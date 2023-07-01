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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 870871872873
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 22:37

  Shaman написав:Від війни не втечеш. Більшість мешканців великих міст засуджує чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон — опитування IRI
А от чоловіки призовного віку, які залишили батьківщину, скориставшись іншим шляхом (наприклад — нелегальним), отримали в більшості своїй негативні відгуки. Найбільша доля тих, хто критикує подібні вчинки, виявилась серед жителів Луцька, де 78% ставляться до такого рішення «холодно» або ж «дуже холодно». Аналогічну оцінку зробили 77% жителів Житомира, і по 72% - Кропивницького та Полтави.

Більш спокійно до цього поставились жителі Ужгороду, де 15% місцевих респондентів мають «дуже тепле» або «тепле» ставлення до таких чоловіків, 36% - нейтральне, а 48% - «холодне» або «дуже холодне».

по Ужгороду навіть не знаю - чи це так заробіток для них, чи то багато мешканців цим скористалося :oops:

Заголовок клікбейтний, на справді в статті описується що осуджують тих хто виїхав нелегально, а в заголовку - всіх.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 23:04

  Shaman написав:
  antey1969 написав:Shaman
Осуждают невиновных?)))

не поважають такий вчинок - втекти. начебто це завжди не вважалося чимось гідним

"люба, я бачу до нас хулігани йдуть, тому вибач, але я бігаю швидше за тебе" - якось так? :D

Извините, но отвечать Вам не представляется возможным.
Я всегда уважаю мнение модераторов.
Уверен, что благодаря их работе посещаемость форума и активность форумчан будет только расти.
Возможно, для лучшего освещения ситуации ветку стоит немедленно переименовать в:
"Почему эмиграция и заробитчанство недопустимы"?
Чисто чтобы сразу расставить акценты.
antey1969
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