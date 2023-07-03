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#<1 ... 871872873874 Додано: Пон 03 лип, 2023 08:38 Хомякоид написав: Bolt написав: Хомякоид написав:

У меня сезжают квартиранті, мама с двумя детьсм за границу так как одно дите подходит к призівному возрасту.

Поздравляю, все что писалось про забитіе окна в конце концов окажеться правдой. У меня сезжают квартиранті, мама с двумя детьсм за границу так как одно дите подходит к призівному возрасту.Поздравляю, все что писалось про забитіе окна в конце концов окажеться правдой.

Малому 16,5 так, что не исключаю, что в следующем году тоже придётся валить, хотя и не хочется.

Пы.Сы.можетткукие подробности можете выложить. Куда съезжают, как собираются там пристраиваться, будет ли сын там учиться или просто пойдёт работать? Малому 16,5 так, что не исключаю, что в следующем году тоже придётся валить, хотя и не хочется.Пы.Сы.можетткукие подробности можете выложить. Куда съезжают, как собираются там пристраиваться, будет ли сын там учиться или просто пойдёт работать?



Подробностей не знаю, едут в Голандию что для меня темній лес.



Я бі вам посоветовал в Германию в институт.

Правда вкалівать придеться непадецки, учеба, язіки.

Но на віхоже можна получить жизнь немецкого бюргера. Подробностей не знаю, едут в Голандию что для меня темній лес.Я бі вам посоветовал в Германию в институт.Правда вкалівать придеться непадецки, учеба, язіки.Но на віхоже можна получить жизнь немецкого бюргера.

При наших исходных данных походу не реально. Начиная, со знания языка. Там, для поступления,насколько я знаю, нужно Дейче Шпрехе Тест. При наших исходных данных походу не реально. Начиная, со знания языка. Там, для поступления,насколько я знаю, нужно Дейче Шпрехе Тест. Bolt Повідомлень: 2051 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 150 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 08:45 Bolt написав: Хомякоид написав: Bolt написав: Малому 16,5 так, что не исключаю, что в следующем году тоже придётся валить, хотя и не хочется.

Пы.Сы.можетткукие подробности можете выложить. Куда съезжают, как собираются там пристраиваться, будет ли сын там учиться или просто пойдёт работать? Малому 16,5 так, что не исключаю, что в следующем году тоже придётся валить, хотя и не хочется.Пы.Сы.можетткукие подробности можете выложить. Куда съезжают, как собираются там пристраиваться, будет ли сын там учиться или просто пойдёт работать?



Подробностей не знаю, едут в Голандию что для меня темній лес.



Я бі вам посоветовал в Германию в институт.

Правда вкалівать придеться непадецки, учеба, язіки.

Но на віхоже можна получить жизнь немецкого бюргера. Подробностей не знаю, едут в Голандию что для меня темній лес.Я бі вам посоветовал в Германию в институт.Правда вкалівать придеться непадецки, учеба, язіки.Но на віхоже можна получить жизнь немецкого бюргера.

При наших исходных данных походу не реально. Начиная, со знания языка. Там, для поступления,насколько я знаю, нужно Дейче Шпрехе Тест. При наших исходных данных походу не реально. Начиная, со знания языка. Там, для поступления,насколько я знаю, нужно Дейче Шпрехе Тест.

дойч там потрібен не лише для вступу, але й для навчання

це ж Європа, після першого курсу студенти пачками на вихід, які не тягнуть.



навчання, в тому числі мови, -там деякий час оплачують. теоретично можна вивчити. на практиці діти 9-10 років - легко, 13 - вже так собі. знайомі з дітьми 15-17 там затик, ні в кого не вийшло вивчити на пристойному рівні - більшість збирається поступати в Українськи вузи дойч там потрібен не лише для вступу, але й для навчанняце ж Європа, після першого курсу студенти пачками на вихід, які не тягнуть.навчання, в тому числі мови, -там деякий час оплачують. теоретично можна вивчити. на практиці діти 9-10 років - легко, 13 - вже так собі. знайомі з дітьми 15-17 там затик, ні в кого не вийшло вивчити на пристойному рівні - більшість збирається поступати в Українськи вузи Shaman

Повідомлень: 3720 З нами з: 29.09.19 Подякував: 449 раз. Подякували: 1049 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 871872873874 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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