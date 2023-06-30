Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 869870871872 Додано: П'ят 30 чер, 2023 20:12 Re: Еміграція, заробітчанство Starikan написав: rjkz написав: Все-таки в НЙ большинство людей предпочитают пользоваться ОТ и своими двумя, а в случае необходимости вызывать Юбер Все-таки в НЙ большинство людей предпочитают пользоваться ОТ и своими двумя, а в случае необходимости вызывать Юбер

А "Желтые Короли" (с) Нью-Йорка еще существуют? А "Желтые Короли" (с) Нью-Йорка еще существуют? Це про таксі? Це про таксі? Faceless

Модератор Повідомлень: 33224 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7752 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 чер, 2023 20:25 vitaliian написав: rjkz написав: идиологию. идиологию. идЕологию сэр идологию сэр



"Учу английский...чтобы забыть русский" (с) "Учу английский...чтобы забыть русский" (с) rjkz

Повідомлень: 14890 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7748 раз. Подякували: 4736 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 чер, 2023 20:43 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: vitaliian написав: rjkz написав: идиологию. идиологию. идЕологию сэр идологию сэр



"Учу английский...чтобы забыть русский" (с) "Учу английский...чтобы забыть русский" (с) До речі складається враження, що то тільки наші люди особливо паряться щодо своєї вимови чи акценту. Індуси (індійці) взагалі ніби вважають, що вони теж носії і це інші мають напрягатися, щоб їх зрозуміли, колумбійці теж не надто паряться. Аби словниковий запас був До речі складається враження, що то тільки наші люди особливо паряться щодо своєї вимови чи акценту. Індуси (індійці) взагалі ніби вважають, що вони теж носії і це інші мають напрягатися, щоб їх зрозуміли, колумбійці теж не надто паряться. Аби словниковий запас був Faceless

Модератор Повідомлень: 33224 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7752 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 чер, 2023 20:53 Starikan написав: rjkz написав: Все-таки в НЙ большинство людей предпочитают пользоваться ОТ и своими двумя, а в случае необходимости вызывать Юбер Все-таки в НЙ большинство людей предпочитают пользоваться ОТ и своими двумя, а в случае необходимости вызывать Юбер

А "Желтые Короли" (с) Нью-Йорка еще существуют? А "Желтые Короли" (с) Нью-Йорка еще существуют?



Они еще есть, но их практически на колени поставили Юбер, Лифт.

В свое время, по легендам НЙ, люди брали кредиты, чтобы купить лицензию. Называлась цифра в миллион долларов.

Я еще ни разу за все годы и разы в США не ездил на "Желтом такси".

Раньше, в доюберные времена, вызывал карсервис.

Сейчас еще появились очень похожие на "желтое", салатовое такси, но, вроде как они не могут "промышлять" в Манхеттене. Могу ошибаться. Но типа косят под желтое. Они еще есть, но их практически на колени поставили Юбер, Лифт.В свое время, по легендам НЙ, люди брали кредиты, чтобы купить лицензию. Называлась цифра в миллион долларов.Я еще ни разу за все годы и разы в США не ездил на "Желтом такси".Раньше, в доюберные времена, вызывал карсервис.Сейчас еще появились очень похожие на "желтое", салатовое такси, но, вроде как они не могут "промышлять" в Манхеттене. Могу ошибаться. Но типа косят под желтое. rjkz

Повідомлень: 14890 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7748 раз. Подякували: 4736 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 869870871872 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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