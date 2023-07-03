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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 871872873874
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 08:38

  Хомякоид написав:
  Bolt написав:
  Хомякоид написав:
У меня сезжают квартиранті, мама с двумя детьсм за границу так как одно дите подходит к призівному возрасту.
Поздравляю, все что писалось про забитіе окна в конце концов окажеться правдой.

Малому 16,5 так, что не исключаю, что в следующем году тоже придётся валить, хотя и не хочется.
Пы.Сы.можетткукие подробности можете выложить. Куда съезжают, как собираются там пристраиваться, будет ли сын там учиться или просто пойдёт работать?


Подробностей не знаю, едут в Голандию что для меня темній лес.

Я бі вам посоветовал в Германию в институт.
Правда вкалівать придеться непадецки, учеба, язіки.
Но на віхоже можна получить жизнь немецкого бюргера.

При наших исходных данных походу не реально. Начиная, со знания языка. Там, для поступления,насколько я знаю, нужно Дейче Шпрехе Тест.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 08:45

  Bolt написав:
  Хомякоид написав:
  Bolt написав:Малому 16,5 так, что не исключаю, что в следующем году тоже придётся валить, хотя и не хочется.
Пы.Сы.можетткукие подробности можете выложить. Куда съезжают, как собираются там пристраиваться, будет ли сын там учиться или просто пойдёт работать?


Подробностей не знаю, едут в Голандию что для меня темній лес.

Я бі вам посоветовал в Германию в институт.
Правда вкалівать придеться непадецки, учеба, язіки.
Но на віхоже можна получить жизнь немецкого бюргера.

При наших исходных данных походу не реально. Начиная, со знания языка. Там, для поступления,насколько я знаю, нужно Дейче Шпрехе Тест.

дойч там потрібен не лише для вступу, але й для навчання ;)
це ж Європа, після першого курсу студенти пачками на вихід, які не тягнуть.

навчання, в тому числі мови, -там деякий час оплачують. теоретично можна вивчити. на практиці діти 9-10 років - легко, 13 - вже так собі. знайомі з дітьми 15-17 там затик, ні в кого не вийшло вивчити на пристойному рівні - більшість збирається поступати в Українськи вузи
Shaman
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  #<1 ... 871872873874
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