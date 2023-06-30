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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 30 чер, 2023 20:12
Starikan написав: rjkz написав:
Все-таки в НЙ большинство людей предпочитают пользоваться ОТ и своими двумя, а в случае необходимости вызывать Юбер
А "Желтые Короли" (с) Нью-Йорка еще существуют?
Це про таксі?
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 20:25
vitaliian написав: rjkz написав:
идиологию.
идЕ
ологию сэр
"Учу английский...чтобы забыть русский" (с)
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 20:43
rjkz написав: vitaliian написав: rjkz написав:
идиологию.
идЕ
ологию сэр
"Учу английский...чтобы забыть русский" (с)
До речі складається враження, що то тільки наші люди особливо паряться щодо своєї вимови чи акценту. Індуси (індійці) взагалі ніби вважають, що вони теж носії і це інші мають напрягатися, щоб їх зрозуміли, колумбійці теж не надто паряться. Аби словниковий запас був
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 20:53
Starikan написав: rjkz написав:
Все-таки в НЙ большинство людей предпочитают пользоваться ОТ и своими двумя, а в случае необходимости вызывать Юбер
А "Желтые Короли" (с) Нью-Йорка еще существуют?
Они еще есть, но их практически на колени поставили Юбер, Лифт.
В свое время, по легендам НЙ, люди брали кредиты, чтобы купить лицензию. Называлась цифра в миллион долларов.
Я еще ни разу за все годы и разы в США не ездил на "Желтом такси".
Раньше, в доюберные времена, вызывал карсервис.
Сейчас еще появились очень похожие на "желтое", салатовое такси, но, вроде как они не могут "промышлять" в Манхеттене. Могу ошибаться. Но типа косят под желтое.
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 21:04
Faceless написав: rjkz написав: vitaliian написав:
идЕ
ологию сэр
"Учу английский...чтобы забыть русский" (с)
До речі складається враження, що то тільки наші люди особливо паряться щодо своєї вимови чи акценту. Індуси (індійці) взагалі ніби вважають, що вони теж носії і це інші мають напрягатися, щоб їх зрозуміли, колумбійці теж не надто паряться. Аби словниковий запас був
Я поначалу пытался и произношение правильное и грамматику соблюдать, но когда вокруг никто этим не парится, то со временем это рвение проходит.
"Вас поймут" (с).
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 22:25
Faceless написав:
Starikan написав: А "Желтые Короли" (с) Нью-Йорка еще существуют?
Це про таксі?
Еге ж. В свій час у "Новому мирі" читав одноіменні спогади емігранта-таксиста. Тоді їх було дуже багато, здебільшого вони орендували ліцензійні авто, ліцензія була мрією.
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