Умови життя, пане Hotab, багаторічні умови життя...
Коли син мого хресного батька став народним депутатом, то перше що зробив - влаштував молодшого брата в МРЕВ.
Там він і "працював" якраз на номерах та водійських посвідченнях.
Не можна ж ось так просто робити, не по-людськи:
- українця-студента в США просто батько вчив їздити "з нуля", здається пару тижнів по пару годин;
- теорію там здають в DMV просто на дисплеях, які висять прямо на стіні - мимо ходять люди туди-сюди. Інколи можуть штовхати. ПДР вчать за картинками в інтернеті.
- медкомісію проходять там же: чиновник дивиться: чи є ноги і чи може розрізнити букву W від I. Таблиця з буквами як у окуліста висить за його спиною.
- практичне водіння можеш здавати на БУДЬ-ЯКОМУ авто (свою, приятеля, батьків) або виділяють авто.
Якщо не здав - перездача 1 (один) долар.
Здається можна перездавати не більше 10 000 разів.