Поэтому, я планирую начать серию ознакомительных публикаций (с Ютуба)о недвижимости в США. Надеюсь, это не вызовет опять негативной реакции модерации форума. О недвижимости США можно писать на ветке про эмиграцию? Это - не флуд???
Дело интересное, примерно такое я затеял в апреле 2018 года по турецкой недвижимости. Я был наивным и просто хотел поделиться своим опытом инвестиций.
Будьте готовы к следующему;
- Вам на шею повесят кусок фанеры с формулировкой «Реклама турецкоі нерухомості» (с меня сорвут этот кусок картона и вместо «турецької» будет «американської»).
- Вы удивитесь своей новой должности: «риэлтор с намерением дурить по ночам сирот и вдов, а днем - белых и пушистых форумчан».
- Вы с удивлением узнаете о себе нечто оригинальное, например, что на самом деле Вы - «девушка из Адыгеи» - не знаю точно, кем будете Вы - трудно предугадать извращенную фантазию разоблачителей, но это всегда будет со сменой пола.
- Вы узнаете о себе много интересного, среди которого растление малолетних и совращение монахинь католических монастырей - самое безобидное.
- отчеты о доходах теперь будете сдавать не в американскую налоговую, а есть тут пара налоговых инспекторов. Они жестче. Не скрывайте ничего и начните заранее перечислять деньги на их счет. Это любят.
- если Вы еще не знали, что торгуете на улицах Нью-Йорка камешками с острова Пасхи и образцами сахара из тростника, выращенного на Гавайях, то Вам напомнят об этом.
Тут народ и опытный, и «тертый».
Недвижимость - вещь сложная. Ваши намерения будут всегда восприниматься как попытка обдурить и облапошить.
Но я буду читать с интересом.
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akurt
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 10:24
rjkz написав:
На самом деле, в первую очередь цену на бу борт определяет его возраст, а уж потом налет. Я не думаю, что кто-то что-то скручивает.
И в глобальном плане политку покупки-продажи определяют экономисты, а технари только "на подхвате".
Экономисты, в большинстве своем, в технике вообще не разбираются и в нормальных компаниях учитывают мнение технарей. Бывало, что при плановом ТО техники выявляли необходимость замены дополнительных узлов, тестов. И хоть бюджет этого не предусматривал, никто эти расходы не блокировал, разумеется. Безопасность превыше всего.
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Gastarbaiter
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 11:22
akurt написав:
Вы с удивлением узнаете о себе нечто оригинальное, например, что на самом деле Вы - «девушка из Адыгеи» - не знаю точно, кем будете Вы - трудно предугадать извращенную фантазию разоблачителей, но это всегда будет со сменой пола.
Коля сам этим иногда болеет)
akurt написав:
Тут народ и опытный, и «тертый».
опытнее чем Николай?! в недвижимости он - форумная акула, много чего интересного почерпнул именно у него.
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vitaliian
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 14:08
ЛАД написав:
Ну Вы такое пишете!
Что такое технарь по сравнению с экономистом!
Для успешного функционирования компании важен даже труд уборщицы. Нужно просто шире смотреть на вещи, а не "если я эту гайку не закручу - самолет не полетит, а если убрать бухгалтеров и директоров, то полетит все равно".
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 15:05
akurt написав: rjkz написав:
Поэтому, я планирую начать серию ознакомительных публикаций (с Ютуба)о недвижимости в США. Надеюсь, это не вызовет опять негативной реакции модерации форума. О недвижимости США можно писать на ветке про эмиграцию? Это - не флуд???
Дело интересное, примерно такое я затеял в апреле 2018 года по турецкой недвижимости. Я был наивным и просто хотел поделиться своим опытом инвестиций.
Будьте готовы к следующему;
- Вам на шею повесят кусок фанеры с формулировкой «Реклама турецкоі нерухомості» (с меня сорвут этот кусок картона и вместо «турецької» будет «американської»).
- Вы удивитесь своей новой должности: «риэлтор с намерением дурить по ночам сирот и вдов, а днем - белых и пушистых форумчан».
- Вы с удивлением узнаете о себе нечто оригинальное, например, что на самом деле Вы - «девушка из Адыгеи» - не знаю точно, кем будете Вы - трудно предугадать извращенную фантазию разоблачителей, но это всегда будет со сменой пола.
- Вы узнаете о себе много интересного, среди которого растление малолетних и совращение монахинь католических монастырей - самое безобидное.
- отчеты о доходах теперь будете сдавать не в американскую налоговую, а есть тут пара налоговых инспекторов. Они жестче. Не скрывайте ничего и начните заранее перечислять деньги на их счет. Это любят.
- если Вы еще не знали, что торгуете на улицах Нью-Йорка камешками с острова Пасхи и образцами сахара из тростника, выращенного на Гавайях, то Вам напомнят об этом.
Тут народ и опытный, и «тертый».
Недвижимость - вещь сложная. Ваши намерения будут всегда восприниматься как попытка обдурить и облапошить.
Но я буду читать с интересом.
Уверен, что так все и будет.
А закончится это очередным баном за флуд.
"Запомните этот твит" (с)
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rjkz
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 15:07
Gastarbaiter написав: rjkz написав:
На самом деле, в первую очередь цену на бу борт определяет его возраст, а уж потом налет. Я не думаю, что кто-то что-то скручивает.
И в глобальном плане политку покупки-продажи определяют экономисты, а технари только "на подхвате".
Экономисты, в большинстве своем, в технике вообще не разбираются и в нормальных компаниях учитывают мнение технарей. Бывало, что при плановом ТО техники выявляли необходимость замены дополнительных узлов, тестов. И хоть бюджет этого не предусматривал, никто эти расходы не блокировал, разумеется. Безопасность превыше всего.
В технике - да, в очень больших компаниях слишком большое расстояние от технического обследования до финансового принятия решения.
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rjkz
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 15:35
rjkz написав:
идиологию.
идЕ
ологию сэр
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