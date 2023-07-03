RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 872873874875
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 13:01

Умови життя, пане Hotab, багаторічні умови життя...
Коли син мого хресного батька став народним депутатом, то перше що зробив - влаштував молодшого брата в МРЕВ.
Там він і "працював" якраз на номерах та водійських посвідченнях.

Не можна ж ось так просто робити, не по-людськи:
- українця-студента в США просто батько вчив їздити "з нуля", здається пару тижнів по пару годин;
- теорію там здають в DMV просто на дисплеях, які висять прямо на стіні - мимо ходять люди туди-сюди. Інколи можуть штовхати. ПДР вчать за картинками в інтернеті.
- медкомісію проходять там же: чиновник дивиться: чи є ноги і чи може розрізнити букву W від I. Таблиця з буквами як у окуліста висить за його спиною.
- практичне водіння можеш здавати на БУДЬ-ЯКОМУ авто (свою, приятеля, батьків) або виділяють авто.
Якщо не здав - перездача 1 (один) долар.
Здається можна перездавати не більше 10 000 разів.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7881
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3153 раз.
Подякували: 1066 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 872873874875
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.