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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 874875876877>
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 15:18

Вчити тести - це все час. А «занести» - 5 секунд. Плюс суспільство настільки толерантне, що умовний Болт заявити «я заніс» не тільки не соромиться, а навіть хизується «порєшал вопрос»

  Bolt написав:
  Hotab написав:Faceless , я б поставив питання інакше: як можна все своє життя вирішувати питання хабарами , але мріяти про Європу.

Я про Європу не мрію, саме тому, я ще в Україні.

Так може і син хай не мріє? Бо ж діти - носії культури своїх батьків. Та і водійську ліцензію там треба по чесному отримувати…
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 15:25

Сейчас на военной ветке в ответ на вопрос о подшипниковом заводе погуглил в частности "харьковский подшипниковый завод вакансии".
Очень понравилось https://ua.jooble.org/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 - вакансии в Чехии, Польше, Литве, Канаде...
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 15:28

  Faceless написав:
ЛАД написав:Але в нас немає гуманітарної кризи (чи то катастрофи?). :(

Вас це засмучує, судячи з емоджі

Мене засмучує, що вона таки є.
Но некоторые с упорством, достойным лучшего применения, этого не замечают.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 15:32

Re: Еміграція, заробітчанство

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Але в нас немає гуманітарної кризи (чи то катастрофи?). :(

Вас це засмучує, судячи з емоджі

Мене засмучує, що вона таки є.
Но некоторые с упорством, достойным лучшего применения, этого не замечают.
Або в декого сильно своєрідне розуміння гуманітарної катастрофи.
Щодо населення і прогнозів його чисельності - тут причин чимало, і демографічні перекоси в нас з'явилися не одне десятиліття тому, навіть ще за совку в Україні доля пенсіонерів у складі населення була одна з найвищих. Мабуть, з вашою логікою, в нас півстоліття вже "катастрофа".
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 15:46

  Faceless написав:Завжди можна складати на машині автошколи
  Bolt написав:Та і то мала хочаб правила сама склала з другого разу, а я 25років тому після, як не склав правила, заніс 5 пляшок Десни, і через декілька днів вже мав права

Чорт забирай, я розумію буває важко здати практику, особливо на механіці, особливо на задрючених маршрутах, але як можна не здати теорію?

Дуже просто. Це коли правільно відповідає на питання. А тобі пише не вірно. Йдеш розбиратися, а тобі кажуть, що в нас тут збиралася комісія в тч і з представників автошкіл і вирішили, що така відповідь на питання буде правільніша. [/quote]
В таке ше якось можна повірити ну з одним питанням, і то це ще має "пощастити", але ж допускається і дві помилки. Повно є ресурсів, де можна пройтися по всім офіційним тестам, з тими ж питаннями і ілюстраціями, вони єдині й затверджені, і ніяких несподіванок не буде взагалі.[/quote]
Не плутайте. Це зараз. А я писав, про себе 25 років тому.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 15:47

Faceless
Вы решили заменить песикота и реагировать на каждый мой пост? :)
После совка у нас было 52 млн.
А с этим согласен:
в декого сильно своєрідне розуміння гуманітарної катастрофи

Катастрофа - это где-то там, а у нас всё хорошо. Очень напоминает российскую пропаганду.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 16:04

  Bolt написав:
  Hotab написав:
  Bolt написав:Малому 16,5 так, что не исключаю, что в следующем году тоже придётся валить, хотя и не хочется.


За кордоном важко. Не можна дати. $100 для гарантованого проходження водійського екзамену.

Я хотів і малому до 18 зробити, але там поміняли законодавство, що навчання з 18-ти років.(Раніше з 16 ти можна було, просто не мав права до досягнення 18-ти років їздити)
Пи.Си.Дружина недавно їхала в трамваї, якась дівчина з кимось розмовляла по телефону в сказала, що вже тричі не склала іспит з водіння. Тобто тепер піде знов на курси на додаткові заняття. Тобто, враховуючи, що на екзамен нам казали чекати майже місяць, то самі порахуйте скільки пішло часу😏
Я і так їжджу поруч з малою(щоб вчасно перекинути важіль МКП на нейтралку та дьорнути за ручник якщо щось). Чи Ви вважаєте, що 30 годин на курсах це достатньо?!
Пи. Си .2 Прямо у нас тут на форумі одні святоші зібрались 😉


Тот кто НЕ дает и НЕ берет взятки - НЕ святоша. Просто НОРМАЛЬНЫЙ человек.
ЭТО -НОРМАЛЬНО. НЕ плохо и НЕ хорошо.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 16:08

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:После совка у нас было 52 млн.

Але складна демографічна структура була вже тоді, з України зробили країну військових пенсів, і загалом, %% пенсіонерів в складі населення був один з найвищих по срср. Це вже був ключовий драйвер що зумовив і динаміку населення і складнощі з утриманням пенсійного фонду, до якого потім додалися інші.
  ЛАД написав:Катастрофа - это где-то там, а у нас всё хорошо.

Знову вправляєтеся у переручуванні і перебріхуванні? Десь знайдете цитату, де я пишу "а у нас всё хорошо"?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 16:26

  akurt написав:Пані Вишня2021, ну припиніть вже писати дурниці: Ви ж нанесли купу сміття, що я торгую дипломами університетів США та Європи, а в перервах торгую квартирами в Анталії.
Припиніть вже: соромно за вас.

Ви знову свої слова повторюєте від мого імені. Або наведіть мій пост, в якому я таке пишу, або признайте себе балаболом.

Займайтеся хоч чим завгодно. Але я і так на сайті бачу рекламу, щоб ще й вашу приховану терпіти. Захожу на гілку, щоб прочитати щось корисне, а тут- ваша реклама самого себе і дуже часто. Заведіть окрему гілку чи давайте платну рекламу.

І ви для чогось одні й ті ж самі слова повторюєте в кожному своєму пості, ще й від мого імені. Або наведіть мій пост, в якому я таке пишу, або признайте себе балаболом.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 16:28

  akurt написав:Теоретично цю гілку і було створено для відповіді саме на таке питання пана Bolt.
Шкода, що її завалили всіляким мотлохом.

В цьому випадку все впирається в 2 речі:
а) знання мови - англійської/німецької/польської/іншої...
б) гроші на навчання.

Серед варіантів:
- Ще не пізно податися на візу за програмою CUAET - тиждень тому Канада дозволила українцями, хто прибув за цією програмою, НАВЧАТИСЯ в університетах Канади.
Подати на канадську візу Заяву можна на протязі ще 12 днів - до 15 липня.
Я в червні відвідав один з провідних універсиеттів Канади - університет Калгарі - та знайомився з умовами.
НЕ ДЕШЕВО: для іноземців близько 30 000 CAD на рік. Але це провідний університет Канади, гадаю можна пошукати щось дешевше.
Але є стипендії до 10 000 CAD.
Документи можна подавати до 15 серпня.
Докладно можна ознайомитися тут:
https://www.ucalgary.ca/live-uc-ucalgar ... ewbook.pdf
- ще не пізно почати вивчати польську мову - за рік вивчають та вчаться на польській мові в Польщі.
Я вже писав, який шлях пройшов син приятелів - зараз в процесі вступу в університет Вроцлава або Варшави (ще не вибрали).
- навчаням в згаданих вище Нідерландах займався успішно наш форумчанин - там були цікаві цифри: за 4 роки навчання можна вкластися в 120 000 євро - ціна проданого вчасно бабушатника біля метро "Лісова". Правда останній його допис був трохи сумний - щось там в Нідерландах якось наче не дуже добре вчитися. Подробиць він не оприлюднював.
- на жаль, мій допис про навчання в університетах США завалили лайном добродії - але теж ще не пізно здавати в он-лайн режимі екзамени та поїхати на навчання в США.
Ціни там вище, ніж в Канаді, але наші люди хитрять та роблять так: вступають на навчання в регіональні університети - там плата за навчання значно нижча - через 2 роки переводяться в пристойні університети (впливає на подальше працевлаштування).
Там теж є стипендії для українців - до 20 000$ на весь період навчання.
Є 6 університетів США, де навчання безкоштовне при певних умовах, але вже пізно (там підготовча робота ведеться 18-24 місяця) і на сьогодні я не впевнений що та програма ще працює. Але дві дитини моїх приятелів вже закінчили, одна зараз живе та працює в Лос-Анджелесі, долю іншої не знаю.
- не тримаю "руку на пульсі" - але якось писав: в Туреччині діє (або діяла - не інтересувався) Програма прийому іноземців на навчання - брали по 100 000 студентів на рік на дуже солодких умовах: відбіркова комісія працювала в тому числі в Києві. В разі прийому (щорічно до 1 березня) забезпечують навчання на Підготовчому факультеті (1 рік вивчення турецької та англійської мов), безкоштовне проживання в гуртожитку, безкоштовне навчання на протязі всіх років навчання, оплата проїзду раз на рік додому і назад. Первинна подача документів - в он-лайн режимі, серед самих важких/провокаційних питань: МОТИВАЦІЯ. Дозволено вибрати тільки бажаний напрям навчання, конкретний університет призначають без права вибору. Є дуже потужні університети, які Україні з її 1200 нікому не потрібних університетів - по 30 на одне місто (можете бити мене ногами) не насняться ніколи: в Akdeniz University навчається більше за 74 000 (сімдесят чотири тисячі, Карп!) студентів: факультети від Міжнародних відносин до Морського.

Мова+мова+мова+гроші+гроші+гроші...


Язык учить надо всегда.
Деньги - не всегда нужны.
В Германии на немецком обучение бесплатное.
Сын друга закончил университет, даже стипендию получал 600 евро в месяц.
В США уже писал - в Сити каледжах НЙ, которые под CUNY вполне доступные цены.
Мне тут еще подкинули - в каледжах СТЕЙТ НЙ вообще есть варианты за 0.
Но в обоих случаях - надо быть резидентом.
Поэтому кроме лангуаге, первая часть названия ветки более чем актуальна.
Сами деньги надо зарабатывать, они всегда на что-нибудь нужны. Мир не совершенен.
rjkz
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