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До речі складається враження, що то тільки наші люди особливо паряться щодо своєї вимови чи акценту. Індуси (індійці) взагалі ніби вважають, що вони теж носії і це інші мають напрягатися, щоб їх зрозуміли, колумбійці теж не надто паряться. Аби словниковий запас був
rjkz написав: Все-таки в НЙ большинство людей предпочитают пользоваться ОТ и своими двумя, а в случае необходимости вызывать Юбер
А "Желтые Короли" (с) Нью-Йорка еще существуют?
Они еще есть, но их практически на колени поставили Юбер, Лифт. В свое время, по легендам НЙ, люди брали кредиты, чтобы купить лицензию. Называлась цифра в миллион долларов. Я еще ни разу за все годы и разы в США не ездил на "Желтом такси". Раньше, в доюберные времена, вызывал карсервис. Сейчас еще появились очень похожие на "желтое", салатовое такси, но, вроде как они не могут "промышлять" в Манхеттене. Могу ошибаться. Но типа косят под желтое.
До речі складається враження, що то тільки наші люди особливо паряться щодо своєї вимови чи акценту. Індуси (індійці) взагалі ніби вважають, що вони теж носії і це інші мають напрягатися, щоб їх зрозуміли, колумбійці теж не надто паряться. Аби словниковий запас був
Я поначалу пытался и произношение правильное и грамматику соблюдать, но когда вокруг никто этим не парится, то со временем это рвение проходит. "Вас поймут" (с).
ЛАД написав:Ну Вы такое пишете! Что такое технарь по сравнению с экономистом!
Для успешного функционирования компании важен даже труд уборщицы. Нужно просто шире смотреть на вещи, а не "если я эту гайку не закручу - самолет не полетит, а если убрать бухгалтеров и директоров, то полетит все равно".
rjkz написав: Я поначалу пытался и произношение правильное и грамматику соблюдать, но когда вокруг никто этим не парится, то со временем это рвение проходит. "Вас поймут" (с).
В последнее время с врачами и служителями иммиграционных служб всех рас и национальностей общался более-менее успешно (хуже всего получается с латиносами). При этом у меня двойная нагрузка, поскольку жена так с А1 и не сдвинулась, а оно ей надо? она и в Швеции еще в 96-м, и в Японии, и в Штатах справлялась с шоппингом, а для остального хазбенд есть Но с водителями здешних автобусов (100% аф-ам) совершенно не могу общаться - ни я их не понимаю, ни они меня. Стараюсь обходиться гугл-картами.
А от чоловіки призовного віку, які залишили батьківщину, скориставшись іншим шляхом (наприклад — нелегальним), отримали в більшості своїй негативні відгуки. Найбільша доля тих, хто критикує подібні вчинки, виявилась серед жителів Луцька, де 78% ставляться до такого рішення «холодно» або ж «дуже холодно». Аналогічну оцінку зробили 77% жителів Житомира, і по 72% - Кропивницького та Полтави.
Більш спокійно до цього поставились жителі Ужгороду, де 15% місцевих респондентів мають «дуже тепле» або «тепле» ставлення до таких чоловіків, 36% - нейтральне, а 48% - «холодне» або «дуже холодне».
по Ужгороду навіть не знаю - чи це так заробіток для них, чи то багато мешканців цим скористалося