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Хомякоид написав: У меня сезжают квартиранті, мама с двумя детьсм за границу так как одно дите подходит к призівному возрасту. Поздравляю, все что писалось про забитіе окна в конце концов окажеться правдой.
Малому 16,5 так, что не исключаю, что в следующем году тоже придётся валить, хотя и не хочется. Пы.Сы.можетткукие подробности можете выложить. Куда съезжают, как собираются там пристраиваться, будет ли сын там учиться или просто пойдёт работать?
Подробностей не знаю, едут в Голандию что для меня темній лес.
Я бі вам посоветовал в Германию в институт. Правда вкалівать придеться непадецки, учеба, язіки. Но на віхоже можна получить жизнь немецкого бюргера.
При наших исходных данных походу не реально. Начиная, со знания языка. Там, для поступления,насколько я знаю, нужно Дейче Шпрехе Тест.
Bolt написав:Малому 16,5 так, что не исключаю, что в следующем году тоже придётся валить, хотя и не хочется. Пы.Сы.можетткукие подробности можете выложить. Куда съезжают, как собираются там пристраиваться, будет ли сын там учиться или просто пойдёт работать?
Подробностей не знаю, едут в Голандию что для меня темній лес.
Я бі вам посоветовал в Германию в институт. Правда вкалівать придеться непадецки, учеба, язіки. Но на віхоже можна получить жизнь немецкого бюргера.
При наших исходных данных походу не реально. Начиная, со знания языка. Там, для поступления,насколько я знаю, нужно Дейче Шпрехе Тест.
дойч там потрібен не лише для вступу, але й для навчання це ж Європа, після першого курсу студенти пачками на вихід, які не тягнуть.
навчання, в тому числі мови, -там деякий час оплачують. теоретично можна вивчити. на практиці діти 9-10 років - легко, 13 - вже так собі. знайомі з дітьми 15-17 там затик, ні в кого не вийшло вивчити на пристойному рівні - більшість збирається поступати в Українськи вузи
Хомякоид написав: Подробностей не знаю, едут в Голандию что для меня темній лес.
Я бі вам посоветовал в Германию в институт. Правда вкалівать придеться непадецки, учеба, язіки. Но на віхоже можна получить жизнь немецкого бюргера.
При наших исходных данных походу не реально. Начиная, со знания языка. Там, для поступления,насколько я знаю, нужно Дейче Шпрехе Тест.
дойч там потрібен не лише для вступу, але й для навчання це ж Європа, після першого курсу студенти пачками на вихід, які не тягнуть.
навчання, в тому числі мови, -там деякий час оплачують. теоретично можна вивчити. на практиці діти 9-10 років - легко, 13 - вже так собі. знайомі з дітьми 15-17 там затик, ні в кого не вийшло вивчити на пристойному рівні - більшість збирається поступати в Українськи вузи
. Варіант заклепати двох дітей, не розглядаємо, наразі... Пи. Си. Алгоритм Ютуба підкинув в тему, але про навчання там ми можемо тільки мріяти https://youtu.be/-oYsVhJNNnI
Востаннє редагувалось Bolt в Пон 03 лип, 2023 09:06, всього редагувалось 1 раз.
Теоретично цю гілку і було створено для відповіді саме на таке питання пана Bolt. Шкода, що її завалили всіляким мотлохом.
В цьому випадку все впирається в 2 речі: а) знання мови - англійської/німецької/польської/іншої... б) гроші на навчання.
Серед варіантів: - Ще не пізно податися на візу за програмою CUAET - тиждень тому Канада дозволила українцями, хто прибув за цією програмою, НАВЧАТИСЯ в університетах Канади. Подати на канадську візу Заяву можна на протязі ще 12 днів - до 15 липня. Я в червні відвідав один з провідних універсиеттів Канади - університет Калгарі - та знайомився з умовами. НЕ ДЕШЕВО: для іноземців близько 30 000 CAD на рік. Але це провідний університет Канади, гадаю можна пошукати щось дешевше. Але є стипендії до 10 000 CAD. Документи можна подавати до 15 серпня. Докладно можна ознайомитися тут: https://www.ucalgary.ca/live-uc-ucalgar ... ewbook.pdf - ще не пізно почати вивчати польську мову - за рік вивчають та вчаться на польській мові в Польщі. Я вже писав, який шлях пройшов син приятелів - зараз в процесі вступу в університет Вроцлава або Варшави (ще не вибрали). - навчаням в згаданих вище Нідерландах займався успішно наш форумчанин - там були цікаві цифри: за 4 роки навчання можна вкластися в 120 000 євро - ціна проданого вчасно бабушатника біля метро "Лісова". Правда останній його допис був трохи сумний - щось там в Нідерландах якось наче не дуже добре вчитися. Подробиць він не оприлюднював. - на жаль, мій допис про навчання в університетах США завалили лайном добродії - але теж ще не пізно здавати в он-лайн режимі екзамени та поїхати на навчання в США. Ціни там вище, ніж в Канаді, але наші люди хитрять та роблять так: вступають на навчання в регіональні університети - там плата за навчання значно нижча - через 2 роки переводяться в пристойні університети (впливає на подальше працевлаштування). Там теж є стипендії для українців - до 20 000$ на весь період навчання. Є 6 університетів США, де навчання безкоштовне при певних умовах, але вже пізно (там підготовча робота ведеться 18-24 місяця) і на сьогодні я не впевнений що та програма ще працює. Але дві дитини моїх приятелів вже закінчили, одна зараз живе та працює в Лос-Анджелесі, долю іншої не знаю. - не тримаю "руку на пульсі" - але якось писав: в Туреччині діє (або діяла - не інтересувався) Програма прийому іноземців на навчання - брали по 100 000 студентів на рік на дуже солодких умовах: відбіркова комісія працювала в тому числі в Києві. В разі прийому (щорічно до 1 березня) забезпечують навчання на Підготовчому факультеті (1 рік вивчення турецької та англійської мов), безкоштовне проживання в гуртожитку, безкоштовне навчання на протязі всіх років навчання, оплата проїзду раз на рік додому і назад. Первинна подача документів - в он-лайн режимі, серед самих важких/провокаційних питань: МОТИВАЦІЯ. Дозволено вибрати тільки бажаний напрям навчання, конкретний університет призначають без права вибору. Є дуже потужні університети, які Україні з її 1200 нікому не потрібних університетів - по 30 на одне місто (можете бити мене ногами) не насняться ніколи: в Akdeniz University навчається більше за 74 000 (сімдесят чотири тисячі, Карп!) студентів: факультети від Міжнародних відносин до Морського.
akurt написав:Теоретично цю гілку і було створено для відповіді саме на таке питання пана Bolt. Шкода, що її завалили всіляким мотлохом.
В цьому випадку все впирається в 2 речі: а) знання мови - англійської/німецької/польської/іншої... б) гроші на навчання.
Серед варіантів: - Ще не пізно податися на візу за програмою CUAET - тиждень тому Канада дозволила українцями, хто прибув за цією програмою, НАВЧАТИСЯ в університетах Канади. Подати на канадську візу Заяву можна на протязі ще 12 днів - до 15 липня. Я в червні відвідав один з провідних універсиеттів Канади - університет Калгарі - та знайомився з умовами. НЕ ДЕШЕВО: для іноземців близько 30 000 CAD на рік. Але це провідний університет Канади, гадаю можна пошукати щось дешевше. Але є стипендії до 10 000 CAD. Документи можна подавати до 15 серпня. Докладно можна ознайомитися тут: https://www.ucalgary.ca/live-uc-ucalgar ... ewbook.pdf - ще не пізно почати вивчати польську мову - за рік вивчають та вчаться на польській мові в Польщі. Я вже писав, який шлях пройшов син приятелів - зараз в процесі вступу в університет Вроцлава або Варшави (ще не вибрали). - напвчаням в згаданих вище Нідерландах займався успішно наш форумчанин - там були цікаві цифри: за 4 роки навчання можна вкластися в 120 000 євро - ціна проданого вчасно бабушатника біля метро "Лісова". Правда останній його допис був трохи сумний - щось там в Нідерландах якось наче не дуже добре вчитися. Подробиць він не оприлюднював. - на жаль, мій допис про навчання в університетах США завалили лайном добродії - але теж ще не пізно здавати в он-лайн режимі екзамени та поїхати на навчання в США. Ціни там вище, ніж в Канаді, але наші люди хитрять та роблять так: вступають на навчання в регіональні університети - там плата за навчання значно нижча - через 2 роки переводяться в пристойні університети (впливає на подальше працевлаштування). Там теж є стипендії для українців - до 20 000$ на весь період навчання. Є 6 університетів США, де навчання безкоштовне при певних умовах, але вже пізно (там підготовча робота ведеться 18-24 місяця) і на сьогодні я не впевнений що та програма ще працює. Але дві дитини моїх приятелів вже закінчили, одна зараз живе та працює в Лос-Анджелесі, долю іншої не знаю. - не тримаю "руку на пульсі" - але якось писав: в Туреччині діє (або діяла - не інтересувався) Програма прийому іноземців на навчання - брали по 100 000 студентів на рік на дуже солодких умовах: відбіркова комісія працювала в тому числі в Києві. В разі прийому (щорічно до 1 березня) забезпечують навчання на Підготовчому факультеті (1 рік вивчення турецької та англійської мов), безкоштовне проживання в гуртожитку, безкоштовне навчання на протязі всіх років навчання, оплата проїзду раз на рік додому і назад. Первинна подача документів - в он-лайн режимі, серед самих важких/провокаційних питань: МОТИВАЦІЯ. Дозволено вибрати тільки бажаний напрям навчання, конкретний університет призначають без права вибору. Є дуже потужні університети, які Україні з її 1200 нікому не потрібних університетів - по 30 на одне місто (можете бити мене ногами) не насняться ніколи: в Akdeniz University навчається більше за 74 000 (сімдесят чотири тисячі, Карп!) студентів: факультети від Міжнародних відносин до Морського.
Мова+мова+мова+гроші+гроші+гроші...
На рахунок гроші, то правда. Коли, я запитав у сусіда, в якого донька спочатку вчилась в музичній школі у Вроцлаві, а тепер в консерваторії, що головне для навчання, там хороший атестат, ЗНО він відповів, що насправді головне це гроші. Зараз на старшу доньку йде 34 кг в рік за універ-німецька філологія(друга англійська), тре ще гаскирдуватм, щоб після 4-го курсу в Німеччину в магістратуру влаштувати. Бо про ЛНУ чув, що магістратура в них то дно. Тож з малим, якись львівський полутех платний я потягу, закордон мабуть ні😟 Просто, якщо тут не получиться, то сидіти ховатися від воєнкома теж не варіант. То тоді по любому хочаб до Польщі, а там дасця чути.
У меня сезжают квартиранті, мама с двумя детьсм за границу так как одно дите подходит к призівному возрасту. Поздравляю, все что писалось про забитіе окна в конце концов окажеться правдой.
Малому 16,5 так, что не исключаю, что в следующем году тоже придётся валить, хотя и не хочется. Пы.Сы.можетткукие подробности можете выложить. Куда съезжают, как собираются там пристраиваться, будет ли сын там учиться или просто пойдёт работать?
Bolt написав:На рахунок гроші, то правда. Коли, я запитав у сусіда, в якого донька спочатку вчилась в музичній школі у Вроцлаві, а тепер в консерваторії, що головне для навчання, там хороший атестат, ЗНО він відповів, що насправді головне це гроші. Зараз на старшу доньку йде 34 кг в рік за універ-німецька філологія(друга англійська), тре ще гаскирдуватм, щоб після 4-го курсу в Німеччину в магістратуру влаштувати. Бо про ЛНУ чув, що магістратура в них то дно.
Тиждень тому у Варшаві захистила дисертацію на Доктора філософії донька приятеля. Подробиць не питав. Але люди і так роблять.
Bolt написав:Малому 16,5 так, что не исключаю, что в следующем году тоже придётся валить, хотя и не хочется.
За кордоном важко. Не можна дати. $100 для гарантованого проходження водійського екзамену.
Я хотів і малому до 18 зробити, але там поміняли законодавство, що навчання з 18-ти років.(Раніше з 16 ти можна було, просто не мав права до досягнення 18-ти років їздити) Пи.Си.Дружина недавно їхала в трамваї, якась дівчина з кимось розмовляла по телефону в сказала, що вже тричі не склала іспит з водіння. Тобто тепер піде знов на курси на додаткові заняття. Тобто, враховуючи, що на екзамен нам казали чекати майже місяць, то самі порахуйте скільки пішло часу Я і так їжджу поруч з малою(щоб вчасно перекинути важіль МКП на нейтралку та дьорнути за ручник якщо щось). Чи Ви вважаєте, що 30 годин на курсах це достатньо?! Пи. Си .2 Прямо у нас тут на форумі одні святоші зібрались
Нормальні автошколи після третьої спроби просто заново подають документи через місяць (мінімальний термін курсу), за невелику доплату, це єдиний момент, що треба місяць чекати. На сам екзамен чекати не треба, талончик можна взяти хоч день в день (правда, не факт що вони будуть, краще за тиждень), кожна перездача можлива через тиждень. І здавати можна в будь якому СЦ в Україні
Hotab написав: За кордоном важко. Не можна дати. $100 для гарантованого проходження водійського екзамену.
Я хотів і малому до 18 зробити, але там поміняли законодавство, що навчання з 18-ти років.(Раніше з 16 ти можна було, просто не мав права до досягнення 18-ти років їздити) Пи.Си.Дружина недавно їхала в трамваї, якась дівчина з кимось розмовляла по телефону в сказала, що вже тричі не склала іспит з водіння. Тобто тепер піде знов на курси на додаткові заняття. Тобто, враховуючи, що на екзамен нам казали чекати майже місяць, то самі порахуйте скільки пішло часу Я і так їжджу поруч з малою(щоб вчасно перекинути важіль МКП на нейтралку та дьорнути за ручник якщо щось). Чи Ви вважаєте, що 30 годин на курсах це достатньо?! Пи. Си .2 Прямо у нас тут на форумі одні святоші зібрались
Нормальні автошколи після третьої спроби просто заново подають документи через місяць (мінімальний термін курсу), за невелику доплату, це єдиний момент, що треба місяць чекати. На сам екзамен чекати не треба, талончик можна взяти хоч день в день (правда, не факт що вони будуть, краще за тиждень), кожна перездача можлива через тиждень. І здавати можна в будь якому СЦ в Україні
То в теорії, а на практиці СЦ має тільки один автомобіль для складання іспитів, на який тре чекати до місяця. Або йти в школу домовлятися, щоб взяти їхню машину. Я спочатку подзвонив, там почали голову морочити.Короче шкода часу. Та і то мала хочаб правила сама склала з другого разу, а я 25років тому після, як не склав правила, заніс 5 пляшок Десни, і через декілька днів вже мав права😎 Нічого, наїздив вже >400 тис км, практично без пригод.