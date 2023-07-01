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А от чоловіки призовного віку, які залишили батьківщину, скориставшись іншим шляхом (наприклад — нелегальним), отримали в більшості своїй негативні відгуки. Найбільша доля тих, хто критикує подібні вчинки, виявилась серед жителів Луцька, де 78% ставляться до такого рішення «холодно» або ж «дуже холодно». Аналогічну оцінку зробили 77% жителів Житомира, і по 72% - Кропивницького та Полтави.
Більш спокійно до цього поставились жителі Ужгороду, де 15% місцевих респондентів мають «дуже тепле» або «тепле» ставлення до таких чоловіків, 36% - нейтральне, а 48% - «холодне» або «дуже холодне».
по Ужгороду навіть не знаю - чи це так заробіток для них, чи то багато мешканців цим скористалося
Заголовок клікбейтний, на справді в статті описується що осуджують тих хто виїхав нелегально, а в заголовку - всіх.
не поважають такий вчинок - втекти. начебто це завжди не вважалося чимось гідним
"люба, я бачу до нас хулігани йдуть, тому вибач, але я бігаю швидше за тебе" - якось так?
Извините, но отвечать Вам не представляется возможным. Я всегда уважаю мнение модераторов. Уверен, что благодаря их работе посещаемость форума и активность форумчан будет только расти. Возможно, для лучшего освещения ситуации ветку стоит немедленно переименовать в: "Почему эмиграция и заробитчанство недопустимы"? Чисто чтобы сразу расставить акценты.