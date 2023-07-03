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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 лип, 2023 13:01
Умови життя, пане Hotab, багаторічні умови життя...
Коли син мого хресного батька став народним депутатом, то перше що зробив - влаштував молодшого брата в МРЕВ.
Там він і "працював" якраз на номерах та водійських посвідченнях.
Не можна ж ось так просто робити, не по-людськи:
- українця-студента в США просто батько вчив їздити "з нуля", здається пару тижнів по пару годин;
- теорію там здають в DMV просто на дисплеях, які висять прямо на стіні - мимо ходять люди туди-сюди. Інколи можуть штовхати. ПДР вчать за картинками в інтернеті.
- медкомісію проходять там же: чиновник дивиться: чи є ноги і чи може розрізнити букву W від I. Таблиця з буквами як у окуліста висить за його спиною.
- практичне водіння можеш здавати на БУДЬ-ЯКОМУ авто (свою, приятеля, батьків) або виділяють авто.
Якщо не здав - перездача 1 (один) долар.
Здається можна перездавати не більше 10 000 разів.
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akurt
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Додано: Пон 03 лип, 2023 13:41
Віддав машину на СТО до українців. Запропонували заплатити готівкою, але дешевше, або карткою, але з податками. Що порадите?
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Gastarbaiter
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Додано: Пон 03 лип, 2023 14:17
Gastarbaiter написав:
Віддав машину на СТО до українців. Запропонували заплатити готівкою, але дешевше, або карткою, але з податками. Що порадите?
це ж Європа, сповідуй європейські цінності
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Додано: Пон 03 лип, 2023 14:26
Bolt написав: Хомякоид написав: Bolt написав:
...........
Малому 16,5 так, что не исключаю, что в следующем году тоже придётся валить, хотя и не хочется.
Пы.Сы.можетткукие подробности можете выложить. Куда съезжают, как собираются там пристраиваться, будет ли сын там учиться или просто пойдёт работать?
Подробностей не знаю, едут в Голандию что для меня темній лес.
Я бі вам посоветовал в Германию в институт.
Правда вкалівать придеться непадецки, учеба, язіки.
Но на віхоже можна получить жизнь немецкого бюргера.
При наших исходных данных походу не реально. Начиная, со знания языка. Там, для поступления,насколько я знаю, нужно Дейче Шпрехе Тест.
За год в 17 лет при желании
вполне можно выучить. Сейчас это более чем реально, учитывая пособие беженцам из Украины + разрешение на работу + бесплатные курсы языка (сейчас, вроде, даже обязательные).
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ЛАД
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Додано: Пон 03 лип, 2023 14:44
Единственное, что плохо, что всё это напоминает гадание на кофейной гуще - "+- лапоть".
Ну и вдохновляет:
Институте демографии и социальных исследований предполагают, что на 1 января 2030 года численность населения Украины составит от 24 млн до 32 млн
Але в нас немає гуманітарної кризи (чи то катастрофи?).
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Додано: Пон 03 лип, 2023 14:52
ЛАД написав:
Але в нас немає гуманітарної кризи (чи то катастрофи?).
Вас це засмучує, судячи з емоджі
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Faceless
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Додано: Пон 03 лип, 2023 15:04
ЛАД написав:
Единственное, что плохо, что всё это напоминает гадание на кофейной гуще - "+- лапоть".
Ну и вдохновляет:
Институте демографии и социальных исследований предполагают, что на 1 января 2030 года численность населения Украины составит от 24 млн до 32 млн
Але в нас немає гуманітарної кризи (чи то катастрофи?).
Дело даже не в количестве. Если бы это было 24млн в диапазоне 0-40 лет, то норм, а если из 24млн 80% будут пенсионеры, то уже не очень...
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Додано: Пон 03 лип, 2023 15:07
Faceless написав: Bolt написав:
То в теорії, а на практиці
То практика цього і минулого року (купа людей, в першу чергу дівчат, пішли отримувати права). Тим, кому важко було здати в одному СЦ - йшли в інше, хтось в інше місто.
Bolt написав:
СЦ має тільки один автомобіль для складання іспитів
Завжди можна складати на машині автошколи
Bolt написав:
Та і то мала хочаб правила сама склала з другого разу, а я 25років тому після, як не склав правила, заніс 5 пляшок Десни, і через декілька днів вже мав права
Чорт забирай, я розумію буває важко здати практику, особливо на механіці, особливо на задрючених маршрутах, але як можна не здати теорію?
Дуже просто. Це коли правільно відповідає на питання. А тобі пише не вірно. Йдеш розбиратися, а тобі кажуть, що в нас тут збиралася комісія в тч і з представників автошкіл і вирішили, що така відповідь на питання буде правільніша. 🤦♂️
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Bolt
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Додано: Пон 03 лип, 2023 15:11
Hotab написав:Faceless
, я б поставив питання інакше: як можна все своє життя вирішувати питання хабарами , але мріяти про Європу.
Я про Європу не мрію, саме тому, я ще в Україні.
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Bolt
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Додано: Пон 03 лип, 2023 15:14
Bolt написав: Faceless написав: Bolt написав:
То в теорії, а на практиці
То практика цього і минулого року (купа людей, в першу чергу дівчат, пішли отримувати права). Тим, кому важко було здати в одному СЦ - йшли в інше, хтось в інше місто.
Bolt написав:
СЦ має тільки один автомобіль для складання іспитів
Завжди можна складати на машині автошколи
Bolt написав:
Та і то мала хочаб правила сама склала з другого разу, а я 25років тому після, як не склав правила, заніс 5 пляшок Десни, і через декілька днів вже мав права
Чорт забирай, я розумію буває важко здати практику, особливо на механіці, особливо на задрючених маршрутах, але як можна не здати теорію?
Дуже просто. Це коли правільно відповідає на питання. А тобі пише не вірно. Йдеш розбиратися, а тобі кажуть, що в нас тут збиралася комісія в тч і з представників автошкіл і вирішили, що така відповідь на питання буде правільніша.
В таке ше якось можна повірити ну з одним питанням, і то це ще має "пощастити", але ж допускається і дві помилки. Повно є ресурсів, де можна пройтися по всім офіційним тестам, з тими ж питаннями і ілюстраціями, вони єдині й затверджені, і ніяких несподіванок не буде взагалі.
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Faceless
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