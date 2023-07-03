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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 871872873874>
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 22:37

  Shaman написав:Від війни не втечеш. Більшість мешканців великих міст засуджує чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон — опитування IRI
А от чоловіки призовного віку, які залишили батьківщину, скориставшись іншим шляхом (наприклад — нелегальним), отримали в більшості своїй негативні відгуки. Найбільша доля тих, хто критикує подібні вчинки, виявилась серед жителів Луцька, де 78% ставляться до такого рішення «холодно» або ж «дуже холодно». Аналогічну оцінку зробили 77% жителів Житомира, і по 72% - Кропивницького та Полтави.

Більш спокійно до цього поставились жителі Ужгороду, де 15% місцевих респондентів мають «дуже тепле» або «тепле» ставлення до таких чоловіків, 36% - нейтральне, а 48% - «холодне» або «дуже холодне».

по Ужгороду навіть не знаю - чи це так заробіток для них, чи то багато мешканців цим скористалося :oops:

Заголовок клікбейтний, на справді в статті описується що осуджують тих хто виїхав нелегально, а в заголовку - всіх.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 03:24

Не знаю, что за организация Міжнародний республіканський інститут (IRI) и насколько можно доверять результатам, полученным по их заказу, но по поводу Ужгорода явная ошибка (как минимум, в статье). По диаграмме "тепле" або "дуже тепле" отношение у 2+7 = 9%, а "холодне" або "дуже холодне" у 21+44 = 65% жителей Ужгорода.
Результаты не сильно отличаются от всех других городов.
Откуда в статье "15% місцевих респондентів мають «дуже тепле» або «тепле» ставлення до таких чоловіків, 36% - нейтральне, а 48% - «холодне» або «дуже холодне»" совершенно не понятно.
С потолка?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 06:30

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:по Ужгороду навіть не знаю - чи це так заробіток для них, чи то багато мешканців цим скористалося

А що Ужгород? Найтепліше в Одесі до сачків - воєнком там був відповідний, найбільше "теплих" і найменше відповідно "холодних".
  ЛАД написав:Откуда в статье "15% місцевих респондентів мають «дуже тепле»
це якраз по Одесі.
Значно негативніше низка міст у порівнянні з Ужгородом.
А от по задоволеністю зарплатою, то Ужгород на 1 місці - https://biz.nv.ua/ukr/economics/zhiteli ... 35747.html
А от Кропивницький найменше підтримує ухилянтів, так і найнезадоволеніший зарплатою. Хоча тут якраз напрошується зв'язок, що незадоволені зарплатнею шукають місця де вона більша.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 07:09

Re: Еміграція, заробітчанство

Довольно толковая статья:
https://biz.liga.net/all/all/article/sk ... ukraintsev
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 07:33

  rjkz написав:Довольно толковая статья:
https://biz.liga.net/all/all/article/sk ... ukraintsev


У меня сезжают квартиранті, мама с двумя детьсм за границу так как одно дите подходит к призівному возрасту.
Поздравляю, все что писалось про забитіе окна в конце концов окажеться правдой.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 07:55

  Хомякоид написав:
  rjkz написав:Довольно толковая статья:
https://biz.liga.net/all/all/article/sk ... ukraintsev


У меня сезжают квартиранті, мама с двумя детьсм за границу так как одно дите подходит к призівному возрасту.
Поздравляю, все что писалось про забитіе окна в конце концов окажеться правдой.

Малому 16,5 так, что не исключаю, что в следующем году тоже придётся валить, хотя и не хочется.
Пы.Сы.можетткукие подробности можете выложить. Куда съезжают, как собираются там пристраиваться, будет ли сын там учиться или просто пойдёт работать?
Востаннє редагувалось Bolt в Пон 03 лип, 2023 08:04, всього редагувалось 1 раз.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 08:00

  Bolt написав:
  Хомякоид написав:
  rjkz написав:Довольно толковая статья:
https://biz.liga.net/all/all/article/sk ... ukraintsev


У меня сезжают квартиранті, мама с двумя детьсм за границу так как одно дите подходит к призівному возрасту.
Поздравляю, все что писалось про забитіе окна в конце концов окажеться правдой.

Малому 16,5 так, что не исключаю, что в следующем году тоже придётся валить, хотя и не хочется.


За кордоном важко. Не можна дати. $100 для гарантованого проходження водійського екзамену.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 08:17

  Hotab написав:
  Bolt написав:
  Хомякоид написав:

У меня сезжают квартиранті, мама с двумя детьсм за границу так как одно дите подходит к призівному возрасту.
Поздравляю, все что писалось про забитіе окна в конце концов окажеться правдой.

Малому 16,5 так, что не исключаю, что в следующем году тоже придётся валить, хотя и не хочется.


За кордоном важко. Не можна дати. $100 для гарантованого проходження водійського екзамену.

Я хотів і малому до 18 зробити, але там поміняли законодавство, що навчання з 18-ти років.(Раніше з 16 ти можна було, просто не мав права до досягнення 18-ти років їздити)
Пи.Си.Дружина недавно їхала в трамваї, якась дівчина з кимось розмовляла по телефону в сказала, що вже тричі не склала іспит з водіння. Тобто тепер піде знов на курси на додаткові заняття. Тобто, враховуючи, що на екзамен нам казали чекати майже місяць, то самі порахуйте скільки пішло часу😏
Я і так їжджу поруч з малою(щоб вчасно перекинути важіль МКП на нейтралку та дьорнути за ручник якщо щось). Чи Ви вважаєте, що 30 годин на курсах це достатньо?!
Пи. Си .2 Прямо у нас тут на форумі одні святоші зібрались 😉
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 08:29

  Bolt написав:
  Хомякоид написав:
  rjkz написав:Довольно толковая статья:
https://biz.liga.net/all/all/article/sk ... ukraintsev


У меня сезжают квартиранті, мама с двумя детьсм за границу так как одно дите подходит к призівному возрасту.
Поздравляю, все что писалось про забитіе окна в конце концов окажеться правдой.

Малому 16,5 так, что не исключаю, что в следующем году тоже придётся валить, хотя и не хочется.
Пы.Сы.можетткукие подробности можете выложить. Куда съезжают, как собираются там пристраиваться, будет ли сын там учиться или просто пойдёт работать?


Подробностей не знаю, едут в Голандию что для меня темній лес.

Я бі вам посоветовал в Германию в институт.
Правда вкалівать придеться непадецки, учеба, язіки.
Но на віхоже можна получить жизнь немецкого бюргера.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 08:36

На тому форумі колись лад на ведуть. Постійно пише критична помилка, при спробі відправити ПП. 😡
Bolt
 
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