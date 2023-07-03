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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 872873874875
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 13:01

Умови життя, пане Hotab, багаторічні умови життя...
Коли син мого хресного батька став народним депутатом, то перше що зробив - влаштував молодшого брата в МРЕВ.
Там він і "працював" якраз на номерах та водійських посвідченнях.

Не можна ж ось так просто робити, не по-людськи:
- українця-студента в США просто батько вчив їздити "з нуля", здається пару тижнів по пару годин;
- теорію там здають в DMV просто на дисплеях, які висять прямо на стіні - мимо ходять люди туди-сюди. Інколи можуть штовхати. ПДР вчать за картинками в інтернеті.
- медкомісію проходять там же: чиновник дивиться: чи є ноги і чи може розрізнити букву W від I. Таблиця з буквами як у окуліста висить за його спиною.
- практичне водіння можеш здавати на БУДЬ-ЯКОМУ авто (свою, приятеля, батьків) або виділяють авто.
Якщо не здав - перездача 1 (один) долар.
Здається можна перездавати не більше 10 000 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 13:41

Віддав машину на СТО до українців. Запропонували заплатити готівкою, але дешевше, або карткою, але з податками. Що порадите?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 14:17

  Gastarbaiter написав:Віддав машину на СТО до українців. Запропонували заплатити готівкою, але дешевше, або карткою, але з податками. Що порадите?

це ж Європа, сповідуй європейські цінності
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 14:26

  Bolt написав:
  Хомякоид написав:
  Bolt написав:...........
Малому 16,5 так, что не исключаю, что в следующем году тоже придётся валить, хотя и не хочется.
Пы.Сы.можетткукие подробности можете выложить. Куда съезжают, как собираются там пристраиваться, будет ли сын там учиться или просто пойдёт работать?


Подробностей не знаю, едут в Голандию что для меня темній лес.

Я бі вам посоветовал в Германию в институт.
Правда вкалівать придеться непадецки, учеба, язіки.
Но на віхоже можна получить жизнь немецкого бюргера.

При наших исходных данных походу не реально. Начиная, со знания языка. Там, для поступления,насколько я знаю, нужно Дейче Шпрехе Тест.

За год в 17 лет при желании вполне можно выучить. Сейчас это более чем реально, учитывая пособие беженцам из Украины + разрешение на работу + бесплатные курсы языка (сейчас, вроде, даже обязательные).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 14:44

  rjkz написав:Довольно толковая статья:
https://biz.liga.net/all/all/article/sk ... ukraintsev

Единственное, что плохо, что всё это напоминает гадание на кофейной гуще - "+- лапоть".
Ну и вдохновляет:
Институте демографии и социальных исследований предполагают, что на 1 января 2030 года численность населения Украины составит от 24 млн до 32 млн

Але в нас немає гуманітарної кризи (чи то катастрофи?). :(
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 14:52

Re: Еміграція, заробітчанство

ЛАД написав:Але в нас немає гуманітарної кризи (чи то катастрофи?). :(

Вас це засмучує, судячи з емоджі
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 15:04

  ЛАД написав:
  rjkz написав:Довольно толковая статья:
https://biz.liga.net/all/all/article/sk ... ukraintsev

Единственное, что плохо, что всё это напоминает гадание на кофейной гуще - "+- лапоть".
Ну и вдохновляет:
Институте демографии и социальных исследований предполагают, что на 1 января 2030 года численность населения Украины составит от 24 млн до 32 млн

Але в нас немає гуманітарної кризи (чи то катастрофи?). :(

Дело даже не в количестве. Если бы это было 24млн в диапазоне 0-40 лет, то норм, а если из 24млн 80% будут пенсионеры, то уже не очень...
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 15:07

  Faceless написав:
  Bolt написав:То в теорії, а на практиці

То практика цього і минулого року (купа людей, в першу чергу дівчат, пішли отримувати права). Тим, кому важко було здати в одному СЦ - йшли в інше, хтось в інше місто.
  Bolt написав:СЦ має тільки один автомобіль для складання іспитів

Завжди можна складати на машині автошколи
  Bolt написав:Та і то мала хочаб правила сама склала з другого разу, а я 25років тому після, як не склав правила, заніс 5 пляшок Десни, і через декілька днів вже мав права

Чорт забирай, я розумію буває важко здати практику, особливо на механіці, особливо на задрючених маршрутах, але як можна не здати теорію?

Дуже просто. Це коли правільно відповідає на питання. А тобі пише не вірно. Йдеш розбиратися, а тобі кажуть, що в нас тут збиралася комісія в тч і з представників автошкіл і вирішили, що така відповідь на питання буде правільніша. 🤦‍♂️
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 15:11

  Hotab написав:Faceless , я б поставив питання інакше: як можна все своє життя вирішувати питання хабарами , але мріяти про Європу.

Я про Європу не мрію, саме тому, я ще в Україні.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 15:14

Re: Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:
  Faceless написав:
  Bolt написав:То в теорії, а на практиці

То практика цього і минулого року (купа людей, в першу чергу дівчат, пішли отримувати права). Тим, кому важко було здати в одному СЦ - йшли в інше, хтось в інше місто.
  Bolt написав:СЦ має тільки один автомобіль для складання іспитів

Завжди можна складати на машині автошколи
  Bolt написав:Та і то мала хочаб правила сама склала з другого разу, а я 25років тому після, як не склав правила, заніс 5 пляшок Десни, і через декілька днів вже мав права

Чорт забирай, я розумію буває важко здати практику, особливо на механіці, особливо на задрючених маршрутах, але як можна не здати теорію?

Дуже просто. Це коли правільно відповідає на питання. А тобі пише не вірно. Йдеш розбиратися, а тобі кажуть, що в нас тут збиралася комісія в тч і з представників автошкіл і вирішили, що така відповідь на питання буде правільніша.

В таке ше якось можна повірити ну з одним питанням, і то це ще має "пощастити", але ж допускається і дві помилки. Повно є ресурсів, де можна пройтися по всім офіційним тестам, з тими ж питаннями і ілюстраціями, вони єдині й затверджені, і ніяких несподіванок не буде взагалі.
Faceless
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  #<1 ... 872873874875
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