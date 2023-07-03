Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 873874875876877> Додано: Пон 03 лип, 2023 13:01 Умови життя, пане Hotab, багаторічні умови життя...

Коли син мого хресного батька став народним депутатом, то перше що зробив - влаштував молодшого брата в МРЕВ.

Там він і "працював" якраз на номерах та водійських посвідченнях.



Не можна ж ось так просто робити, не по-людськи:

- українця-студента в США просто батько вчив їздити "з нуля", здається пару тижнів по пару годин;

- теорію там здають в DMV просто на дисплеях, які висять прямо на стіні - мимо ходять люди туди-сюди. Інколи можуть штовхати. ПДР вчать за картинками в інтернеті.

- медкомісію проходять там же: чиновник дивиться: чи є ноги і чи може розрізнити букву W від I. Таблиця з буквами як у окуліста висить за його спиною.

- практичне водіння можеш здавати на БУДЬ-ЯКОМУ авто (свою, приятеля, батьків) або виділяють авто.

Якщо не здав - перездача 1 (один) долар.

Здається можна перездавати не більше 10 000 разів. akurt

Повідомлень: 7881 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3153 раз. Подякували: 1066 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 13:41 Віддав машину на СТО до українців. Запропонували заплатити готівкою, але дешевше, або карткою, але з податками. Що порадите? Gastarbaiter Повідомлень: 2607 З нами з: 26.02.18 Подякував: 629 раз. Подякували: 426 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 14:17 Gastarbaiter написав: Віддав машину на СТО до українців. Запропонували заплатити готівкою, але дешевше, або карткою, але з податками. Що порадите? Віддав машину на СТО до українців. Запропонували заплатити готівкою, але дешевше, або карткою, але з податками. Що порадите?

це ж Європа, сповідуй європейські цінності це ж Європа, сповідуй європейські цінності flyman

Повідомлень: 31738 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1507 раз. Подякували: 2659 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 14:26 Bolt написав: Хомякоид написав: Bolt написав: ...........

Малому 16,5 так, что не исключаю, что в следующем году тоже придётся валить, хотя и не хочется.

Пы.Сы.можетткукие подробности можете выложить. Куда съезжают, как собираются там пристраиваться, будет ли сын там учиться или просто пойдёт работать? ...........Малому 16,5 так, что не исключаю, что в следующем году тоже придётся валить, хотя и не хочется.Пы.Сы.можетткукие подробности можете выложить. Куда съезжают, как собираются там пристраиваться, будет ли сын там учиться или просто пойдёт работать?



Подробностей не знаю, едут в Голандию что для меня темній лес.



Я бі вам посоветовал в Германию в институт.

Правда вкалівать придеться непадецки, учеба, язіки.

Но на віхоже можна получить жизнь немецкого бюргера. Подробностей не знаю, едут в Голандию что для меня темній лес.Я бі вам посоветовал в Германию в институт.Правда вкалівать придеться непадецки, учеба, язіки.Но на віхоже можна получить жизнь немецкого бюргера.

При наших исходных данных походу не реально. Начиная, со знания языка. Там, для поступления,насколько я знаю, нужно Дейче Шпрехе Тест. При наших исходных данных походу не реально. Начиная, со знания языка. Там, для поступления,насколько я знаю, нужно Дейче Шпрехе Тест.

За год в 17 лет при желании вполне можно выучить. Сейчас это более чем реально, учитывая пособие беженцам из Украины + разрешение на работу + бесплатные курсы языка (сейчас, вроде, даже обязательные). За год в 17 летвполне можно выучить. Сейчас это более чем реально, учитывая пособие беженцам из Украины + разрешение на работу + бесплатные курсы языка (сейчас, вроде, даже обязательные). ЛАД 2 Повідомлень: 24901 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5063 раз. Подякували: 4710 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 14:44 rjkz написав: Довольно толковая статья:

https://biz.liga.net/all/all/article/sk ... ukraintsev Довольно толковая статья:

Единственное, что плохо, что всё это напоминает гадание на кофейной гуще - "+- лапоть".

Ну и вдохновляет:

Институте демографии и социальных исследований предполагают, что на 1 января 2030 года численность населения Украины составит от 24 млн до 32 млн

Але в нас немає гуманітарної кризи (чи то катастрофи?). Единственное, что плохо, что всё это напоминает гадание на кофейной гуще - "+- лапоть".Ну и вдохновляет:Але в нас немає гуманітарної кризи (чи то катастрофи?). ЛАД 2 Повідомлень: 24901 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5063 раз. Подякували: 4710 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 14:52 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Але в нас немає гуманітарної кризи (чи то катастрофи?). Але в нас немає гуманітарної кризи (чи то катастрофи?).

Вас це засмучує, судячи з емоджі Вас це засмучує, судячи з емоджі Faceless

Модератор Повідомлень: 33273 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7757 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 15:04 ЛАД написав: rjkz написав: Довольно толковая статья:

https://biz.liga.net/all/all/article/sk ... ukraintsev Довольно толковая статья:

Единственное, что плохо, что всё это напоминает гадание на кофейной гуще - "+- лапоть".

Ну и вдохновляет:

Институте демографии и социальных исследований предполагают, что на 1 января 2030 года численность населения Украины составит от 24 млн до 32 млн

Але в нас немає гуманітарної кризи (чи то катастрофи?). Единственное, что плохо, что всё это напоминает гадание на кофейной гуще - "+- лапоть".Ну и вдохновляет:Але в нас немає гуманітарної кризи (чи то катастрофи?).

Дело даже не в количестве. Если бы это было 24млн в диапазоне 0-40 лет, то норм, а если из 24млн 80% будут пенсионеры, то уже не очень... Дело даже не в количестве. Если бы это было 24млн в диапазоне 0-40 лет, то норм, а если из 24млн 80% будут пенсионеры, то уже не очень... slonomag Повідомлень: 305 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 15:07 Faceless написав: Bolt написав: То в теорії, а на практиці То в теорії, а на практиці

То практика цього і минулого року (купа людей, в першу чергу дівчат, пішли отримувати права). Тим, кому важко було здати в одному СЦ - йшли в інше, хтось в інше місто. Bolt написав: СЦ має тільки один автомобіль для складання іспитів СЦ має тільки один автомобіль для складання іспитів

Завжди можна складати на машині автошколи Bolt написав: Та і то мала хочаб правила сама склала з другого разу, а я 25років тому після, як не склав правила, заніс 5 пляшок Десни, і через декілька днів вже мав права Та і то мала хочаб правила сама склала з другого разу, а я 25років тому після, як не склав правила, заніс 5 пляшок Десни, і через декілька днів вже мав права

Чорт забирай, я розумію буває важко здати практику, особливо на механіці, особливо на задрючених маршрутах, але як можна не здати теорію? То практика цього і минулого року (купа людей, в першу чергу дівчат, пішли отримувати права). Тим, кому важко було здати в одному СЦ - йшли в інше, хтось в інше місто.Завжди можна складати на машині автошколиЧорт забирай, я розумію буває важко здати практику, особливо на механіці, особливо на задрючених маршрутах, але як можна не здати теорію?

Дуже просто. Це коли правільно відповідає на питання. А тобі пише не вірно. Йдеш розбиратися, а тобі кажуть, що в нас тут збиралася комісія в тч і з представників автошкіл і вирішили, що така відповідь на питання буде правільніша. 🤦‍♂️ Дуже просто. Це коли правільно відповідає на питання. А тобі пише не вірно. Йдеш розбиратися, а тобі кажуть, що в нас тут збиралася комісія в тч і з представників автошкіл і вирішили, що така відповідь на питання буде правільніша. 🤦‍♂️ Bolt Повідомлень: 2056 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 151 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 15:11 Hotab написав: Faceless , я б поставив питання інакше: як можна все своє життя вирішувати питання хабарами , але мріяти про Європу. , я б поставив питання інакше: як можна все своє життя вирішувати питання хабарами , але мріяти про Європу.

Я про Європу не мрію, саме тому, я ще в Україні. Я про Європу не мрію, саме тому, я ще в Україні. Bolt Повідомлень: 2056 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 151 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 15:14 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Faceless написав: Bolt написав: То в теорії, а на практиці То в теорії, а на практиці

То практика цього і минулого року (купа людей, в першу чергу дівчат, пішли отримувати права). Тим, кому важко було здати в одному СЦ - йшли в інше, хтось в інше місто. Bolt написав: СЦ має тільки один автомобіль для складання іспитів СЦ має тільки один автомобіль для складання іспитів

Завжди можна складати на машині автошколи Bolt написав: Та і то мала хочаб правила сама склала з другого разу, а я 25років тому після, як не склав правила, заніс 5 пляшок Десни, і через декілька днів вже мав права Та і то мала хочаб правила сама склала з другого разу, а я 25років тому після, як не склав правила, заніс 5 пляшок Десни, і через декілька днів вже мав права

Чорт забирай, я розумію буває важко здати практику, особливо на механіці, особливо на задрючених маршрутах, але як можна не здати теорію? То практика цього і минулого року (купа людей, в першу чергу дівчат, пішли отримувати права). Тим, кому важко було здати в одному СЦ - йшли в інше, хтось в інше місто.Завжди можна складати на машині автошколиЧорт забирай, я розумію буває важко здати практику, особливо на механіці, особливо на задрючених маршрутах, але як можна не здати теорію?

Дуже просто. Це коли правільно відповідає на питання. А тобі пише не вірно. Йдеш розбиратися, а тобі кажуть, що в нас тут збиралася комісія в тч і з представників автошкіл і вирішили, що така відповідь на питання буде правільніша. Дуже просто. Це коли правільно відповідає на питання. А тобі пише не вірно. Йдеш розбиратися, а тобі кажуть, що в нас тут збиралася комісія в тч і з представників автошкіл і вирішили, що така відповідь на питання буде правільніша.

В таке ше якось можна повірити ну з одним питанням, і то це ще має "пощастити", але ж допускається і дві помилки. Повно є ресурсів, де можна пройтися по всім офіційним тестам, з тими ж питаннями і ілюстраціями, вони єдині й затверджені, і ніяких несподіванок не буде взагалі. В таке ше якось можна повірити ну з одним питанням, і то це ще має "пощастити", але ж допускається і дві помилки. Повно є ресурсів, де можна пройтися по всім офіційним тестам, з тими ж питаннями і ілюстраціями, вони єдині й затверджені, і ніяких несподіванок не буде взагалі. Faceless

Модератор Повідомлень: 33273 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7757 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 873874875876877> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: cherchiltank Сибарит і 6 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор