Додано: Суб 01 лип, 2023 04:18

rjkz написав: Я поначалу пытался и произношение правильное и грамматику соблюдать, но когда вокруг никто этим не парится, то со временем это рвение проходит.

"Вас поймут" (с). Я поначалу пытался и произношение правильное и грамматику соблюдать, но когда вокруг никто этим не парится, то со временем это рвение проходит."Вас поймут" (с).

В последнее время с врачами и служителями иммиграционных служб всех рас и национальностей общался более-менее успешно (хуже всего получается с латиносами). При этом у меня двойная нагрузка, поскольку жена так с А1 и не сдвинулась, а оно ей надо? она и в Швеции еще в 96-м, и в Японии, и в Штатах справлялась с шоппингом, а для остального хазбенд естьНо с водителями здешних автобусов (100% аф-ам) совершенно не могу общаться - ни я их не понимаю, ни они меня. Стараюсь обходиться гугл-картами.