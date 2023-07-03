|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 лип, 2023 08:38
Хомякоид написав: Bolt написав: Хомякоид написав:
У меня сезжают квартиранті, мама с двумя детьсм за границу так как одно дите подходит к призівному возрасту.
Поздравляю, все что писалось про забитіе окна в конце концов окажеться правдой.
Малому 16,5 так, что не исключаю, что в следующем году тоже придётся валить, хотя и не хочется.
Пы.Сы.можетткукие подробности можете выложить. Куда съезжают, как собираются там пристраиваться, будет ли сын там учиться или просто пойдёт работать?
Подробностей не знаю, едут в Голандию что для меня темній лес.
Я бі вам посоветовал в Германию в институт.
Правда вкалівать придеться непадецки, учеба, язіки.
Но на віхоже можна получить жизнь немецкого бюргера.
При наших исходных данных походу не реально. Начиная, со знания языка. Там, для поступления,насколько я знаю, нужно Дейче Шпрехе Тест.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2051
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 лип, 2023 08:45
Bolt написав: Хомякоид написав: Bolt написав:
Малому 16,5 так, что не исключаю, что в следующем году тоже придётся валить, хотя и не хочется.
Пы.Сы.можетткукие подробности можете выложить. Куда съезжают, как собираются там пристраиваться, будет ли сын там учиться или просто пойдёт работать?
Подробностей не знаю, едут в Голандию что для меня темній лес.
Я бі вам посоветовал в Германию в институт.
Правда вкалівать придеться непадецки, учеба, язіки.
Но на віхоже можна получить жизнь немецкого бюргера.
При наших исходных данных походу не реально. Начиная, со знания языка. Там, для поступления,насколько я знаю, нужно Дейче Шпрехе Тест.
дойч там потрібен не лише для вступу, але й для навчання
це ж Європа, після першого курсу студенти пачками на вихід, які не тягнуть.
навчання, в тому числі мови, -там деякий час оплачують. теоретично можна вивчити. на практиці діти 9-10 років - легко, 13 - вже так собі. знайомі з дітьми 15-17 там затик, ні в кого не вийшло вивчити на пристойному рівні - більшість збирається поступати в Українськи вузи
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 3720
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 449 раз.
- Подякували: 1049 раз.
-
- Профіль
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|