Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 872873874875> Додано: Пон 03 лип, 2023 09:06 Shaman написав: Bolt написав: Хомякоид написав:

Подробностей не знаю, едут в Голандию что для меня темній лес.



Я бі вам посоветовал в Германию в институт.

Правда вкалівать придеться непадецки, учеба, язіки.

Но на віхоже можна получить жизнь немецкого бюргера. Подробностей не знаю, едут в Голандию что для меня темній лес.Я бі вам посоветовал в Германию в институт.Правда вкалівать придеться непадецки, учеба, язіки.Но на віхоже можна получить жизнь немецкого бюргера.

При наших исходных данных походу не реально. Начиная, со знания языка. Там, для поступления,насколько я знаю, нужно Дейче Шпрехе Тест. При наших исходных данных походу не реально. Начиная, со знания языка. Там, для поступления,насколько я знаю, нужно Дейче Шпрехе Тест.

дойч там потрібен не лише для вступу, але й для навчання

це ж Європа, після першого курсу студенти пачками на вихід, які не тягнуть.



навчання, в тому числі мови, -там деякий час оплачують. теоретично можна вивчити. на практиці діти 9-10 років - легко, 13 - вже так собі. знайомі з дітьми 15-17 там затик, ні в кого не вийшло вивчити на пристойному рівні - більшість збирається поступати в Українськи вузи дойч там потрібен не лише для вступу, але й для навчанняце ж Європа, після першого курсу студенти пачками на вихід, які не тягнуть.навчання, в тому числі мови, -там деякий час оплачують. теоретично можна вивчити. на практиці діти 9-10 років - легко, 13 - вже так собі. знайомі з дітьми 15-17 там затик, ні в кого не вийшло вивчити на пристойному рівні - більшість збирається поступати в Українськи вузи

. Варіант заклепати двох дітей, не розглядаємо, наразі...

Пи. Си. Алгоритм Ютуба підкинув в тему, але про навчання там ми можемо тільки мріяти

https://youtu.be/-oYsVhJNNnI . Варіант заклепати двох дітей, не розглядаємо, наразі...Пи. Си. Алгоритм Ютуба підкинув в тему, але про навчання там ми можемо тільки мріяти Востаннє редагувалось Bolt в Пон 03 лип, 2023 09:06, всього редагувалось 1 раз. Bolt Повідомлень: 2053 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 151 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 09:06 Bolt.

Шкода, що її завалили всіляким мотлохом.



В цьому випадку все впирається в 2 речі:

а) знання мови - англійської/німецької/польської/іншої...

б) гроші на навчання.



Серед варіантів:

- Ще не пізно податися на візу за програмою CUAET - тиждень тому Канада дозволила українцями, хто прибув за цією програмою, НАВЧАТИСЯ в університетах Канади.

Подати на канадську візу Заяву можна на протязі ще 12 днів - до 15 липня.

Я в червні відвідав один з провідних універсиеттів Канади - університет Калгарі - та знайомився з умовами.

НЕ ДЕШЕВО: для іноземців близько 30 000 CAD на рік. Але це провідний університет Канади, гадаю можна пошукати щось дешевше.

Але є стипендії до 10 000 CAD.

Документи можна подавати до 15 серпня.

Докладно можна ознайомитися тут:

https://www.ucalgary.ca/live-uc-ucalgar ... ewbook.pdf

- ще не пізно почати вивчати польську мову - за рік вивчають та вчаться на польській мові в Польщі.

Я вже писав, який шлях пройшов син приятелів - зараз в процесі вступу в університет Вроцлава або Варшави (ще не вибрали).

- навчаням в згаданих вище Нідерландах займався успішно наш форумчанин - там були цікаві цифри: за 4 роки навчання можна вкластися в 120 000 євро - ціна проданого вчасно бабушатника біля метро "Лісова". Правда останній його допис був трохи сумний - щось там в Нідерландах якось наче не дуже добре вчитися. Подробиць він не оприлюднював.

- на жаль, мій допис про навчання в університетах США завалили лайном добродії - але теж ще не пізно здавати в он-лайн режимі екзамени та поїхати на навчання в США.

Ціни там вище, ніж в Канаді, але наші люди хитрять та роблять так: вступають на навчання в регіональні університети - там плата за навчання значно нижча - через 2 роки переводяться в пристойні університети (впливає на подальше працевлаштування).

Там теж є стипендії для українців - до 20 000$ на весь період навчання.

Є 6 університетів США, де навчання безкоштовне при певних умовах, але вже пізно (там підготовча робота ведеться 18-24 місяця) і на сьогодні я не впевнений що та програма ще працює. Але дві дитини моїх приятелів вже закінчили, одна зараз живе та працює в Лос-Анджелесі, долю іншої не знаю.

- не тримаю "руку на пульсі" - але якось писав: в Туреччині діє (або діяла - не інтересувався) Програма прийому іноземців на навчання - брали по 100 000 студентів на рік на дуже солодких умовах: відбіркова комісія працювала в тому числі в Києві. В разі прийому (щорічно до 1 березня) забезпечують навчання на Підготовчому факультеті (1 рік вивчення турецької та англійської мов), безкоштовне проживання в гуртожитку, безкоштовне навчання на протязі всіх років навчання, оплата проїзду раз на рік додому і назад. Первинна подача документів - в он-лайн режимі, серед самих важких/провокаційних питань: МОТИВАЦІЯ. Дозволено вибрати тільки бажаний напрям навчання, конкретний університет призначають без права вибору. Є дуже потужні університети, які Україні з її 1200 нікому не потрібних університетів - по 30 на одне місто (можете бити мене ногами) не насняться ніколи: в Akdeniz University навчається більше за 74 000 (сімдесят чотири тисячі, Карп!) студентів: факультети від Міжнародних відносин до Морського.



Мова+мова+мова+гроші+гроші+гроші... Теоретично цю гілку і було створено для відповіді саме на таке питання панаШкода, що її завалили всіляким мотлохом.В цьому випадку все впирається в 2 речі:а) знання мови - англійської/німецької/польської/іншої...б) гроші на навчання.Серед варіантів:- Ще не пізно податися на візу за програмою CUAET - тиждень тому Канада дозволила українцями, хто прибув за цією програмою, НАВЧАТИСЯ в університетах Канади.Подати на канадську візу Заяву можна на протязі ще 12 днів - до 15 липня.Я в червні відвідав один з провідних універсиеттів Канади - університет Калгарі - та знайомився з умовами.НЕ ДЕШЕВО: для іноземців близько 30 000 CAD на рік. Але це провідний університет Канади, гадаю можна пошукати щось дешевше.Але є стипендії до 10 000 CAD.Документи можна подавати до 15 серпня.Докладно можна ознайомитися тут:- ще не пізно почати вивчати польську мову - за рік вивчають та вчаться на польській мові в Польщі.Я вже писав, який шлях пройшов син приятелів - зараз в процесі вступу в університет Вроцлава або Варшави (ще не вибрали).- навчаням в згаданих вище Нідерландах займався успішно наш форумчанин - там були цікаві цифри: за 4 роки навчання можна вкластися в 120 000 євро - ціна проданого вчасно бабушатника біля метро "Лісова". Правда останній його допис був трохи сумний - щось там в Нідерландах якось наче не дуже добре вчитися. Подробиць він не оприлюднював.- на жаль, мій допис про навчання в університетах США завалили лайном добродії - але теж ще не пізно здавати в он-лайн режимі екзамени та поїхати на навчання в США.Ціни там вище, ніж в Канаді, але наші люди хитрять та роблять так: вступають на навчання в регіональні університети - там плата за навчання значно нижча - через 2 роки переводяться в пристойні університети (впливає на подальше працевлаштування).Там теж є стипендії для українців - до 20 000$ на весь період навчання.Є 6 університетів США, де навчання безкоштовне при певних умовах, але вже пізно (там підготовча робота ведеться 18-24 місяця) і на сьогодні я не впевнений що та програма ще працює. Але дві дитини моїх приятелів вже закінчили, одна зараз живе та працює в Лос-Анджелесі, долю іншої не знаю.- не тримаю "руку на пульсі" - але якось писав: в Туреччині діє (або діяла - не інтересувався) Програма прийому іноземців на навчання - брали по 100 000 студентів на рік на дуже солодких умовах: відбіркова комісія працювала в тому числі в Києві. В разі прийому (щорічно до 1 березня) забезпечують навчання на Підготовчому факультеті (1 рік вивчення турецької та англійської мов), безкоштовне проживання в гуртожитку, безкоштовне навчання на протязі всіх років навчання, оплата проїзду раз на рік додому і назад. Первинна подача документів - в он-лайн режимі, серед самих важких/провокаційних питань: МОТИВАЦІЯ. Дозволено вибрати тільки бажаний напрям навчання, конкретний університет призначають без права вибору. Є дуже потужні університети, які Україні з її 1200 нікому не потрібних університетів - по 30 на одне місто (можете бити мене ногами) не насняться ніколи: в Akdeniz University навчається більше за 74 000 (сімдесят чотири тисячі, Карп!) студентів: факультети від Міжнародних відносин до Морського. akurt

Повідомлень: 7881 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3153 раз. Подякували: 1066 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 09:17 akurt написав: Теоретично цю гілку і було створено для відповіді саме на таке питання пана Bolt.

Шкода, що її завалили всіляким мотлохом.



В цьому випадку все впирається в 2 речі:

а) знання мови - англійської/німецької/польської/іншої...

б) гроші на навчання.



Серед варіантів:

- Ще не пізно податися на візу за програмою CUAET - тиждень тому Канада дозволила українцями, хто прибув за цією програмою, НАВЧАТИСЯ в університетах Канади.

Подати на канадську візу Заяву можна на протязі ще 12 днів - до 15 липня.

Я в червні відвідав один з провідних універсиеттів Канади - університет Калгарі - та знайомився з умовами.

НЕ ДЕШЕВО: для іноземців близько 30 000 CAD на рік. Але це провідний університет Канади, гадаю можна пошукати щось дешевше.

Але є стипендії до 10 000 CAD.

Документи можна подавати до 15 серпня.

Докладно можна ознайомитися тут:

https://www.ucalgary.ca/live-uc-ucalgar ... ewbook.pdf

- ще не пізно почати вивчати польську мову - за рік вивчають та вчаться на польській мові в Польщі.

Я вже писав, який шлях пройшов син приятелів - зараз в процесі вступу в університет Вроцлава або Варшави (ще не вибрали).

- напвчаням в згаданих вище Нідерландах займався успішно наш форумчанин - там були цікаві цифри: за 4 роки навчання можна вкластися в 120 000 євро - ціна проданого вчасно бабушатника біля метро "Лісова". Правда останній його допис був трохи сумний - щось там в Нідерландах якось наче не дуже добре вчитися. Подробиць він не оприлюднював.

- на жаль, мій допис про навчання в університетах США завалили лайном добродії - але теж ще не пізно здавати в он-лайн режимі екзамени та поїхати на навчання в США.

Ціни там вище, ніж в Канаді, але наші люди хитрять та роблять так: вступають на навчання в регіональні університети - там плата за навчання значно нижча - через 2 роки переводяться в пристойні університети (впливає на подальше працевлаштування).

Там теж є стипендії для українців - до 20 000$ на весь період навчання.

Є 6 університетів США, де навчання безкоштовне при певних умовах, але вже пізно (там підготовча робота ведеться 18-24 місяця) і на сьогодні я не впевнений що та програма ще працює. Але дві дитини моїх приятелів вже закінчили, одна зараз живе та працює в Лос-Анджелесі, долю іншої не знаю.

- не тримаю "руку на пульсі" - але якось писав: в Туреччині діє (або діяла - не інтересувався) Програма прийому іноземців на навчання - брали по 100 000 студентів на рік на дуже солодких умовах: відбіркова комісія працювала в тому числі в Києві. В разі прийому (щорічно до 1 березня) забезпечують навчання на Підготовчому факультеті (1 рік вивчення турецької та англійської мов), безкоштовне проживання в гуртожитку, безкоштовне навчання на протязі всіх років навчання, оплата проїзду раз на рік додому і назад. Первинна подача документів - в он-лайн режимі, серед самих важких/провокаційних питань: МОТИВАЦІЯ. Дозволено вибрати тільки бажаний напрям навчання, конкретний університет призначають без права вибору. Є дуже потужні університети, які Україні з її 1200 нікому не потрібних університетів - по 30 на одне місто (можете бити мене ногами) не насняться ніколи: в Akdeniz University навчається більше за 74 000 (сімдесят чотири тисячі, Карп!) студентів: факультети від Міжнародних відносин до Морського.



Мова+мова+мова+гроші+гроші+гроші... Теоретично цю гілку і було створено для відповіді саме на таке питання панаШкода, що її завалили всіляким мотлохом.В цьому випадку все впирається в 2 речі:а) знання мови - англійської/німецької/польської/іншої...б) гроші на навчання.Серед варіантів:- Ще не пізно податися на візу за програмою CUAET - тиждень тому Канада дозволила українцями, хто прибув за цією програмою, НАВЧАТИСЯ в університетах Канади.Подати на канадську візу Заяву можна на протязі ще 12 днів - до 15 липня.Я в червні відвідав один з провідних універсиеттів Канади - університет Калгарі - та знайомився з умовами.НЕ ДЕШЕВО: для іноземців близько 30 000 CAD на рік. Але це провідний університет Канади, гадаю можна пошукати щось дешевше.Але є стипендії до 10 000 CAD.Документи можна подавати до 15 серпня.Докладно можна ознайомитися тут:- ще не пізно почати вивчати польську мову - за рік вивчають та вчаться на польській мові в Польщі.Я вже писав, який шлях пройшов син приятелів - зараз в процесі вступу в університет Вроцлава або Варшави (ще не вибрали).- напвчаням в згаданих вище Нідерландах займався успішно наш форумчанин - там були цікаві цифри: за 4 роки навчання можна вкластися в 120 000 євро - ціна проданого вчасно бабушатника біля метро "Лісова". Правда останній його допис був трохи сумний - щось там в Нідерландах якось наче не дуже добре вчитися. Подробиць він не оприлюднював.- на жаль, мій допис про навчання в університетах США завалили лайном добродії - але теж ще не пізно здавати в он-лайн режимі екзамени та поїхати на навчання в США.Ціни там вище, ніж в Канаді, але наші люди хитрять та роблять так: вступають на навчання в регіональні університети - там плата за навчання значно нижча - через 2 роки переводяться в пристойні університети (впливає на подальше працевлаштування).Там теж є стипендії для українців - до 20 000$ на весь період навчання.Є 6 університетів США, де навчання безкоштовне при певних умовах, але вже пізно (там підготовча робота ведеться 18-24 місяця) і на сьогодні я не впевнений що та програма ще працює. Але дві дитини моїх приятелів вже закінчили, одна зараз живе та працює в Лос-Анджелесі, долю іншої не знаю.- не тримаю "руку на пульсі" - але якось писав: в Туреччині діє (або діяла - не інтересувався) Програма прийому іноземців на навчання - брали по 100 000 студентів на рік на дуже солодких умовах: відбіркова комісія працювала в тому числі в Києві. В разі прийому (щорічно до 1 березня) забезпечують навчання на Підготовчому факультеті (1 рік вивчення турецької та англійської мов), безкоштовне проживання в гуртожитку, безкоштовне навчання на протязі всіх років навчання, оплата проїзду раз на рік додому і назад. Первинна подача документів - в он-лайн режимі, серед самих важких/провокаційних питань: МОТИВАЦІЯ. Дозволено вибрати тільки бажаний напрям навчання, конкретний університет призначають без права вибору. Є дуже потужні університети, які Україні з її 1200 нікому не потрібних університетів - по 30 на одне місто (можете бити мене ногами) не насняться ніколи: в Akdeniz University навчається більше за 74 000 (сімдесят чотири тисячі, Карп!) студентів: факультети від Міжнародних відносин до Морського.

На рахунок гроші, то правда. Коли, я запитав у сусіда, в якого донька спочатку вчилась в музичній школі у Вроцлаві, а тепер в консерваторії, що головне для навчання, там хороший атестат, ЗНО він відповів, що насправді головне це гроші.

Зараз на старшу доньку йде 34 кг в рік за універ-німецька філологія(друга англійська), тре ще гаскирдуватм, щоб після 4-го курсу в Німеччину в магістратуру влаштувати. Бо про ЛНУ чув, що магістратура в них то дно.

Тож з малим, якись львівський полутех платний я потягу, закордон мабуть ні😟

Просто, якщо тут не получиться, то сидіти ховатися від воєнкома теж не варіант. То тоді по любому хочаб до Польщі, а там дасця чути. На рахунок гроші, то правда. Коли, я запитав у сусіда, в якого донька спочатку вчилась в музичній школі у Вроцлаві, а тепер в консерваторії, що головне для навчання, там хороший атестат, ЗНО він відповів, що насправді головне це гроші.Зараз на старшу доньку йде 34 кг в рік за універ-німецька філологія(друга англійська), тре ще гаскирдуватм, щоб після 4-го курсу в Німеччину в магістратуру влаштувати. Бо про ЛНУ чув, що магістратура в них то дно.Тож з малим, якись львівський полутех платний я потягу, закордон мабуть ні😟Просто, якщо тут не получиться, то сидіти ховатися від воєнкома теж не варіант. То тоді по любому хочаб до Польщі, а там дасця чути. Bolt Повідомлень: 2053 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 151 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 09:27 Bolt написав: Хомякоид написав: rjkz написав: Довольно толковая статья:

https://biz.liga.net/all/all/article/sk ... ukraintsev Довольно толковая статья:



У меня сезжают квартиранті, мама с двумя детьсм за границу так как одно дите подходит к призівному возрасту.

Поздравляю, все что писалось про забитіе окна в конце концов окажеться правдой. У меня сезжают квартиранті, мама с двумя детьсм за границу так как одно дите подходит к призівному возрасту.Поздравляю, все что писалось про забитіе окна в конце концов окажеться правдой.

Малому 16,5 так, что не исключаю, что в следующем году тоже придётся валить, хотя и не хочется.

Пы.Сы.можетткукие подробности можете выложить. Куда съезжают, как собираются там пристраиваться, будет ли сын там учиться или просто пойдёт работать? Малому 16,5 так, что не исключаю, что в следующем году тоже придётся валить, хотя и не хочется.Пы.Сы.можетткукие подробности можете выложить. Куда съезжают, как собираются там пристраиваться, будет ли сын там учиться или просто пойдёт работать?

А що там з опікунством"

Відпочинок в Албанії все? А що там з опікунством"Відпочинок в Албанії все? flyman

Повідомлень: 31736 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1507 раз. Подякували: 2659 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 09:30 Bolt написав: На рахунок гроші, то правда. Коли, я запитав у сусіда, в якого донька спочатку вчилась в музичній школі у Вроцлаві, а тепер в консерваторії, що головне для навчання, там хороший атестат, ЗНО він відповів, що насправді головне це гроші.

Зараз на старшу доньку йде 34 кг в рік за універ-німецька філологія(друга англійська), тре ще гаскирдуватм, щоб після 4-го курсу в Німеччину в магістратуру влаштувати. Бо про ЛНУ чув, що магістратура в них то дно.

На рахунок гроші, то правда. Коли, я запитав у сусіда, в якого донька спочатку вчилась в музичній школі у Вроцлаві, а тепер в консерваторії, що головне для навчання, там хороший атестат, ЗНО він відповів, що насправді головне це гроші.Зараз на старшу доньку йде 34 кг в рік за універ-німецька філологія(друга англійська), тре ще гаскирдуватм, щоб після 4-го курсу в Німеччину в магістратуру влаштувати. Бо про ЛНУ чув, що магістратура в них то дно.

Тиждень тому у Варшаві захистила дисертацію на Доктора філософії донька приятеля.

Подробиць не питав. Але люди і так роблять. Тиждень тому у Варшаві захистила дисертацію на Доктора філософії донька приятеля.Подробиць не питав. Але люди і так роблять. akurt

Повідомлень: 7881 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3153 раз. Подякували: 1066 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 09:39 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Hotab написав: Bolt написав: Малому 16,5 так, что не исключаю, что в следующем году тоже придётся валить, хотя и не хочется. Малому 16,5 так, что не исключаю, что в следующем году тоже придётся валить, хотя и не хочется.



За кордоном важко. Не можна дати. $100 для гарантованого проходження водійського екзамену. За кордоном важко. Не можна дати. $100 для гарантованого проходження водійського екзамену.

Я хотів і малому до 18 зробити, але там поміняли законодавство, що навчання з 18-ти років.(Раніше з 16 ти можна було, просто не мав права до досягнення 18-ти років їздити)

Пи.Си.Дружина недавно їхала в трамваї, якась дівчина з кимось розмовляла по телефону в сказала, що вже тричі не склала іспит з водіння. Тобто тепер піде знов на курси на додаткові заняття. Тобто, враховуючи, що на екзамен нам казали чекати майже місяць, то самі порахуйте скільки пішло часу

Я і так їжджу поруч з малою(щоб вчасно перекинути важіль МКП на нейтралку та дьорнути за ручник якщо щось). Чи Ви вважаєте, що 30 годин на курсах це достатньо?!

Пи. Си .2 Прямо у нас тут на форумі одні святоші зібрались Я хотів і малому до 18 зробити, але там поміняли законодавство, що навчання з 18-ти років.(Раніше з 16 ти можна було, просто не мав права до досягнення 18-ти років їздити)Пи.Си.Дружина недавно їхала в трамваї, якась дівчина з кимось розмовляла по телефону в сказала, що вже тричі не склала іспит з водіння. Тобто тепер піде знов на курси на додаткові заняття. Тобто, враховуючи, що на екзамен нам казали чекати майже місяць, то самі порахуйте скільки пішло часуЯ і так їжджу поруч з малою(щоб вчасно перекинути важіль МКП на нейтралку та дьорнути за ручник якщо щось). Чи Ви вважаєте, що 30 годин на курсах це достатньо?!Пи. Си .2 Прямо у нас тут на форумі одні святоші зібрались

Нормальні автошколи після третьої спроби просто заново подають документи через місяць (мінімальний термін курсу), за невелику доплату, це єдиний момент, що треба місяць чекати. На сам екзамен чекати не треба, талончик можна взяти хоч день в день (правда, не факт що вони будуть, краще за тиждень), кожна перездача можлива через тиждень. І здавати можна в будь якому СЦ в Україні Нормальні автошколи після третьої спроби просто заново подають документи через місяць (мінімальний термін курсу), за невелику доплату, це єдиний момент, що треба місяць чекати. На сам екзамен чекати не треба, талончик можна взяти хоч день в день (правда, не факт що вони будуть, краще за тиждень), кожна перездача можлива через тиждень. І здавати можна в будь якому СЦ в Україні Faceless

Модератор Повідомлень: 33263 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7756 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 09:57 Faceless написав: Bolt написав: Hotab написав:

За кордоном важко. Не можна дати. $100 для гарантованого проходження водійського екзамену. За кордоном важко. Не можна дати. $100 для гарантованого проходження водійського екзамену.

Я хотів і малому до 18 зробити, але там поміняли законодавство, що навчання з 18-ти років.(Раніше з 16 ти можна було, просто не мав права до досягнення 18-ти років їздити)

Пи.Си.Дружина недавно їхала в трамваї, якась дівчина з кимось розмовляла по телефону в сказала, що вже тричі не склала іспит з водіння. Тобто тепер піде знов на курси на додаткові заняття. Тобто, враховуючи, що на екзамен нам казали чекати майже місяць, то самі порахуйте скільки пішло часу

Я і так їжджу поруч з малою(щоб вчасно перекинути важіль МКП на нейтралку та дьорнути за ручник якщо щось). Чи Ви вважаєте, що 30 годин на курсах це достатньо?!

Пи. Си .2 Прямо у нас тут на форумі одні святоші зібрались Я хотів і малому до 18 зробити, але там поміняли законодавство, що навчання з 18-ти років.(Раніше з 16 ти можна було, просто не мав права до досягнення 18-ти років їздити)Пи.Си.Дружина недавно їхала в трамваї, якась дівчина з кимось розмовляла по телефону в сказала, що вже тричі не склала іспит з водіння. Тобто тепер піде знов на курси на додаткові заняття. Тобто, враховуючи, що на екзамен нам казали чекати майже місяць, то самі порахуйте скільки пішло часуЯ і так їжджу поруч з малою(щоб вчасно перекинути важіль МКП на нейтралку та дьорнути за ручник якщо щось). Чи Ви вважаєте, що 30 годин на курсах це достатньо?!Пи. Си .2 Прямо у нас тут на форумі одні святоші зібрались

Нормальні автошколи після третьої спроби просто заново подають документи через місяць (мінімальний термін курсу), за невелику доплату, це єдиний момент, що треба місяць чекати. На сам екзамен чекати не треба, талончик можна взяти хоч день в день (правда, не факт що вони будуть, краще за тиждень), кожна перездача можлива через тиждень. І здавати можна в будь якому СЦ в Україні Нормальні автошколи після третьої спроби просто заново подають документи через місяць (мінімальний термін курсу), за невелику доплату, це єдиний момент, що треба місяць чекати. На сам екзамен чекати не треба, талончик можна взяти хоч день в день (правда, не факт що вони будуть, краще за тиждень), кожна перездача можлива через тиждень. І здавати можна в будь якому СЦ в Україні

То в теорії, а на практиці СЦ має тільки один автомобіль для складання іспитів, на який тре чекати до місяця. Або йти в школу домовлятися, щоб взяти їхню машину. Я спочатку подзвонив, там почали голову морочити.Короче шкода часу.

Та і то мала хочаб правила сама склала з другого разу, а я 25років тому після, як не склав правила, заніс 5 пляшок Десни, і через декілька днів вже мав права😎

Нічого, наїздив вже >400 тис км, практично без пригод. То в теорії, а на практиці СЦ має тільки один автомобіль для складання іспитів, на який тре чекати до місяця. Або йти в школу домовлятися, щоб взяти їхню машину. Я спочатку подзвонив, там почали голову морочити.Короче шкода часу.Та і то мала хочаб правила сама склала з другого разу, а я 25років тому після, як не склав правила, заніс 5 пляшок Десни, і через декілька днів вже мав права😎Нічого, наїздив вже >400 тис км, практично без пригод. Bolt Повідомлень: 2053 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 151 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 11:50 Bolt написав: На рахунок гроші, то правда. Коли, я запитав у сусіда, в якого донька спочатку вчилась в музичній школі у Вроцлаві, а тепер в консерваторії, що головне для навчання, там хороший атестат, ЗНО він відповів, що насправді головне це гроші.

Зараз на старшу доньку йде 34 кг в рік за універ-німецька філологія(друга англійська), тре ще гаскирдуватм, щоб після 4-го курсу в Німеччину в магістратуру влаштувати. Бо про ЛНУ чув, що магістратура в них то дно.

Тож з малим, якись львівський полутех платний я потягу, закордон мабуть ні😟

Просто, якщо тут не получиться, то сидіти ховатися від воєнкома теж не варіант. То тоді по любому хочаб до Польщі, а там дасця чути. На рахунок гроші, то правда. Коли, я запитав у сусіда, в якого донька спочатку вчилась в музичній школі у Вроцлаві, а тепер в консерваторії, що головне для навчання, там хороший атестат, ЗНО він відповів, що насправді головне це гроші.Зараз на старшу доньку йде 34 кг в рік за універ-німецька філологія(друга англійська), тре ще гаскирдуватм, щоб після 4-го курсу в Німеччину в магістратуру влаштувати. Бо про ЛНУ чув, що магістратура в них то дно.Тож з малим, якись львівський полутех платний я потягу, закордон мабуть ні😟Просто, якщо тут не получиться, то сидіти ховатися від воєнкома теж не варіант. То тоді по любому хочаб до Польщі, а там дасця чути.

якщо варіант платної освіти розглядаєте - то дивиться Польщу (польська мова набагато легша, вартість навчання не космічна, диплом котується в Європі). Можливо Чехію. якщо варіант платної освіти розглядаєте - то дивиться Польщу (польська мова набагато легша, вартість навчання не космічна, диплом котується в Європі). Можливо Чехію. Shaman

Повідомлень: 3720 З нами з: 29.09.19 Подякував: 450 раз. Подякували: 1052 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 12:36 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: То в теорії, а на практиці То в теорії, а на практиці

То практика цього і минулого року (купа людей, в першу чергу дівчат, пішли отримувати права). Тим, кому важко було здати в одному СЦ - йшли в інше, хтось в інше місто. Bolt написав: СЦ має тільки один автомобіль для складання іспитів СЦ має тільки один автомобіль для складання іспитів

Завжди можна складати на машині автошколи Bolt написав: Та і то мала хочаб правила сама склала з другого разу, а я 25років тому після, як не склав правила, заніс 5 пляшок Десни, і через декілька днів вже мав права Та і то мала хочаб правила сама склала з другого разу, а я 25років тому після, як не склав правила, заніс 5 пляшок Десни, і через декілька днів вже мав права

Чорт забирай, я розумію буває важко здати практику, особливо на механіці, особливо на задрючених маршрутах, але як можна не здати теорію? То практика цього і минулого року (купа людей, в першу чергу дівчат, пішли отримувати права). Тим, кому важко було здати в одному СЦ - йшли в інше, хтось в інше місто.Завжди можна складати на машині автошколиЧорт забирай, я розумію буває важко здати практику, особливо на механіці, особливо на задрючених маршрутах, але як можна не здати теорію? Faceless

Модератор Повідомлень: 33263 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7756 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 12:40 Faceless , я б поставив питання інакше: як можна все своє життя вирішувати питання хабарами , але мріяти про Європу. Hotab Повідомлень: 9294 З нами з: 15.02.09 Подякував: 587 раз. Подякували: 1998 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 872873874875> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Faceless