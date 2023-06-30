Це про таксі?
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 20:12
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 30 чер, 2023 20:25
Додано: П'ят 30 чер, 2023 20:43
Re: Еміграція, заробітчанство
До речі складається враження, що то тільки наші люди особливо паряться щодо своєї вимови чи акценту. Індуси (індійці) взагалі ніби вважають, що вони теж носії і це інші мають напрягатися, щоб їх зрозуміли, колумбійці теж не надто паряться. Аби словниковий запас був
Додано: П'ят 30 чер, 2023 20:53
Они еще есть, но их практически на колени поставили Юбер, Лифт.
В свое время, по легендам НЙ, люди брали кредиты, чтобы купить лицензию. Называлась цифра в миллион долларов.
Я еще ни разу за все годы и разы в США не ездил на "Желтом такси".
Раньше, в доюберные времена, вызывал карсервис.
Сейчас еще появились очень похожие на "желтое", салатовое такси, но, вроде как они не могут "промышлять" в Манхеттене. Могу ошибаться. Но типа косят под желтое.
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