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А от чоловіки призовного віку, які залишили батьківщину, скориставшись іншим шляхом (наприклад — нелегальним), отримали в більшості своїй негативні відгуки. Найбільша доля тих, хто критикує подібні вчинки, виявилась серед жителів Луцька, де 78% ставляться до такого рішення «холодно» або ж «дуже холодно». Аналогічну оцінку зробили 77% жителів Житомира, і по 72% - Кропивницького та Полтави.
Більш спокійно до цього поставились жителі Ужгороду, де 15% місцевих респондентів мають «дуже тепле» або «тепле» ставлення до таких чоловіків, 36% - нейтральне, а 48% - «холодне» або «дуже холодне».
по Ужгороду навіть не знаю - чи це так заробіток для них, чи то багато мешканців цим скористалося
Заголовок клікбейтний, на справді в статті описується що осуджують тих хто виїхав нелегально, а в заголовку - всіх.
Не знаю, что за организация Міжнародний республіканський інститут (IRI) и насколько можно доверять результатам, полученным по их заказу, но по поводу Ужгорода явная ошибка (как минимум, в статье). По диаграмме "тепле" або "дуже тепле" отношение у 2+7 = 9%, а "холодне" або "дуже холодне" у 21+44 = 65% жителей Ужгорода. Результаты не сильно отличаются от всех других городов. Откуда в статье "15% місцевих респондентів мають «дуже тепле» або «тепле» ставлення до таких чоловіків, 36% - нейтральне, а 48% - «холодне» або «дуже холодне»" совершенно не понятно. С потолка?
Shaman написав:по Ужгороду навіть не знаю - чи це так заробіток для них, чи то багато мешканців цим скористалося
А що Ужгород? Найтепліше в Одесі до сачків - воєнком там був відповідний, найбільше "теплих" і найменше відповідно "холодних". Значно негативніше низка міст у порівнянні з Ужгородом. А от по задоволеністю зарплатою, то Ужгород на 1 місці - https://biz.nv.ua/ukr/economics/zhiteli ... 35747.html А от Кропивницький найменше підтримує ухилянтів, так і найнезадоволеніший зарплатою. Хоча тут якраз напрошується зв'язок, що незадоволені зарплатнею шукають місця де вона більша.